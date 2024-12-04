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Antalya Gazipaşa'da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı | Prof. Dr. Naci Görür 'Helen Yayı'nı işaret etti! Helen Yayı'nın oluşturduğu depremler hangileri?

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 12.09'da gerçekleşen depremin Gazipaşa'ya 58.86 km uzaklıkta olduğunu bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada "Deprem sonrası olumsuz ihbar yok" denildi. Antalya depremi sonrasında sosyal medya hesabı X'te değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Naci Görür, 'Helen Yayı'na dikkat çekti. Peki Helen Yayı nerede? Helen Yayı'nın oluşturduğu depremler hangileri? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 12:22 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 13:02
Antalya Gazipaşa’da deprem! AFAD büyüklüğü açıkladı | Prof. Dr. Naci Görür ’Helen Yayı’nı işaret etti! Helen Yayı’nın oluşturduğu depremler hangileri?

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi.

Depremin meydana geldiği nokta (AFAD internet sitesi)Depremin meydana geldiği nokta (AFAD internet sitesi)


GAZİPAŞA AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ

Saat 12.09'da gerçekleşen depremin Gazipaşa'ya 58.86 km uzaklıkta olduğu kayıtlara geçti.

AFAD'ın deprem açıklaması (Ekran görüntüsü/Sosyal medya platformu X)AFAD'ın deprem açıklaması (Ekran görüntüsü/Sosyal medya platformu X)

AFAD BÜYÜKLÜĞÜ AÇIKLADI

AFAD sosyal medyadan yaptığı açıklamada depremin büyüklüğünü 4.6 olduğunu açıkladı. İşte yapılan açıklama:

Büyüklük: 4.6 (Mw)
Yer: Akdeniz, Gazipaşa'ya (Antalya) 58.86 km uzaklıkta
Tarih: 4 Aralık 2024
Saat: 12:09:10 TSİ
Enlem: 35.88778° N
Boylam: 31.82556° E
Derinlik: 32.69 km

OLUMSUZ İHBAR YOK
AFAD'dan yapılan yeni açıklamada deprem sonrası olumsuz ihbarın olmadığı bildirilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında (58 km) saat 12.09'da meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Naci Görür'ün X üzerinden paylaşımıNaci Görür'ün X üzerinden paylaşımı

NACİ GÖRÜR'DEN HARİTALI AÇIKLAMA
Depremin hemen ardından sosyal medya hesabından haritalı bir paylaşım yapan Prof. Dr. Naci Görür, "Alanya açıklarında 5:0 lik deprem. Helen-Kıbrıs dalma-batma zonu içerisinde ve üzerleyen levha üzerinde. Geçmiş olsun" dedi.

HELEN YAYI NEREDE?
Peki Naci Görür'ün işaret ettiği Helen Yayı nerede? Türkiye'de hangi bölgeleri etkiler?

Geniş ölçekli bir fay hattı olan Helen Yayı'nın aktif olduğunu söyleniyor. Buna göre yakın bir gelecekte büyük bir deprem bekleniyor. Bu fayın deprem üretmesi durumunda özellikle batı kıyıları olan İzmir, Aydın, Muğla, Antalya bölgeleri zarar görebilir hatta tsunami oluşturabilir.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Helen Yayı (Girit Yayı), Afrika levhası'nın Ege denizi altına daldığı alanda oluşan aktif deprem ve volkan üreten bir tektonik alandır. Yunanistan'ın güneybatısındaki İyon Denizi'nden başlayıp, Girit Adası'nın güneyinden geçerek Fethiye Burdur fayına bağlanıp Anadolu karasına ilerleyen Helen Yayı, Ege ve Akdeniz kıyıları için büyük tehlike oluşturuyor. Helen Yayı, çok geniş ölçekli bir faydır ve bu fay zonu üzerinde çok sayıda deprem olur. Alan, Kuzey Anadolu Fayı, Ölüdeniz Fayı, Yunan kesme zonu ve Batı Anadolu'nun GB yönlü açılma hareketinin etkisindedir.

