Yine "Köpek velisi" Buket Özgünlü: "Sokak hayvanları" üzerinden 20 milyonluk vurgun!

TAKVİM.COM.TR MASKESİNİ İNDİRMİŞTİ Takvim.com.tr Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün hayvansever imajı altında dolandırıcılık yaptığını gündeme getirmiş ve sosyal medya üzerinden sözde sokak hayvanları için talep edilen milyonluk paraların hayvanlar için olmadığı deşifre etmişti.

PARALARI YAKIN AKRABALARININ ŞİRKETLERİNE AKTARDI ' Köpek velisi ' olarak bilinen Buket Özgünlü 'nün "sokak hayvanlarına yardım" adı altında topladığı paraları yakın akrabaları tarafından kurulan şirketlere aktardığı ve kişisel zenginleşme için kullanıldığı iddia edildi.

Buket Özgünlü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI

Buket Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıkmıştı. Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirlenmişti. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona 1 milyondan fazla harcama yaptığı belirlenmişti.

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