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SON DAKİKA | Türkiye'deki Suriyeliler dönecek mi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama: Göçmenlerin yüzde 42'si Halepli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Göçmenlerin yüzde 42'si Halepli. Olumlu ortam olursa Halepliler evine dönecektir" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:06 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:26
SON DAKİKA | Türkiye’deki Suriyeliler dönecek mi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama: Göçmenlerin yüzde 42’si Halepli

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Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
30 Kasım itibarıyla Türkiye'de 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı var. Bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Göçmenlerin yüzde 42'si Halepli

Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeli'yi bulamadık. Kanaatimiz Avrupa'ya geçtikleri yönünde.

Muhaliflerden sonra Halep (Takvim Foto Arşiv)Muhaliflerden sonra Halep (Takvim Foto Arşiv)

Düzenli göçle ilgili adres güncellemede bildirim yükümlülüğü getiriyoruz. KADES gibi bir aplikasyon yaptık. Konumlu mesaj gönderecekler sürekli.

Yabancı bir yerde çalışıyorsa sigortalı çalışacak. Yerli hangi kurallara tabiyse düzenli yabancı da aynı kurallara tabi olacak. Bununla ilgili denetimlere başlayacağız. 1 gün bile çalışıyorsa kayıtsız çalışmayacak.

Muhaliflerden sonra Halep (Takvim Foto Arşiv)Muhaliflerden sonra Halep (Takvim Foto Arşiv)

İran sınırındaki 78 kilometre açığımızı 2025 yılında 10 milyar liralık yatırımla kapatacağız.

2025'in ilk 4 ayında Türkiye artık 'göçe hedef, göçe transit ülke olma' rotasından çıkıyor, çıktı.

2016'da aylık 4 bin kişi gönüllü ülkesine dönerken, 2024'te aylık 11 bin 453 kişi geri döndü.

Muhaliflerden sonra Halep (Takvim Foto Arşiv)Muhaliflerden sonra Halep (Takvim Foto Arşiv)

YÜZDE 42'Sİ HALEPLİ
Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyeli'nin yüzde 42'si, yani 1 milyon 247 bin 432'sinin Halepli. Halep güvenli olursa buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır.

Terör ile demokrasi yan yana duramaz. Biz demokrasi, biz hukuk devletiyiz; hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok.

Ayrıntılar geliyor...

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