SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Pişkinliğin böylesi! İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi umrumda değil' itirafı: "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..."

2019'da "5 yılda İstanbul'un deprem sorununu çözerim" diyen Ekrem İmamoğlu, bugünlerde hatırlamadığı vaatleri gibi deprem sorunu da umursamıyor. İmamoğlu son olarak İstanbul'u bekleyen deprem karşısında ne kadar kayıtsız kaldığını itiraf etti. Murat Kurum'un "İstanbul depreme hazırlıklı değil" sözlerine pişkin bir üslupla yanıt veren İmamoğlu "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..." dedi. Aynı İmamoğlu “İçiniz rahat mı İstanbul’u depreme hazırladınız mı?” sorusuna da "Mümkün değil, 5 yılda nasıl hazırlayayım"  yanıtını verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Mart 2024, 13:11 Güncelleme 22 Mart 2024, 13:59
Pişkinliğin böylesi! İmamoğlu’ndan ’İstanbul depremi umrumda değil’ itirafı: Sanki Ekrem’in elinde sihirli değnek var, 5 senede...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye günler sonra yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gidiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu ise iyiden iyiye köşeye sıkışmış vaziyette.

'Deprem umrumda değil' itirafı!


Sinirli, gergin ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkan İmamoğlu, verdiği vaatleri de hatırlamayınca "kaybedeceğim" endişesine kapıldı. İmamoğlu son olarak İstanbul'u bekleyen büyük deprem karşısında ne kadar kayıtsız kaldığını itiraf etti.



PİŞKİNLİĞE BAKIN... "SANKİ EKREM'İN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK VAR"
Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un "İstanbul depreme hazırlıklı değil" sözlerine pişkin bir üslupla yanıt veren İmamoğlu "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..." dedi.



İmamoğlu geride bıraktığımız günlerde de katıldığı bir Youtube yayında "İçiniz rahat mı İstanbul'u depreme hazırladınız mı?" sorusuna "Mümkün değil, 5 yılda nasıl hazırlayayım" cevabını vermişti.



2019'DA "5 YILDA ÇÖZERİM" DEMİŞTİ
Aynı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında İstanbul'un deprem sorununu 5 yılda çözeceğini ileri sürmüştü.

Böylelikle Ekrem İmamoğlu'nun 2019'dan 2024'e yalan siyaseti bir kez daha tescillenmiş oldu.

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurumdan canlı yayında CHPdeki para skandalına çok sert sözler: Niye saklıyorsun EkremCumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurumdan canlı yayında CHPdeki para skandalına çok sert sözler: Niye saklıyorsun Ekrem
CHPli Ekrem İmamoğlunu tiye alan reklam filmi büyük beğeni topladı: Aramızda kalsın DEMli bir tatile çıkıyorsunCHPli Ekrem İmamoğlunu tiye alan reklam filmi büyük beğeni topladı: Aramızda kalsın DEMli bir tatile çıkıyorsun
Her şeyi unutan Ekrem İmamoğluna özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacakHer şeyi unutan Ekrem İmamoğluna özel reçete! Türk siyasi tarihinine adını kazıyacak

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’deki kara parada soruşturma derinleşti! Onur Öksel ifadeye geldi gözler Canan Kaftancıoğlu’nda: Ekrem İmamoğlu tedirgin
Başkan Erdoğan’ın yoğun mesaisi sürüyor! Önce Karabük’e gidecek sonra Çankırı’ya geçecek
İHH
5 SORUDA YENİ PROMOSYON | Zamlı promosyonlar nasıl alınacak? Özel bankalar promosyon tutarlarını artıracak mı?
Bağcılar’daki sapık sucu Metin Şenay hakkında istenen ceza belli oldu! İddianamede kan donduran detaylar: Cinsel istismarda bulunup video çektiği çocuklardan ikisi...
The Economist siyonistlerin sözcülüğüne soyundu! ABD’ye soykırımcı İsrail için destek çağrısı: Batı Şeria’da ilhak planı
Kılıçdaroğlu’nun ’paradan kule’ suskunluğunun altındaki plan! İmamoğlu’nun bitirecek kozları var... Boşuna Geçmişi temiz biri demedi
Son dakika: MİT Kamışlı’da avladı! PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Seydo kod adlı Halil Tekin etkisiz hale getirildi
Galatasaray’dan büyük bomba! Eski Beşiktaşlı yıldız geliyor
FETÖ’nün ’Siyaset Mahrem Yapılanması’ deşifre oldu! 69 mahrem sorumlu! CHP ve HDPKK ile kanlı ortaklık
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi emekliler araştırmaya başladı! En yüksek promosyon veren banka hangisi? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Yapı Kredi, İş Bankası...
Kraliyet Ailesi ilan açtı! Kate Middleton’ın fotoğraf skandalından sonra ilk hamle: 25 bin Sterlin teklif ettiler
Canavar anne Eylem Tok ve Timur Cihantimur’un yeni görüntüleri ortaya çıktı! Eylem Tok kazayı duyunca bakın ne yapmış
Kim Milyoner Olmak İster’de tarihi anlar! 5 Milyon TL kazanmaya 1 soru uzaklıkta!
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan’dan acı haber! 61 yaşında vefat etti! Ünlülerden başsağlığı mesajı: Pınar Altuğ, Nebahat Çehre, Deniz Seki...
SON DAKİKA