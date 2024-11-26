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ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız

İsrail-Hizbullah ateşkesi sonrası kameralar karşısına geçen Joe Biden flaş açıklamalarda bulundu. Ateşkese ilişkin, "Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu kendi topraklarının kontrolünü geri alacak. 60 gün boyunca İsrail kademeli olarak çekilecek" ifadelerini kullanan Biden, Gazze'deki ateşkes için de Türkiye'yi işaret etti.

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Giriş Tarihi :26 Kasım 2024 , 23:53 Güncelleme Tarihi :27 Kasım 2024 , 00:18
ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız

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ABD Başkanı Biden, Lübnan ve İsrail arasında da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, 'Kalıcı barışa daha yakınız' mesajı verdi. Gazze konusunada değinen Biden, "Türkiye, Katar ve Mısır ile ateşkes için çalışacağız." dedi.

Joe Biden: Türkiye, Mısır ve Katar'la ateşkes için çalışacağız


Biden şu ifadeleri kullandı:

Çaresizce evlerinin iş yerlerinin yıkılmasını izlemek zorunda kaldılar Lübnanlılar. Bu savaşa onları Hizbullah zorladı. Sayısız Hizbullah lideri ortadan kaldırıldı. Çok büyük bir terör alt yapısı ortadan kaldırıldı. Yarın yürürlüğe girecek ateşkes ile çatışmalar sona erecek. Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu kendi topraklarının kontrolünü geri alacak. 60 gün boyunca İsrail kademeli olarak çekilecek.

ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız (AFP)ABD Başkanı Joe Biden'dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız (AFP)

"TÜRKİYE İLE ÇALIŞACAĞIZ"

Bu anlaşmanın net şekilde uygulandığına emin olacağız. Hizbullah anlaşmayı bozarsa, İsrail eyleme geçmekte serbest olacaktır. Gazze halkı cehennemi yaşadı. Çok sayıda sivil acı çekti, Hamas ateşkes yapmayı reddetti. Hamas için tek seçenek yolu rehineleri serbest bırakmak. Türkiye, Mısır, Katar ile birlikte ateşkes için çabalarımızı devam ettireceğiz. Filistinlilerin kendi devletlerinin olduğu bir gelecek için çalıştım.

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