HELEN YAYI HAKKINDA NE BİLİNİYOR?

Helen yayı alanında dalan Afrika Levhasının çekme gücü, yay ardı gerilmenin oluşturduğu güç ve Anadolu Levhasının batıya hareketi birbiriyle ilişkilidir. Bu alanda Üst Miyosen'den itibaren aktif tektonizma etkili olmuştur. Tektonik hareketlerle oluşan deformasyon neticesinde yerkabuğu incelmiş ve çökmüş, bu alana Akdeniz'in suları dolarak Ege Denizi'ni oluşturmuştur. Kıbrıs ve Helen dalma-batma zonu arasında ve Ege'nin güneyinde Tortoniyen devrinde başlayan vokanizma ve yükselme sonunda yanal yayılmalar gelişmiştir. Anadolu levhası yılda 23 mm hızla batıya hareket etmektedir. Ege bloğu da Helen yayı boyunca yılda 35 mm hızla Afrika levhasının üzerine binmektedir. Helen yayı depreşim dalgası (Tusunami) oluşturabilecek bir sistemdir. Bu yay üzerindeki gerilmeler Batı Anadolu'yu aktif deprem alanı yapmaktadır.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Afrika levhasının kuzeye hareketi ile Akdeniz tabanı sıkıştırılmaktadır. Akdeniz tabanı Helen Yayı boyunca kuzeydeki Avrasya tabanı altına dalıp, yok olmaktadır. Bu Litosfer parçası magmaya karışıp erimekte ve yüzeye volkanizma olarak geri dönmektedir. Bu hareket alanda 12 volkanik ada oluşturmuştur.

Helen Yayı Girit'in güneyinden KD yönünde, Rodos'un güneyinden, Fethiye Körfezi'ne doğru uzanır. Bu yay Fethiye Körfezi ve Girit arasında Strabo ve Plini çukurları kenarında ters fay bileşenli, sol yönlü doğrultu atımlı fay karakterindedir. Bu yayın devamı Kıbrıs kuzeyi ve İskenderun Körfezine kadar uzanır. Bu alanda Afrika Levhası KKD yönünde Anadolu Levhasının altına dalmaktadır. Helen yayını oluşturan fay hatları Isparta Gölcük Gölü'ne kadar ulaşmaktadır. Oluşan gerginliğin bu gölde volkanik aktiviteye neden olmasından korkulmaktadır.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

HELEN-KIBRIS YAYI ÜZERİNDEKİ YIKICI DEPREMLER

1741 Rodos depremi

1743 Antalya depremi

1922 Karpathos depremi

1926 Finike depremi

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

1941 Kıbrıs depremi

1949 Karpathos depremi

1953 Papos depremi (Kıbrıs)

1957 Fethiye depremi

1959 Köyceğiz depremi

1969 Kastellorizo depremi

1996 Paphos depremi

2003 Antalya depremi

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

2005 Kaş, Antalya depremi

2009 Girit depremi

2011 Girit depremi

2020 Girit depremi

AFAD SON DEPREMLER

Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
2024-12-04 12:09:10 35.88778 31.82556 32.69 MW 4.6 Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
2024-12-04 10:39:25 39.6425 30.08417 8.45 ML 0.9 Merkez (Kütahya)
2024-12-04 10:35:47 36.98389 28.88889 7.04 ML 2.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-12-04 09:40:57 38.26056 38.00444 8.57 ML 2.0 Akçadağ (Malatya)
2024-12-04 09:22:30 41.06806 35.71056 10.21 ML 1.5 Havza (Samsun)
2024-12-04 08:25:56 38.21028 38.69944 5.88 ML 1.8 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 08:00:45 39.42583 40.36639 7.02 ML 1.9 Yedisu (Bingöl)
2024-12-04 07:31:32 38.21667 38.70944 7.89 ML 1.3 Pütürge (Malatya)
2024-12-04 07:15:22 38.20556 38.71667 6.93 ML 1.0 Pütürge (Malatya)

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