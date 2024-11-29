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Yine "Köpek velisi" Buket Özgünlü: "Sokak hayvanları" üzerinden 20 milyonluk vurgun!

Ankara'da, "Yaşama Tutunan Patiler Derneği"ne yönelik yapılan operasyonda, dernek yardımlarını amacı dışında kullanarak yaklaşık 20 milyon TL'lik haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Takvim.com.tr'nin gündeme getirdiği "Köpek velisi" Buket Özgünlü de yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:34 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:34
Yine Köpek velisi Buket Özgünlü: Sokak hayvanları üzerinden 20 milyonluk vurgun!

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Ankara'da "Köpek velisi" olarak bilinen Buket Özgünlü'nün başkanlığını yaptığı "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" derneğe operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

ʺYaşama Tutunan Patiler Derneğiʺ ʺköpeklere mamaʺ yalanıyla vurgun yaptı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)ʺYaşama Tutunan Patiler Derneğiʺ ʺköpeklere mamaʺ yalanıyla vurgun yaptı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

20 MİLYON TL'LİK VURGUN
Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon TL zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında eşzamanlı gözaltı kararı verildi. Diğer 9 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumları değerlendirilecek.

BİRÇOK ADRESTE ARAMA: BUKET ÖZGÜNLÜ GÖZALTINDA!
Soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonda, dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

ʺKöpek velisiʺ diye bilinen Buket Özgünlü (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)ʺKöpek velisiʺ diye bilinen Buket Özgünlü (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.

Bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.

PARALARI YAKIN AKRABALARININ ŞİRKETLERİNE AKTARDI
'Köpek velisi' olarak bilinen Buket Özgünlü'nün "sokak hayvanlarına yardım" adı altında topladığı paraları yakın akrabaları tarafından kurulan şirketlere aktardığı ve kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddia edildi.

Buket Özgünlü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Buket Özgünlü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

TAKVİM.COM.TR MASKESİNİ İNDİRMİŞTİ
Takvim.com.tr Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün hayvansever imajı altında dolandırıcılık yaptığını gündeme getirmiş ve sosyal medya üzerinden sözde sokak hayvanları için talep edilen milyonluk paraların hayvanlar için olmadığı deşifre etmişti.

Buket Özgünlü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Buket Özgünlü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI
Buket Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıkmıştı. Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirlenmişti. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona 1 milyondan fazla harcama yaptığı belirlenmişti.

İşte Takvim.com.tr'nin o haberlerinden öne çıkanlar:

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