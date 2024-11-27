56 ilde "Kuyu-46" operasyonu düzenlendi: 166 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını ve haklarında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldığını bildirdi. 56 ilde Kuyu-46 operasyonu!

MÜCADELEYE DEVAM Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X paylaşımı) 56 İLDE OPERASYON

Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de "Kuyu-46" operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.