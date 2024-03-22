Pişkinliğin böylesi! İmamoğlu'ndan 'İstanbul depremi umrumda değil' itirafı: "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..."

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Türkiye günler sonra yerel idarecilerini belirlemek için sandık başına gidiyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu ise iyiden iyiye köşeye sıkışmış vaziyette. 'Deprem umrumda değil' itirafı!

Sinirli, gergin ve ayrıştırıcı tavırlarıyla ön plana çıkan İmamoğlu, verdiği vaatleri de hatırlamayınca "kaybedeceğim" endişesine kapıldı. İmamoğlu son olarak İstanbul'u bekleyen büyük deprem karşısında ne kadar kayıtsız kaldığını itiraf etti.





PİŞKİNLİĞE BAKIN... "SANKİ EKREM'İN ELİNDE SİHİRLİ DEĞNEK VAR"

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum'un "İstanbul depreme hazırlıklı değil" sözlerine pişkin bir üslupla yanıt veren İmamoğlu "Sanki Ekrem'in elinde sihirli değnek var, 5 senede..." dedi.