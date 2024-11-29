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Hakurk ve Gara'ya hava harekatı! 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapıla naçıklamada, "Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!" denildi.

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Giriş Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:18 Güncelleme Tarihi :29 Kasım 2024 , 12:35
Hakurk ve Gara’ya hava harekatı! 13 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde 13 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

ÖNGÖRÜLEMEZ, ALIŞILMADIK, SÜRATLİ VE SÜREKLİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Zap bölgesinde kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörü kaynağında yok etmek için Irak'ın kuzeyindeki öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlarına devam ettiği belirtildi.

13 PKK'lı sarı torbaya!

MEHMETÇİĞİN NEFESİ TERÖRİSTLERİN ENSESİNDE OLMAYA DEVAM EDECEK
Açıklamada, "Son olarak Hakurk ve Gara bölgelerinde belirlenen 13 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek." bilgisi verildi.

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