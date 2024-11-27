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Meteoroloji'den Artvin, Rize ve Ardahan'a sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | 27 Kasım hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. MGM, Rize, Artvin ve Ardahan sarı kodla uyardı. Günlerdir devam eden soğuk ve yoğun kar yağışlı hava nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Peki bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:42 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 09:50
Meteoroloji’den Artvin, Rize ve Ardahan’a sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | 27 Kasım hava durumu

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Hava sıcaklıkları Kasım ayının başından bu yana ciddi derecede düşüş yaşadı.

Soğuk ama kurak geçen günler, kendisini yağmur ve kar yağışına bıraktı.

Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Sivas, Erzincan, Kayseri...Bugün hangi illerde okullar tatil? KAR TATİLİ olan iller: Ordu, Sivas, Erzincan, Kayseri...

Özellikle geçtiğimiz Cumartesi gününden bu yana birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil oldu, bazı vatandaşlar bulundukları yerde mahsur kaldı.

Havanın bu denli sert olması vatandaşın "Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını araştırmadan dışarıya çıkmamasına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan uyarıMeteoroloji Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan uyarı

3 İLE SARI KODLU ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahminlerinde Artvin, Rize ve Ardahan'ı sarı kodla uyardı.

Söz konusu illerde Yağışların Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize'nin iç kesimleri, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiği duyuruldu.

Peki bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu

İl il hava durumu haritasıİl il hava durumu haritası

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 16°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 15°C

Az bulutlu ve açık

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 18°C

Az bulutlu ve açık

HATAY, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Zonguldak, Bartın, Karabük ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu,

DÜZCE, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KASTAMONU, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağmurlu

ZONGULDAK, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağmurlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in (Giresun dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde batısında, gece saatlerinde genelinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ERZURUM, -4°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA, 2°C

Parçalı bulutlu

VAN, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı olacağı tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı

ŞANLIURFA, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

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