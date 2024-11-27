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56 ilde "Kuyu-46" operasyonu düzenlendi: 166 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını ve haklarında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldığını duyurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:57 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 08:57
56 ilde Kuyu-46 operasyonu düzenlendi: 166 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine düzenlenen "Kuyu-46" operasyonlarında 166 şüphelinin yakalandığını ve haklarında tefecilik, nitelikli dolandırıcılık, sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatıldığını bildirdi.

56 ilde Kuyu-46 operasyonu!


MÜCADELEYE DEVAM

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, suç ve suçlularla mücadelelerini azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

İçişleri Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X paylaşımı)İçişleri Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı (X paylaşımı)

56 İLDE OPERASYON
Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacaklarını vurgulayan Yerlikaya, Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Batman, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de "Kuyu-46" operasyonlarının düzenlendiğini ifade etti.

56 ilde ʺKuyu-46ʺ operasyonu düzenlendi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)56 ilde ʺKuyu-46ʺ operasyonu düzenlendi (takvim.com.tr | Ekran görüntüsü)

166 ŞÜPHELİYE SORUŞTURMA
İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonda yakalanan 166 şüpheli hakkında, tefecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçlarından soruşturma başlatıldığını aktardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (takvim.com.tr | Arşiv)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (takvim.com.tr | Arşiv)

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"
Operasyonlar sonucu, 20 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda çek ve senedin ele geçirildiğini, sahte plaka basılan bir atölyenin de deşifre edildiğini anlatan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerine yer verdi.

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