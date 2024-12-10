HTŞ lideri Cevlani A Haber’e konuştu: Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir!

HTŞ LİDERİ CEVLANİ A HABER'E KONUŞTU

HTŞ lideri Cevlani A Haber'e özel bir açıklama yaptı.

"BU ZAFER BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN"

Cevlani, A Haber mikrofonlarına Suriye'de yaşanan değişim ile ilgili olarak, "Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir. Elhamdülillah…" ifadelerini kullandı.