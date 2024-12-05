Suriye'ye dönen savaş gazisinden Başkan Erdoğan'a teşekkür Halep'e davet: "Başım gözüm üstüne koyarım"

HALEP'E DAVET Bir tek Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirten Kedro, "Recep Tayyip Erdoğan başım gözüm üstünde. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Halep'e geldiğiniz zaman başım gözüm üstüne koyarım." ifadelerini kullandı.

VATANI KURTARMAK İÇİN SAVAŞA GİDİYORUM Savaş gazisi olduğunu ifade eden 30 yaşındaki Suriyeli Omar Kedro, "9 yıl önce çıktım Halep'ten yaralı olarak. Kendime söz verdim, Büyük Savaş başlayınca geri dönüyorum dedim, vatanı kurtarmak için gidiyorum. Savaşa gidiyorum. Ailem de durum düzeldikten sonra gelecek. Vatan için her şeyi yaparız. Biz vatanseveriz. Ya şehit olarak gideriz ya da Allah nasip ederse bu savaşı kazanırız." dedi.

Suriye'de muhaliflerce Halep'in kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine gitmeye başladı. (DHA)

"ARTIK ÜLKEMİZE DÖNÜŞ ZAMANIMIZ GELDİ"



Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli kadın Kawa Alan, "Türkiye'ye 6 yıl önce geldim. Türkiye'ye gelmeden önce yaşadığım şehirler, Halep ve İdlib kontrol altına alınınca, ülkeme dönmeye karar verdik. Türkiye'de çok iyi ağırlandık ama insanın kendi vatanı gibisi yok. Halip ve İdlib'de akrabalarım, arkadaşlarım var. Birkaç saate kadar evimde olacağım. Bunun için de çok mutluyum" dedi.

Yıllardır sadece telefonla iletişim kurabildikleri yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abdulaziz Koman ise, "Eşim ve 3 çocuğum ile birlikte 7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Yıllardır vatan hasreti çekiyoruz. Türkiye sağ olsun bize yıllardır ev sahipliği yaptı. Canımızı kurtardık. Bugün yaşıyorsak, bu Türkiye'nin sayesinde. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ama artık ülkemize dönüş zamanımız geldi. Bu dönüş bizim için aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 247 BİN HALEPLİ BULUNUYOR



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'tan Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren 181 bin 955 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşünün gerçekleştirildiğini bildiren Yerlikaya, 2016'dan bu yana ise Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere 737 bin Suriyelinin geri döndüğünü söyledi.