Esad rejimi düştü Suriye’de yeni dönem! Muhaliflerden Şam’da kritik toplantı

Suriye'de muhaliflerin Şam merkezi de ele geçirip Beşar Esad'ı devirmesinin ardından 60 yıllı aşkın BAAS rejimi düştü ve ülkede yeni bir dönem başladı. Beşar Esad Rusya'ya kaçarken 10 yıldan fazla bir süredir evlerinden edilen Suriyeliler de memleketlerine dönmeye başladı.
SURİYE'DE YENİ DÖNEM
Suriye'de muhalif grupların lideri olan Ebu Muhammed el-Cevlani'nin geçiş hükümetini görüşmek üzere Esad rejiminin Başbakanı Muhammed Celali ve Başkan Yardımcısı Faysal Mekdad ile bir araya geldiği belirtildi. Celali, devir teslimin günler sürebileceğini söyledi.
Suriye'deki muhalifler eski rejimin liderleriyle resmi istişarelere başladı. Bu kapsamda Şam'daki Four Seasons Otel'de, Askeri Operasyonlar Dairesi Başkanı Ahmed El Şara yani bilinen ismi ile Ebu Muhammed el-Cevlani’nin rejim yetkilileri ile görüştüğü bildirildi. Cevlani’nin Esad Hükümeti Başbakanı Muhammed Celali ile görüşürken yanında yeni hükümetin başbakanı olarak belirlenen Muhammed El Beşir’in de yer aldığı belirtildi. Esad hükümetinin yöneticileri ile kurumsal çalışmaların devamını sağlamak amacıyla bakanlıkların ve resmi dairelerin idaresinin geçiş hükümetine devredilmesiyle yetkilerin düzenli bir şekilde aktarılmasına yönelik mekanizmaları tartıştıkları belirtildi.
El Beşir, hükümetinin bu aşamada savunma, içişleri, dışişleri ve enformasyon bakanlıkları gibi hassas önceliklerle ilgilenecek bir geçiş hükümeti oluşturmak için çalışacağını ve valiliklerin çalışmalarını geliştirmeye yönelik planlar geliştireceğini doğruladı. Ayrıca bir sonraki aşamada, uzun yıllar süren savaşlardan sonra Suriye'de istikrarın artırılmasına yönelik ek adımların atılacağını da açıkladı.