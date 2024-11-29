CHP’deki paradan kulede ikinci duruşma! Kilit isimler savunmaya gelmedi

Sanıklar, CHP'nin eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyesi ve İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, iş insanı sanık Hüseyin Kalkan, eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı ve İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın bu celse savunma yapmaları bekleniyordu ancak mazeret dilekçesi sunduğu görüldü.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NDAN MAZERET DİLEKÇESİ İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

CHP'li Eski Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin (Takvim.com.tr/Arşiv)

KAMPANYAYA DESTEK SAVUNMASI

Duruşmaya katılan sanıklar savunmasını gerçekleştirdi. CHP'li Eski Şişli Belediye Başkanı sanık Muammer Keskin savunmasında, o tarihte belediye başkanı olduğunu, kampanyaya katkıda bulunduklarını ifade ederek beraatını istedi. CHP'li eski Küçükçekmece İlçe Başkanı sanık Turgay Özcan savunmasında gönüllü olarak kampanyaya katılıp, destek olduğunu ifade ederek "Partimizin kampanyasına destek oldum. Bu kampanya çerçevesinde parti banka hesabına para yatırdım. Resmi yollardan para yatırarak katkı sunduk ve destek olduk" şeklinde konuştu.

CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ve görüntülerdeki oğlu Serkan Çebi (Takvim.com.tr/Arşiv)

SAVCILIK AŞAMASINDAKİ BEYANLARINI TEKRAR ETTİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Sanık Ahmet Özdemir, CHP üyesi olduğunu ve binanın alımı için bağışı başkan üzerinden yaparak Muammer Keskin'e verdiğini söyleyerek beraatını istedi. Eski Maltepe Belediye Başkanı sanık Ali Kılıç, CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu sanık Serkan Çebi, sanık Filiz Palaz, sanık Kemal Taştan, sanık Mevlüt Emek, sanık Serdar Özkan, sanık Vedat Ali Aydın ve sanık Ergün Özer savcılık aşamasındaki beyanlarını tekrar ettikleri belirterek beraatlarını istediler.

DAVA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Canan Kaftancıoğlu, Fatih Keleş, Hüseyin Kalkan ve Tuncay Yılmaz'ın mazeretlerinin kabulüne karar verdi. Savunmaları alınan tüm sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Nisan 2025 tarihine erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Maltepe eski Belediye Başkanı Ali Kılıç ve danışmanı Melih Morsümbül, Şişli eski Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, CHP İstanbul önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Özgür Nas, CHP İstanbul İl Başkanlığı eski Basın Danışmanı Mustafa Can Poyraz ve İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 22 sanığın, Siyasi Partiler Kanunu'nun 'Kanuna aykırı bağış, kredi veya borç alınması, borç verilmesi' maddesi gereğince 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.