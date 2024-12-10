Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem! Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı

ŞAM'DA YENİ DÖNEM TOPLANTISI

Suriye'deki muhalifler eski rejimin liderleriyle resmi istişarelere başladı. Bu kapsamda Şam'daki Four Seasons Otel'de, Askeri Operasyonlar Dairesi Başkanı Ahmed El Şara yani bilinen ismi ile Ebu Muhammed el-Cevlani’nin rejim yetkilileri ile görüştüğü bildirildi. Cevlani’nin Esad Hükümeti Başbakanı Muhammed Celali ile görüşürken yanında yeni hükümetin başbakanı olarak belirlenen Muhammed El Beşir’in de yer aldığı belirtildi. Esad hükümetinin yöneticileri ile kurumsal çalışmaların devamını sağlamak amacıyla bakanlıkların ve resmi dairelerin idaresinin geçiş hükümetine devredilmesiyle yetkilerin düzenli bir şekilde aktarılmasına yönelik mekanizmaları tartıştıkları belirtildi.

El Beşir, hükümetinin bu aşamada savunma, içişleri, dışişleri ve enformasyon bakanlıkları gibi hassas önceliklerle ilgilenecek bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağını ve valiliklerin çalışmalarını geliştirmeye yönelik planlar geliştireceğini doğruladı. Ayrıca bir sonraki aşamada, uzun yıllar süren savaşlardan sonra Suriye'de istikrarın artırılmasına yönelik ek adımların atılacağını da açıkladı.