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HTŞ lideri Cevlani A Haber'e konuştu: Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir!

Suriye’de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarı çöküşle sona erdi. Beşşar Esad, rejimin yıkılmasıyla Rusya'ya kaçarken, ülke yeni bir döneme adım atıyor. Hükümet kurma çalışmaları devam ederken, A Haber'e konuşan HTŞ lideri Ebu Muhammed el-Cevlani, "Bu zafer, bütün Müslümanların zaferidir" açıklamasını yaptı.

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Giriş Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:40 Güncelleme Tarihi :10 Aralık 2024 , 13:57
HTŞ lideri Cevlani A Haber’e konuştu: Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir!

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Baas Partisi'nin Suriye'deki 61 yıllık kanlı iktidarı 8 Aralık'ta çöktü. 2011'de başlayan halk hareketlerini bastırmaya çalışırken ülkeyi iç savaşa sürükleyen Beşşar Esad, rejimin çökmesiyle Rusya'ya kaçtı.

DÜNYA GÖZÜNÜ CEVLANİ'YE ÇEVİRDİ
Ülkenin bayrağı değişti. Rejim karşıtı grupların öncülüğünden hükümet kurma girişimleri başladı. Dünya gözünü rejimin yıkılmasında pay sahibi olan Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş-Şera'ya (Ebu Muhammed el-Cevlani) çevirdi.

HTŞ lideri CevlaniHTŞ lideri Cevlani

HTŞ LİDERİ CEVLANİ A HABER'E KONUŞTU
HTŞ lideri Cevlani A Haber'e özel bir açıklama yaptı.

"BU ZAFER BÜTÜN MÜSLÜMANLARIN"
Cevlani, A Haber mikrofonlarına Suriye'de yaşanan değişim ile ilgili olarak, "Bu bütün Müslümanlar için bir zaferdir. Elhamdülillah…" ifadelerini kullandı.

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