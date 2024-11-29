Yine "Köpek velisi" Buket Özgünlü: "Sokak hayvanları" üzerinden 20 milyonluk vurgun!

Ankara'da "Köpek velisi" olarak bilinen Buket Özgünlü'nün başkanlığını yaptığı "Yaşama Tutunan Patiler Derneği" derneğe operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 'Yaşama Tutunan Patiler Derneği' adı altında toplanan yardımları uhdelerine geçirerek, mal edinmek suretiyle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen dernek yöneticileri ve ilgili diğer kişilerden oluşan toplam 18 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.
ʺYaşama Tutunan Patiler Derneğiʺ ʺköpeklere mamaʺ yalanıyla vurgun yaptı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)
20 MİLYON TL'LİK VURGUN
Toplanan deliller ve Sayıştay uzman denetçilerinden alınan bilirkişi raporuna istinaden yaklaşık 20 milyon TL zarara neden oldukları değerlendirilen 9 şüpheli hakkında eşzamanlı gözaltı kararı verildi. Diğer 9 şüphelinin ifadeleri alındıktan sonra hukuki durumları değerlendirilecek.
BİRÇOK ADRESTE ARAMA: BUKET ÖZGÜNLÜ GÖZALTINDA!
Soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alınmasına yönelik Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı. Operasyonda, dernek başkanı Buket Özgünlü'nün de aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
ʺKöpek velisiʺ diye bilinen Buket Özgünlü (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)
Şüphelilerin ikametleri, dernek merkezi ve derneğin ilgili birimlerinde arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
Bu süreçte derneğin barınağında bulunan hayvanların bakımlarının yapılması ve ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerekli koordinasyonun sağlandığı belirtildi.