SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Suriye'nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara'ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti

Esad'sız Suriye'de yeni dönem şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor. ABD ve Avrupa da bu gerçekliğin farkında. Bu bağlamda Ankara - Washington - Brüksel hattında "Suriye" gündemli diplomasi köprüsü kuruldu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen rotayı Ankara'ya kırdı. Dün akşam saatlerinde Ankara'ya gelen Blinken'ı Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabul etti. Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler ele alınırken Başkan Erdoğan, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 10:30 Güncelleme Tarihi :13 Aralık 2024 , 08:22
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul etti

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Suriye'de 61 yıllık BAAS rejimi 54 yıllık Esad mezalimi sona erdi.

Elinde yüz binlerce Suriyelinin kanını taşıyan Beşar Esad, pılını pırtını toplayıp beraberinde götürdüğü milyonlarca dolar ile Moskova'ya sığındı. "Mülteci diktatör" ardında enkaz bir Suriye bıraktı.

Financial Times'tan Suriye analizi! ''En büyük kazanç Türkiye'nin!''


ABD - AVRUPA - TÜRKİYE HATTINDA DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Şam'da yeni kurulacak dengeler ve ülkenin toprak bütünlüğünü sağlama çabaları sürerken Türkiye en kritik aktör olarak sahnede. ABD ve Avrupa'nın Ankara ile olan "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı.

BLINKEN ANKARA'DA

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görevi devretmesine sayılı günler kala "jet" bir planlamayla Türkiye'ye gelme kararı aldı. Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, dün Esenboğa Havalimanı'na indi.

Blinken'ı Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu karşıladı (AA)Blinken'ı Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu karşıladı (AA)

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

CENTCOM PKKya gitti Blinken Türkiyeye geliyor! ABDde Suriye sancısı... YPGyi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdıCENTCOM PKKya gitti Blinken Türkiyeye geliyor! ABDde Suriye sancısı... YPGyi perişan eden Özgürlük Şafağı ayarlarını kaçırdı

BAŞKAN ERDOĞAN BLINKEN'I KABUL ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti. Esenboğa Havalimanı'nda basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER ELE ALINDI

Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı.

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)

Başkan Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)

DEAŞ'A MÜSAADE EDİLMEYECEK

Başkan Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi.

Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti

Kabulde Başkan Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti.

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti. (AA)

Türkiye'den önce Ürdün'ü ziyaret eden Blinken'ın bugün Bakan Fidan ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti.

Diplomasi köprüsü Türkiye! Gündem: Suriye! Alelacele geliyorlar!


ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Bakan Antony Blinken'ı Ankara'da kabulüne ilişkin, görüşmede "ABD ile Türkiye arasındaki güçlü bölgesel işbirliği" ile "Suriye'deki siyasi geçiş sürecini destekleme" konusundaki başlıkların ele alındığını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından Başkan Erdoğan ile Blinken arasındaki görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. (AA)Bakan Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. (AA)

Açıklamada, "Bakan Blinken, güçlü ABD-Türkiye bölgesel işbirliği ile Suriyelilerin liderliğinde ve Suriyelilere ait hesap verebilir ve kapsayıcı bir hükümete siyasi geçişi destekleme konusundaki ortak çıkarlarımızı ele aldı." ifadesine yer verildi.

Görüşmede Suriye'deki tüm aktörlerin insan haklarına saygı göstermesi, uluslararası insancıl hukuka bağlı kalınması ve siviller ile azınlık gruplara mensup kişilerin korunması gerektiğinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, Blinken'ın, Suriye'de yerlerinden edilmiş kişilere yardım ulaştırılmasının ve DEAŞ karşıtı koalisyonun görevini sürdürmesinin önemine dikkati çektiği bildirildi.

Bakan Blinken'ın ayrıca, Gazze'de ateşkes anlaşmasının acilen sonuçlandırılmasının gerektiği hususundaki görüşlerini de dile getirdiği kaydedildi.

YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin ve CENTCOM Komutanı Michael Erik Kurilla (Takvim.com.tr)

TAKVİM.COM.TR ARKA PLANI YAZDI

Takvim.com.tr, Washington - Ankara hattındaki görüşmenin arka planını "Özgür Fırat'ın Şafağı" başlıklı manşetiyle okurlarına aktardı. Suriye'nin kuzeyini ve Fırat hattını PKK/YPG'den arındıran Özgürlük Şafağı operasyonlarının ABD ve YPG'de hazımsızlık yaptığını vurguladı.

