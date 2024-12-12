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Muharrem İnce'ye "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ceza!

CHP Yalova Milletvekili olduğu 7 Ocak 2018'te partisinin Balıkesir'deki etkinliğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. İnce’nin cezası, 7 bin lira adli para cezasına çevirdi.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:16 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 17:16
Muharrem İnce’ye Cumhurbaşkanı’na hakaret suçundan ceza!

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında açılan davada 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. İnce'nin cezası, 7 bin lira adli para cezasına çevrildi.

CHP MİTİNGİNDE BAŞKAN ERDOĞAN'A HAKARET

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, CHP Yalova Milletvekili olduğu 7 Ocak 2018'te partisinin Balıkesir'de gerçekleştirilen etkinliğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle, Ankara 30'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan dava açıldı. Dava süreci devam ederken, Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın katılma talepli dilekçesi 11 Nisan 2022'de kabul edildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce (AA)Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce (AA)

Ardından Aydın, İnce hakkındaki şikayetlerinden vazgeçtiklerine dair dilekçeyi hakimliğe sundu. Dilekçenin açıklama kısmında, "Muharrem İnce'nin, 7 Ocak 2018 tarihinde yapmış olduğu konuşma nedeniyle tarafımızca iş bu dosyaya katılma talebimiz bulunulmuştur. Mahkemece, katılma talebimiz 11 Nisan 2022 tarihli celsede kabul edilmiştir. Ancak görülen lüzum üzerine Muharrem İnce hakkındaki şikayetten vazgeçme gereği hasıl olmuştur" ifadelerine yer verildi. 14 Mart 2023'te görülen duruşmada mahkeme başkanı söz konusu dilekçeyi okuyarak davayı erteledi.

7 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI

Davanın bugün görülen karar duruşmasına taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, kamu davası olarak devam eden davada sona gelindiğini belirterek, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildiğini, cezanın 7 bin lira adli para cezasına çevrildiğini açıkladı.

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