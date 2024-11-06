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Yine 'Köpek Velisi' yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda

Daha önce kuduz köpekleri araçlara doldurup Ankara'ya getirdiği için tutuklanan "Köpek Velisi" mahlaslı Buket Özgünlü yeni bir skandalla gündemde. Özgünlü, "Klinik borçlar" adı altında takipçilerinden tamı tamına 1.4 milyon TL para istedi. "Bağış" ve "Klinik Borçlar" maskesiyle toplanan bu paralar, hayvanlar için harcanacağına zimmete geçiriliyor. MASAK'ın 'mama lobisiyle' ilgili hazırladığı rapor bağış toplayanların nasıl zenginleştiğini ortaya koydu. Estetikleri ve adına kayıtları 9 dairesi ile dikkat çeken Buket Özgünlü de o isimler arasında.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 23:54 Güncelleme Tarihi :07 Kasım 2024 , 00:45
Yine ’Köpek Velisi’ yine istismar! Buket Özgünlü takipçilerinden 1.4 milyon TL dilendi... Zimmete geçirilen bağışlar MASAK raporunda

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Başıboş köpek sorununu çözecek yasa Meclis'ten geçip yürürlüğe girerken vurguncu mama lobisi yeniden istismara başladı.

Şanlıurfa'daki kuduz köpekleri toplayıp Ankara'ya getiren, yasa görüşmelerinde Meclis'i basıp provokasyon yapan 'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü şimdi de takipçilerinden tamı tamına 1.4 milyon TL para istedi.

'Köpek Velisi'nin 1.4 milyon TL dilendiği o paylaşım (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)'Köpek Velisi'nin 1.4 milyon TL dilendiği o paylaşım (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


Instagram hesabından paylaşım yapan Özgünlü, "Klinik borçlar" adı altında milyonluk bir meblağ talep etti.

KÖPEK VELİSİ VE ŞÜREKASININ GERÇEK YÜZÜ

'Bağış' maskesiyle toplanan devasa paralar ise 'Köpek Velisi' şürekasının esas derdinin köpek olmadığının en göstergesi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)


KİRASINI ÖDEYEMİYORDU 9 DAİRESİ ÇIKTI

Buket Özgünlü'nün 6 yıl önce ev kirasını ödeyemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verildiği ve mahkemede "Gelirim olmadığı için durumum yok" sözleriyle savunma yaptığı ortaya çıktı.

Özgünlü'nün üzerine kayıtlı 9 daire ve 2 deposu olduğu iddia edilirken, bu taşınmazların son dört sene içinde alındığı belirtildi.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)

1 MİLYON TL'LİK ESTETİK YAPTIRDI

Yaptığı paylaşımlarla para toplayan ve emlak zengini olan Özgünlü, paraları sadece konuta değil kendi için estetiğe de harcadığı iddia edildi. Köpek Velisi'nin sağlık kayıtlarında burun estetiği, kaş kaldırma ve jawline operasyonları gibi birçok operasyona toplamda 1 milyon 110 bin TL harcama yaptığı belirtildi. Bu harcamaların da son 4 sene içinde olması dikkatlerden kaçmadı.

VURGUN MASAK RAPORUNDA

MASAK'ın 'mama lobisiyle' ilgili hazırladığı rapor 'hayvansever' adı altında dernek kurup bağış toplayanların nasıl zenginleştiğini ortaya koyuyor. Buket Özgünlü ile ailesi de o isimler arasında.

'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)'Köpek Velisi' mahlaslı Buket Özgünlü (Takvim.com.tr / Arşiv)

BAĞIŞLAR ZİMMETE GEÇİRİLDİ

İşte MASAK'ın incelemesi sonucu başıboş sokak köpeği sorununu çözümlülüğe iten mama lobisinin usulsüz faaliyetlerine ilişkin detaylar:

- Sektörde 7 bin 254 gerçek kişi ve 1516 firma faaliyet gösteriyor.

- 11 dernekte bağışların zimmete geçirildiği tespit edildi.

- Derneklerde 67 milyon 957 bin 623 TL suç geliri belirlendi.

- 2021 - 2024 yılları arasında 21 STK'ya yapılan bağış tutarı 205 milyon TL.

- Mama üreten firmalar, petshop sahipleri ve STK'lar arasında finansal ilişki var.

Mama lobisi yine istismar peşinde! Köpek Velisi Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporundaMama lobisi yine istismar peşinde! Köpek Velisi Buket Özgünlü video çekip para dilendi: Estetik parası mı çıkışmadı?| Vurgun MASAK raporunda

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