Beyaz Saray "Türkiye'nin operasyonları sorunlu" diyerek Ankara'yı hedef aldı, teröristlere arka çıktı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla, Suriye'de YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin'le bir araya gelip Türkiye'ye karşı terör örgütüne destek verdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul edecek (Takvim.com.tr)

MESAJ NET... "SINIRLARIMDA TERÖRİST İSTEMİYORUM" , "DEAŞ BAHANESİYLE PKK'YI DESTEKLEME"

Fidan - Blinken görüşmesinde Türkiye'nin "Terörsüz Suriye" duruşunun net bir şekilde ABD'ye iletilmesi bekleniyor.

ABD'ye 2019'da varılan mutabakatın şartlarına uyması, terör örgütünün Türkiye sınırlarından 30 kilometre derinlikte temizlenmesi uyarısı yapılacak. DEAŞ'la mücadele konusunda da Türkiye'nin devrede olacağı vurgulanacak. ABD'ye "DEAŞ bahanesiyle PKK/YPG'yi destekleme" mesajı verilecek.

Ankara'nın masasında Suriye'nin geçiş hükümetiyle birlikte bölgeyi terörden arındırma seçeneği de yatıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Başkan Erdoğan (Takvim.com.tr)


AB "SURİYE" GÜNDEMİYLE GELİYOR... ÖNCELİK SURİYELİLERİN GERİ DÖNÜŞÜ
ABD'nin yanı sıra Avrupa da Suriye gündemiyle Türkiye'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la da bir görüşme gerçekleştirdi.

Von der Leyen bu görüşmeyle de yetinmeyip Türkiye'de yüz yüze görüşmeye karar verdi. AB Komisyonu Başkanı'nın hafta başı olması beklenen ziyareti hem zamanlama hem de içerik açısından dikkat çekiyor.

Suriyelilerin geri dönüşünü kolaylaştırmak için gerekli şart ve koşulların oluşturulması da Türkiye'nin öncelikleri arasında. Türkiye'nin şartlar oluştuğunda ülkenin yeniden imarında aktif rol oynaması bekleniyor. Bu bağlamda AB ile iş birliği ele alınabilir.

Von der Leyen'in ziyaretinin 19-20 Aralık'ta Brüksel'de bir araya getirecek olan AB Zirvesi öncesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Afrika krizini Türkiye çözdü! Başkan Erdoğandan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama | Ankara Bildirisi yayımlandıAfrika krizini Türkiye çözdü! Başkan Erdoğandan Somali ve Etiyopya liderleriyle ortak açıklama | Ankara Bildirisi yayımlandı
Şehit Muhammed Mursinin yol arkadaşı Asım Abdulmacidden Başkan Erdoğana övgü: Anadolu kurdunu takdir edinŞehit Muhammed Mursinin yol arkadaşı Asım Abdulmacidden Başkan Erdoğana övgü: Anadolu kurdunu takdir edin
Başkan Erdoğandan Suriye mesajı: Vicdan kazandı! | CHPye Sednaya göndermesi: Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimini görsünler!Başkan Erdoğandan Suriye mesajı: Vicdan kazandı! | CHPye Sednaya göndermesi: Yere göğe sığdıramadıkları Baas rejimini görsünler!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Suriye’nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara’ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken’ı kabul etti
Narin Güran’ın köpeği nerede? Baran Güran’dan yeni açıklamalar! Küçük kızın telefonu mu vardı?
Tazminat hesabı değişiyor! Kıdem ve ihbar ödemeleri ne kadar? Yeni tavan ne olacak?
Norveç’te sonunu getiremedik! Beşiktaş Bodo/Glimt’e 2-1 yenildi
Dışişleri Bakanlığı’ndan Şam’a yeni atama! Burhan Köroğlu’na kritik görev
Spor yazarları Malmö-Galatasaray maçını değerlendirdi: Ziyech dengeyi bozdu
İSPARK’a %115’e varan zam! CHP’li üyelerin oylarıyla kabul edildi: İşte yeni ücretlerin yürürlüğe gireceği tarih
MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da: Emevi Camii’nde namaz kıldı!
İsveç’te soğuk duş! Galatasaray Malmö ile 2-2 berabere kaldı
Beşar Esad ile İsrail arasında gizli anlaşma! Arap basını patlattı: Belgeler ortaya çıktı
Şam’da Baas rejiminin korkunç izleri! Havalimanı yolunda 100 kişiye ait ceset kalıntıları
Europol’dan PKK itirafı! Raporu yazan da izni veren de AB: Uyuşturucu ve insan kaçakçılığına milyonlarca avro finansman!
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ı kabul etti! AB’den Suriye’ye... İşte masadaki konular
Suriye’nin kuzeyinde ABD-Fransa şeytanlığı! YPG elebaşı Ferhat Abi Şahin’i Şam müzakerecisi ilan ettiler: Barzaniler bu işin neresinde?
Moskow City’de bir diktatör! İşte Beşar Esad’ın Rusya’da yaşayacağı lüks plaza
SON DAKİKA