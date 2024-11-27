Meteoroloji’den Artvin, Rize ve Ardahan’a sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | 27 Kasım hava durumu

Hava sıcaklıkları Kasım ayının başından bu yana ciddi derecede düşüş yaşadı.
Soğuk ama kurak geçen günler, kendisini yağmur ve kar yağışına bıraktı.
Hava sıcaklıkları Kasım ayının başından bu yana ciddi derecede düşüş yaşadı.
Soğuk ama kurak geçen günler, kendisini yağmur ve kar yağışına bıraktı.
Özellikle geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu, bazı vatandaşlar bulundukları yerde mahsur kaldı.
Havanın bu denli sert olması vatandaşın "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırmadan dışarıya çıkmamasına neden oldu.
3 İLE SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerinde Artvin, Rize ve Ardahan'ı sarı kodla uyardı.
Söz konusu illerde Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiği duyuruldu.
Peki bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 16°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 15°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 18°C
Az bulutlu ve açık
HATAY, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu,
DÜZCE, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu,
KASTAMONU, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu
ZONGULDAK, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Giresun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında, gece saatlerinde genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
ERZURUM, -4°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
KARS, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA, 2°C
Parçalı bulutlu
VAN, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 6°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı
ŞANLIURFA, 11°C
Parçalı ve az bulutlu