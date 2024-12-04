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TBMM Genel Kurulu'nda maraton başlıyor! İşte bütçe görüşmeleri takvimi...

TBMM Genel Kurulunda 9 Aralık'ta başlayacak 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri, kesintisiz 12 gün sürecek. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanarak günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak. Hangi gün hangi görüşme olacak işte bütçe görüşmeleri takvimi...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:25 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 11:25
TBMM Genel Kurulu’nda maraton başlıyor! İşte bütçe görüşmeleri takvimi...

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TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine 9 Aralık Pazartesi günü başlanacak.

Takvime göre, bütçe görüşmeleri kesintisiz 12 gün devam edecek.

HAFTA SONLARI DA TOPLANILACAK
Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanarak günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler, 9 Aralık Pazartesi yapılacak.

Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki müzakereler 8 turda ele alınacak.

GÖRÜŞME TAKVİMİ
TBMM Genel Kurulunda, 2025 yılı bütçesine ilişkin görüşme takvimi şöyle:

9 Aralık Pazartesi: Bütçenin tümü.

10 Aralık Salı: Türkiye Büyük Millet Meclisi, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Avrupa Birliği Başkanlığı, Türk Akreditasyon Kurumu.

11 Aralık Çarşamba: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Nükleer Düzenleme Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı.

12 Aralık Perşembe: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İklim Değişikliği Başkanlığı, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumu, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Uzay Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı.

13 Aralık Cuma: Milli Savunma Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Kapadokya Alan Başkanlığı, Uludağ Alan Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu.

14 Aralık Cumartesi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü.

15 Aralık Pazar: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversite.

16 Aralık Pazartesi: Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Helal Akreditasyon Kurumu, Rekabet Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

17 Aralık Salı: Cumhurbaşkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı.

Aynı gün 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 2 maddesi, 18 Aralık Çarşamba 9 maddesi, 19 Aralık Perşembe 3 maddesi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin 6 maddesi görüşülecek.

Meclisin bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak konuşmalarla ve oylamayla tamamlanacak.

Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerde yürütme adına yapılacak sunuş konuşması süreye tabi tutulmayacak, gruplar ve hükümet adına turlardaki konuşma süreleri ise 70'er dakika olacak.

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