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PKK/YPG'nin terör konvoyu MİT'e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da 'İsrail vurdu' yalanları da tek tek vuruldu

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütlerine göz açtırmıyor. Son olarak PKK/YPG terör örgütünün, Kamışlı’da Esad rejiminden kalan füze, ağır silah ve mühimmatları, bölgeden kaçırmaya başladığını tespit etti ve süratle harekete geçerek operasyon düzenledi. Operasyonda konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha edildi. Aynı zamanda MİT, PKK/YPG'nin "Kamışlı Havalimanı'nın İsrail tarafından hedef alındığı, örgüte yönelik bir operasyon olmadığı" yalanını da operasyonla yok etti.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 18:36 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 12:44
PKK/YPG’nin terör konvoyu MİT’e takıldı | Esad rejiminin silahlarını kaçırıyorlardı: Mühimmat yüklü tırlar da ’İsrail vurdu’ yalanları da tek tek vuruldu

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MİT, Esad rejiminin son bulması sonrasında saha ajanları vasıtasıyla bölgedeki gelişmeleri hassasiyetle takip ediyordu.

MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.

Örgütün, Esad rejimiyle yaptığı kirli anlaşmalarla rejimden devraldığı füze, mühimmat, ağır silah ve tanklara el koyduğunu ve kendi depolarına taşımaya başladığı MİT tarafından tespit edildi.

Örgüt, gasp ettiği Suriye halkına ait askeri ekipman ve teçhizatı güvenlik güçlerimize karşı kullanmayı planlıyordu.

MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.

Bölgeyi an be an takibe alan MİT, örgüt mensuplarının karanlıktan faydalanarak füze ve mühimmatları tırlara yüklediğini ve konvoy şeklinde bölgeden ayrıldığını tespit etti.

HEDEFLER BİR BİR İMHA EDİLDİ
Bunun üzerine MİT, operasyon kararı alarak konvoyda yer alan füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposunu imha etti.

MİT'ten PKK/YPG'ye Suriye'de ağır darbe

MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.

OPERASYONDA "İSRAİL VURDU" YALANLARI DA YOK EDİLDİ
Aynı zamanda Suriye'deki son operasyonlarla moral motivasyonunu tamamen kaybeden örgüt, sürekli gerileyerek Fırat Nehri'nin doğusuna sıkışan kadrolarında oluşan yoğun korkuyu azaltmak için, "Kamışlı Havalimanı'nın İsrail tarafından hedef alındığı, örgüte yönelik bir operasyon olmadığı" yalanını yaymaya başladı.

MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.MİT’TEN PKK/YPG’YE SURİYE/KAMIŞLI’DA OPERASYON.

MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK!
MİT kaynaklarınca, Suriye'de oluşan durumda, terör örgütünün sınırlarımızda yuvalanıp ülkemize yönelik faaliyet göstermesine müsamaha gösterilmeyeceği ve terör örgütüne yönelik operasyonların devam edeceği kaydedildi.

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