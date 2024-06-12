Buket Özgünlü Boyacı’nın foyası meydana çıktı! Köpekler için topladığı paraları dairelere yatırdığı ortaya çıktı

Ş.Urfa'da kuduz karantinasına alınan 35 köpeği kaçırıp Ankara'ya götüren Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü Boyacı, cezaevine gönderildi. Ama hakkında şok bir bilgi geldi. Hayvanlar için yardım parası toplayan kadının emlak zengini olduğu öğrenildi. 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi Tunahan Salihoğlu tarafından mahkemeye verilen ve "Durumum yok, gelirim yok" diyerek savunma yapan Boyacı'nın son ifadesi pes dedirtti. Tamamı son 4 yıldır alınmış, 9 daire ve 2 depoya sahip olduğu belirlendi. Şimdi bu paraların kaynağının tespit edilmesi için yetkililer harekete geçti...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN