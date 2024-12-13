Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)
DEAŞ'A MÜSAADE EDİLMEYECEK
Başkan Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.
Kabulde Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.
Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)
Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın bugün Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.
ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakan Antony Blinken'ı Ankara'da kabulüne ilişkin, görüşmede "ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bölgesel işbirliği" ile "Suriye'deki siyasi geçiş sürecini destekleme" konusundaki başlıkların ele alındığını bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından Başkan Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. (AA)
Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.
Görüşmede Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi.
Açıklamada, Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi.
Bakan Blinken'ın ayrıca, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini de dile getirdiği kaydedildi.
YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)
TAKVİM.COM.TR ARKA PLANI YAZDI
Takvim.com.tr, Washington - Ankara hattındaki görüşmenin arka planını "Özgür Fırat'ın Şafağı" başlıklı manşetiyle okurlarına aktardı. Suriye'nin kuzeyini ve Fırat hattını PKK/YPG'den arındıran Özgürlük Şafağı operasyonlarının ABD ve YPG'de hazımsızlık yaptığını vurguladı.
Beyaz Saray "Türkiye'nin operasyonları sorunlu" diyerek Ankara'yı hedef aldı, teröristlere arka çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le bir araya gelip Türkiye'ye karşı terör örgütüne destek verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)
MESAJ NET... "SINIRLARIMDA TERÖRİST İSTEMİYORUM" , "DEAŞ BAHANESİYLE PKK'YI DESTEKLEME"
Fidan - Blinken görüşmesinde Türkiye'nin "Terörsüz Suriye" duruşunun net bir şekilde ABD'ye iletilmesi bekleniyor.
ABD'ye 2019'da varılan mutabakatın şartlarına uyması, terör örgütünün Türkiye sınırlarından 30 kilometre derinlikte temizlenmesi uyarısı yapılacak. DEAŞ'la mücadele konusunda da Türkiye'nin devrede olacağı vurgulanacak. ABD'ye "DEAŞ bahanesiyle PKK/YPG'yi destekleme" mesajı verilecek.
Ankara'nın masasında Suriye'nin geçiş hükümetiyle birlikte bölgeyi terörden arındırma seçeneği de yatıyor.
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)
AB "SURİYE" GÜNDEMİYLE GELİYOR... ÖNCELİK SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ
ABD'nin yanı sıra Avrupa da Suriye gündemiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdi.
Von der Leyen bu görüşmeyle de yetinmeyip Türkiye'de yüz yüze görüşmeye karar verdi. AB Komisyonu Başkanı'nın hafta başı olması beklenen ziyareti hem zamanlama hem de içerik açısından dikkat çekiyor.
Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli şart ve koşulların oluşturulması da Türkiye'nin öncelikleri arasında. Türkiye'nin şartlar oluştuğunda ülkenin yeniden imarında aktif rol oynaması bekleniyor. Bu bağlamda AB ile iş birliği ele alınabilir.
Von der Leyen'in ziyaretinin 19-20 Aralık'ta Brüksel'de bir araya getirecek olan AB Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.