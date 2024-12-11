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İran’da Suriye hazımsızlığı! Hamaney Türkiye’yi hedef gösterdi: Bir İsrail iftirası daha

Suriye’de Beşar Esad diktatörlüğünün devrilmesi Tahran’da hazımsızlığa yol açtı. Esad Rusya’daki lüks dairesinde gününü gün ederken İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, devrilen rejimin hesabını Türkiye’ye kesmeye kalktı. İran halkına hitap eden Hamaney, açıkça Türkiye’yi hedef aldı. Suriye’deki gelişmelerin ABD ve İsrail’in oyunu olduğunu iddia eden Hamaney, danışmanı Ali Ekber Velayeti’nin geçtiğimiz hafta yaptığı gibi Türkiye’ye İsrail ile iş tutma iftirasında bulundu. İşte, Hamaney’in skandal açıklamaları…

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:45 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 11:45
İran’da Suriye hazımsızlığı! Hamaney Türkiye’yi hedef gösterdi: Bir İsrail iftirası daha

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Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirerek 50 küsur yıllık Esad rejimini yıktı. Suriye Milli Ordusu (SMO) ise bölgede terör örgütü YPG/PKK'nın kökünü kazımaya devam ediyor. Esad diktatörlüğünün devrilmesi en çok İran'da sancıya sebep oldu.

İran Dini lideri Ayetullah Ali Humeyni, Takvim Fotoğraf Arşiviİran Dini lideri Ayetullah Ali Humeyni, Takvim Fotoğraf Arşivi

İRAN'DA SURİYE HAZIMSIZLIĞI

Muhaliflerin Suriye'de başlattığı operasyonun daha ilk günlerinde İran, Türkiye'yi hedef göstermeye başlamıştı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Suriye hazımsızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

HAMANEY TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Hamaney, bölgedeki son gelişmeleri konuşmak üzere İran halkına hitap etti ve açıkça Türkiye'yi hedef gösterdi.

İran Dini lideri Ayetullah Ali Humeyni, Takvim Fotoğraf Arşiviİran Dini lideri Ayetullah Ali Humeyni, Takvim Fotoğraf Arşivi

TÜRKİYE'YE İSRAİL İLE ORTAKLIK İFTİRASI

Hamaney, muhaliflerin ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) operasyonlarının ABD ve İsrail'in ortak planı olduğunu iddia etti ve "Evet, Suriye'nin komşu hükümeti bu alanda bariz bir rol oynadı ve hala da oynuyor" diyerek İranlı yetkililerin Türkiye'yi İsrail ile ortak gösteren skandal iftiralarına katıldı.

Hamaney, sözlerine, "Ama asıl plan kuran ve ana kumanda merkezi Amerika ve siyonist rejim. Delillerimiz var, buna hiçbir şüphe yok" şeklinde devam etti.

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ÖNCE DANIŞMANI SALDIRMIŞTI

İran eski dışişleri bakanı ve Hamaney'in Danışmanı Ali Ekber Velayeti de geçtiğimiz hafta "Maalesef Türkiye, ABD ve İsrail'in kurduğu tuzağa düşerek Suriye'de siyonist rejimin elindeki bir araç haline geldi" ifadeleriyle Türkiye'ye nefret kusmuştu.

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BAKAN FİDAN'I DA HEDEF ALMIŞLARDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı da açıkça hedef alan Velayeti, "Sayın Hakan'ın Türkiye'nin dış politikasındaki sorunları çözeceğini umuyorduk" diyen Velayeti "İslam'da köklü geçmişi olan, büyük büyükleri ve mutasavvıfları olan Türkiye'nin, Amerika ve Siyonistlerin açtığı çukura düşeceğini düşünmüyorduk" şeklinde skandal ifadeler kullanmıştı.

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