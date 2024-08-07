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Mama lobisi yine istismar peşinde! 'Köpek Velisi' Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda

Başıboş köpek sorununu çözecek yasa Meclis'ten geçerken vurguncu mama lobisi yeniden istismara başladı. Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri Ankara'ya getiren, yasa görüşmelerinde Meclis'i basan 'Köpek Velisi' Buket Özgünlü bu kez de tümörlü bir köpeğin videosunu çekip takipçilerinden para istedi. 'Bağış' maskesiyle toplanan paralar ise 'Köpek Velisi' şürekasının esas derdinin köpek olmadığının en net göstergesi. MASAK'ın 'mama lobisiyle' ilgili hazırladığı rapor bağış toplayanların nasıl zenginleştiğini ortaya koydu. Estetikleriyle dikkat çeken Buket Özgünlü de o isimler arasında.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 11:21 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 11:37
Mama lobisi yine istismar peşinde! ’Köpek Velisi’ Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda

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Başıboş sokak köpeği sorununun çözümüne ilişkin adımlar atıldı. Bu bağlamda sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınacak köpekler kısırlaştırılarak sahiplendirilecek. Bu konudaki sorumluluk belediyelerde olacak.

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Komisyon görüşmeleri ve Genel Kurul süreci, CHP, TİP, DEM ve mama lobisinin sabotajına sahne olurken CHP medyasında 'Sokak savaşı' tehditleri yapıldı.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü


TÜMÖRLÜ KÖPEĞİ ÇEKİP TAKİPÇİLERİNDEN PARA İSTEDİ

Mama lobisi ise yasanın Meclis'ten geçmesi sonrası yeniden köpek istismarına başladı. Şanlıurfa'da 29 kuduz köpeği Ankara'ya getiren ve sokak köpekleriyle ilgili tasarı görüşülürken Meclis'i basan 'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü sosyal medya hesabından tepki çeken bir paylaşımda bulundu.
Özgünlü, yüzü ve vücudu tümörle kaplı, zavallı köpeği videoya çekip takipçilerinden para istedi.


Gazeteci Mustafa Tanyeri, "Tipik bir köpek dolandırıcısı. Böyle videolarla saf hayvanseverleri kandirip servet yapmış bir uyanık. Bunlar sokaklardan köpekler çekilsin isterler mi hiç? Bu şahısları savunanlar var bir de, şaka gibi. Bu zavallı köpeğe yapılması gereken uyutmak; başka bir çözüm yok maalesef" paylaşımıyla duruma tepki gösterdi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü


KÖPEK VELİSİ VE ŞÜREKASININ GERÇEK YÜZÜ

'Bağış' maskesiyle toplanan devasa paralar ise 'Köpek Velisi' şürekasının esas derdinin köpek olmadığının en göstergesi.

KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI

Buket Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı.

Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü

1 MİLYON TL'LİK ESTETİK YAPTIRDI

Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.

VURGUN MASAK RAPORUNDA

MASAK'ın 'mama lobisiyle' ilgili hazırladığı rapor 'hayvansever' adı altında dernek kurup bağış toplayanların nasıl zenginleştiğini ortaya koyuyor. Buket Özgünlü ile ailesi de o isimler arasında.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü

BAĞIŞLAR ZİMMETE GEÇİRİLDİ

İşte MASAK'ın incelemesi sonucu başıboş sokak köpeği sorununu çözümlülüğe iten mama lobisinin usulsüz faaliyetlerine ilişkin detaylar:

- Sektörde 7 bin 254 gerçek kişi ve 1516 firma faaliyet gösteriyor.

- 11 dernekte bağışların zimmete geçirildiği tespit edildi.

- Derneklerde 67 milyon 957 bin 623 TL suç geliri belirlendi.

- 2021 - 2024 yılları arasında 21 STK'ya yapılan bağış tutarı 205 milyon TL.

- Mama üreten firmalar, petshop sahipleri ve STK'lar arasında finansal ilişki var.

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