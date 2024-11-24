SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Öğretmenler Günü mesajı! Şehit Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz'ı unutmadı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir mesaj paylaştı. Erdoğan, PKK terör örgütünün hain saldırılarıyla şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın, Necmettin Yılmaz'ı da unutmadı. Erdoğan paylaşımında "Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 12:04 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 12:08
Başkan Erdoğan’dan Öğretmenler Günü mesajı! Şehit Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı unutmadı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Bilgiyi hikmetle yoğurup kalpleri terbiye eden birer gönül işçisi, milletimizin değerlerini yarınlara taşıyan birer köprü konumundaki öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Yurt içinde ve dışında fedakârca görev yapan tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (X)

Görevi başında şehit olan, afetlerde ve kazalarda ebediyete irtihal eden öğretmenlerimiz başta olmak üzere vefat eden tüm öğretmenlerimizi rahmetle yâd ediyorum.

Aziz hatıralarını her zaman yüreğimizde yaşattığımız şehit Şenay Aybüke Yalçın'ı, Necmettin Yılmaz'ı ve diğer kahraman eğitimcilerimizi rahmetle anıyorum.

Ülkemize, milletimize ve evlatlarımıza karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirdikten sonra bugün emekliliğini yaşayan öğretmenlerimize sağlıklı, hayırlı uzun ömürler niyaz ediyorum.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
CANLI | Kar, buz, zincirleme felaket.... Bolu ve Afyonkarahisar’da feci kazalar! Çok sayıda yaralı
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Biden Ukrayna’nın kaybetmesini istemiyor
SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde
Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa dezenflasyona zarar verir mi? PPK’nın kasım metninde 7 detay! Aralık ayında faiz indirimi mi geliyor?
Meteoroloji’den 29 ile sarı 20 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, kış, kıyamet... Hava sıcaklıkları 15 derece daha düşecek | 24 Kasım hava durumu
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser maliyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tam 20 katı!
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
Türkiye-Irak petrol hattı yeniden devreye giriyor! Günlük 1.4 milyon varil Türkiye’den uluslararası piyasaya akacak
Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak
CANLI | Hesap vakti geldi! Yenidoğan çetesi elebaşı Fırat Sarı’dan itiraf: Terör örgütü üyeliğinden hapis yattım | Bebek başı 750 lira!
Ahmet Özer’in bir skandalı daha ortaya çıktı! Ekrem İmamoğlu’nun Paris gezisi için usulsüz harcama...
SON DAKİKA