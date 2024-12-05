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Suriye'ye dönen savaş gazisinden Başkan Erdoğan'a teşekkür Halep'e davet: "Başım gözüm üstüne koyarım"

PKK terör örgütünden kurtarılan Halep ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere dönmeye başlayan Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür etti. Başkan Erdoğan'ın her zaman yanlarında olduğunu belirten 30 yaşındaki savaş gazisi Omar Kedro, "Vatanı kurtarmak için gidiyorum. Savaşa gidiyorum. Halep'e geldiğiniz zaman başım gözüm üstüne koyarım." dedi.

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Giriş Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:28 Güncelleme Tarihi :05 Aralık 2024 , 13:28
Suriye’ye dönen savaş gazisinden Başkan Erdoğan’a teşekkür Halep’e davet: Başım gözüm üstüne koyarım

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Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, PKK terör örgütünden kurtarılan Halep ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere dönmeye başladı.

Halep'e dönüş sürüyor

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan dönüşe geçen Suriyeliler A Haber canlı yayınında Türkiye'ye teşekkür etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriyelilerin Halep'e gidişi devan ediyor. (DHA)Hatay'ın Reyhanlı ilçesi, Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan, Suriyelilerin Halep'e gidişi devan ediyor. (DHA)

VATANI KURTARMAK İÇİN SAVAŞA GİDİYORUM

Savaş gazisi olduğunu ifade eden 30 yaşındaki Suriyeli Omar Kedro, "9 yıl önce çıktım Halep'ten yaralı olarak. Kendime söz verdim, Büyük Savaş başlayınca geri dönüyorum dedim, vatanı kurtarmak için gidiyorum. Savaşa gidiyorum. Ailem de durum düzeldikten sonra gelecek. Vatan için her şeyi yaparız. Biz vatanseveriz. Ya şehit olarak gideriz ya da Allah nasip ederse bu savaşı kazanırız." dedi.

HALEP'E DAVET

Bir tek Türkiye'nin yanlarında olduğunu belirten Kedro, "Recep Tayyip Erdoğan başım gözüm üstünde. Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Halep'e geldiğiniz zaman başım gözüm üstüne koyarım." ifadelerini kullandı.

Suriye'de muhaliflerce Halep'in kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine gitmeye başladı. (DHA)Suriye'de muhaliflerce Halep'in kontrol altına alınmasının ardından Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ülkelerine gitmeye başladı. (DHA)

"ARTIK ÜLKEMİZE DÖNÜŞ ZAMANIMIZ GELDİ"

Yaklaşık 6 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade eden Suriyeli kadın Kawa Alan, "Türkiye'ye 6 yıl önce geldim. Türkiye'ye gelmeden önce yaşadığım şehirler, Halep ve İdlib kontrol altına alınınca, ülkeme dönmeye karar verdik. Türkiye'de çok iyi ağırlandık ama insanın kendi vatanı gibisi yok. Halip ve İdlib'de akrabalarım, arkadaşlarım var. Birkaç saate kadar evimde olacağım. Bunun için de çok mutluyum" dedi.

Yıllardır sadece telefonla iletişim kurabildikleri yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını dile getiren Abdulaziz Koman ise, "Eşim ve 3 çocuğum ile birlikte 7 yıl önce Türkiye'ye geldim. Yıllardır vatan hasreti çekiyoruz. Türkiye sağ olsun bize yıllardır ev sahipliği yaptı. Canımızı kurtardık. Bugün yaşıyorsak, bu Türkiye'nin sayesinde. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Ama artık ülkemize dönüş zamanımız geldi. Bu dönüş bizim için aynı zamanda yeni bir başlangıç anlamı taşıyor" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYON 247 BİN HALEPLİ BULUNUYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Aralık'tan Anadolu Yayıncılar Federasyonunun "Anadolu Sohbetleri" etkinliğinde medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı olarak göreve başladığı tarihten itibaren 181 bin 955 Suriyelinin gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşünün gerçekleştirildiğini bildiren Yerlikaya, 2016'dan bu yana ise Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere 737 bin Suriyelinin geri döndüğünü söyledi.

Suriye'de muhalif grupların, Esad rejiminden geri aldığı Halep'te yaşayanlar tarihi kale çevresinde zafer kutlaması yaparak Esad'a ait poster ve bayrakları indirdi. (İHA)Suriye'de muhalif grupların, Esad rejiminden geri aldığı Halep'te yaşayanlar tarihi kale çevresinde zafer kutlaması yaparak Esad'a ait poster ve bayrakları indirdi. (İHA)

"Türkiye'de bulunan Suriyelilerden kaçı Halepli?" sorusu üzerine Yerlikaya, "Yüzde 42'si yani 1 milyon 247 bin 432'si Halepli. Bunlardan 189 bin 673'ü İdlibli, 107 bini de Deyrizorlu." yanıtını verdi.

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Yerlikaya, "Suriye, Suriyelilerindir. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu 13 yıldan beri ifade ediyoruz. Bunu hamaset olsun diye de söylemiyoruz." dedi.

Yerlikaya, "Biz istiyoruz ki oradan 'teröristan adacıkları' veya 'teröristan ülkeleri', 'teröristan kukla rejimleri' oluşmasın. Biz o topraklardan bizim ülkemizin içerisinde bölücü faaliyetleri cesaretlendirecek veya oradan gelen saldırıları istemiyoruz." diye konuştu.

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