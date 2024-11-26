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2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten haham KOGAN'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemiştir.

Haham Tzvi KOGAN’ın katilleri MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı (Dış basın)



MİT'TEN GİZLİ OPERASYON



İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara hızla başlamıştır. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile oldukça gizli yürütülmüştür.