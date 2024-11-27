Meteoroloji’den Artvin, Rize ve Ardahan’a sarı kodlu uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor | 27 Kasım hava durumu

İl il hava durumu haritası BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. EDİRNE, 14°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL, 13°C Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ, 13°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

Takvim Foto Arşiv EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR, 4°C Parçalı ve çok bulutlu DENİZLİ, 14°C Parçalı ve az bulutlu İZMİR, 16°C Az bulutlu ve açık MANİSA, 15°C Az bulutlu ve açık

Takvim Foto Arşiv AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ADANA, 16°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA, 18°C Az bulutlu ve açık HATAY, 15°C Parçalı ve az bulutlu MERSİN, 15°C Parçalı ve az bulutlu

Takvim Foto Arşiv İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA, 3°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI, 5°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR, 5°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA, 4°C Parçalı ve çok bulutlu