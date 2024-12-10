Türkiye'den İsrail'in Golan işgaline sert tepki: "Şiddetle kınıyoruz"

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan'daki işgaline sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz." denildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi: İsrail'in, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nı ihlal ederek İsrail-Suriye arasındaki ayrıştırma bölgesine girmesini ve Suriye topraklarında ilerlemesini şiddetle kınıyoruz.