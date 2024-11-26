Haham Tzvi KOGAN’ın katilleri MİT ve Emniyet’in düzenlediği gizli bir operasyonla yakalandı

2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten haham KOGAN'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemiştir.
2020 yılından beri Dubai'de Koşer bir market işleten haham KOGAN'ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye'den yardım istemiştir.
MİT'TEN GİZLİ OPERASYON
İstenen yardım üzerine devreye giren MİT, hahamı öldüren faillerin yakalanması için çalışmalara hızla başlamıştır. Hangi uçakta olduklarının tespiti ile başlatılan operasyon hiçbir şüphe oluşturmaması amacı ile oldukça gizli yürütülmüştür.
ADIM ADIM İZLENDİLER
Şahısların İstanbul'a inmesi ile devreye Emniyet güçleri de girmiştir. Herhangi bir kargaşaya mahal vermemek için havaalanından çıkmaları beklenen katillerin bindiği taksi MİT ve Emniyet tarafından adım adım izlenmiştir.
KISKIVRAK YAKALANDILAR
Yolculuk ettikleri taksi trafik kontrolü için durdurulduktan sonra, polis tarafından yapılan kimlik kontrolü sonucu BAE tarafından arama kaydı olan üç şahıs yakalandı. Hahamı öldüren 28 yaşındaki Alimbay TAHİROVİÇ, 28 yaşındaki Mahmudcan ABDURRAHİM ve 33 yaşındaki Azizbek KAMİLOVİÇ suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edildiler.