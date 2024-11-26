ABD Başkanı Joe Biden’dan flaş açıklama: Gazze Şeridi’nde ateşkes için Türkiye, Mısır ve Katar çalışacağız

ABD Başkanı Biden, Lübnan ve İsrail arasında da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, 'Kalıcı barışa daha yakınız' mesajı verdi. Gazze konusunada değinen Biden, "Türkiye, Katar ve Mısır ile ateşkes için çalışacağız." dedi.



Biden şu ifadeleri kullandı:



Çaresizce evlerinin iş yerlerinin yıkılmasını izlemek zorunda kaldılar Lübnanlılar. Bu savaşa onları Hizbullah zorladı. Sayısız Hizbullah lideri ortadan kaldırıldı. Çok büyük bir terör alt yapısı ortadan kaldırıldı. Yarın yürürlüğe girecek ateşkes ile çatışmalar sona erecek. Önümüzdeki 60 gün içinde Lübnan ordusu kendi topraklarının kontrolünü geri alacak. 60 gün boyunca İsrail kademeli olarak çekilecek.