HTŞ lideri Cevlani A Haber’e konuştu: Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir!

Baas Partisi'nin Suriye'deki 61 yıllık kanlı iktidarı 8 Aralık'ta çöktü. 2011'de başlayan halk hareketlerini bastırmaya çalışırken ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşşar Esad, rejimin çökmesiyle Rusya'ya kaçtı.
Baas Partisi'nin Suriye'deki 61 yıllık kanlı iktidarı 8 Aralık'ta çöktü. 2011'de başlayan halk hareketlerini bastırmaya çalışırken ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşşar Esad, rejimin çökmesiyle Rusya'ya kaçtı.
DÜNYA GÖZÜNÜ CEVLANİ'YE ÇEVİRDİ
Ülkenin bayrağı değişti. Rejim karşıtı grupların öncülüğünden hükümet kurma girişimleri başladı. Dünya gözünü rejimin yıkılmasında pay sahibi olan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Cevlani) çevirdi.
HTŞ LİDERİ CEVLANİ A HABER'E KONUŞTU
HTŞ lideri Cevlani A Haber'e özel bir açıklama yaptı.
"BU ZAFER BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN"
Cevlani, A Haber mikrofonlarına Suriye'de yaşanan değişim ile ilgili olarak, "Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir. Elhamdülillah…" ifadelerini kullandı.