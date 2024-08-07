Mama lobisi yine istismar peşinde! ’Köpek Velisi’ Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda

Buket Özgünlü 'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı. Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü

1 MİLYON TL'LİK ESTETİK YAPTIRDI

Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.

VURGUN MASAK RAPORUNDA



MASAK'ın 'mama lobisiyle' ilgili hazırladığı rapor 'hayvansever' adı altında dernek kurup bağış toplayanların nasıl zenginleştiğini ortaya koyuyor. Buket Özgünlü ile ailesi de o isimler arasında.