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Alman hakikati gördü! Savunma Bakanı Boris Pistorius: "Türkiye'nin Suriye'de rolü arttı"

Esad zulmünden kurtulan 'Yeni Suriye'de en kritik aktör Türkiye... Bu durumun farkında olan ABD, Avrupa ve Batılı ülkeler Ankara ile olan diplomasi trafiğini artırdı. Alman ise hakikati gördü... Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius "Türkiye'nin Suriye'de rolü arttı. Bu konuyu Türk mevkidaşımla görüşeceğim" dedi. CDU'lu Norbert Röttgen "Suriye'deki son durumun en büyük kazananının Türkiye. Avrupa'nın artık Türkiye'ye ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:00 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 14:07
Alman hakikati gördü! Savunma Bakanı Boris Pistorius: Türkiye’nin Suriye’de rolü arttı

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Esad'sız Suriye'de yeni dönem şekillenirken Türkiye kritik aktör olarak hem sahada hem de masadaki yerini koruyor.

Şam'da yeni süreç tesis edilirken ABD, Avrupa ve Batılı ülkelerin Ankara ile olan "Suriye" konu başlıklı diplomasi trafiği ivme kazandı. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken görevi devretmesine sayılı günler kala "jet" bir planlamayla Türkiye'ye gelme kararı aldı.

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Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü ardından Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ankara'nın yolunu tuttu.

ALMANYA SAVUNMA BAKANI BORİS PİSTORİUS: TÜRKİYE'NİN SURİYEDE ROLÜ ARTTI

Almanya ise Irak ve Bölgesel Kürt Yönetimi'ne (IKBY) zamanlaması manidar bir ziyaret gerçekleştirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Neçirvan Barzani (Takvim.com.tr)Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius ve Neçirvan Barzani (Takvim.com.tr)

Neçirvan Barzani ile görüşen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya ve İran'ın Suriye'den çekilmesiyle Türkiye'nin rolünün arttığını ifade etti.

Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemli bir ülke olduğunu vurgulayan Pistorius,"Türkiye'nin Suriye'de rolü arttı. Bu konuyu Türk mevkidaşımla görüşeceğim" ifadelerini kullandı.

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ALMAN SİYASETÇİ: AVRUPA'NIN ARTIK TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR

Alman partisi CDU dış siyasetçisi Norbert Röttgen ise Suriye'deki son durumun en büyük kazananının Türkiye olduğunu söyledi.

Başkan Erdoğan'ın Suriyelileri ülkelerine göndermek için büyük bir fırsat olarak gördüğünü söyleyen Röttgen "Avrupa'nın artık Türkiye'ye yaklaşması ve işbirliğini keşfetmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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