SON DAKİKA | Türkiye’deki Suriyeliler dönecek mi? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan açıklama: Göçmenlerin yüzde 42’si Halepli

Muhaliflerden sonra Halep (Takvim Foto Arşiv)

YÜZDE 42'Sİ HALEPLİ

Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyeli'nin yüzde 42'si, yani 1 milyon 247 bin 432'sinin Halepli. Halep güvenli olursa buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır.

Terör ile demokrasi yan yana duramaz. Biz demokrasi, biz hukuk devletiyiz; hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yok.

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