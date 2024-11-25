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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var

Milyonların merakla beklediği Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanıyor. Kabine'nin gündeminde asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı olacak. Öte yandan terör iltisakı olduğu belirlenen CHP'li ve DEM'li belediyelere atanan kayyumlar ile TSK'nın Eurofighter alım süreci de masada olacak.gü

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Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 10:15 Güncelleme Tarihi :25 Kasım 2024 , 09:54
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 15 günlük aranın ardından bugün toplanıyor. Kabine'nin gündeminde çok sayıda önemli konu bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak!

HANGİ KONULAR ELE ALINACAK?
İç ve dış meselelerin yanında enflasyona yönelik atılacak adımlar da toplantıda ele alınacak. Diğer yandan toplantıda Gazze'deki açlığın nasıl giderileceğinin de masada olması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET VE ZAMLAR MASADA
Ekonomi başlığında da asgari ücret, memur ve emekli zamlarının da toplantıda konuşulması bekleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN NE MESAJ VERMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken ekonomiye ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunmuştu.

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"ENFLASYONDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK"
Başkan Erdoğan gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bizim amacımız vatandaşımızın toplumun bütün kesimlerini alım gücünü kalıcı olarak artırmaktır. Bunun da yolu enflasyonu kalıcı bir şekilde tek haneye düşürmekten geçer. İlk yılımızı dezenflasyona geçiş olarak öngörmüştük. Mayıs ayından bu yana enflasyonda düşüş var ve bu düşüş devam edecek."

Başkan Erdoğandan asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde olacak | Kırmızı et fiyatları: Talimatı verdimBaşkan Erdoğandan asgari ücret ve memur zammı açıklaması: Enflasyonun üzerinde olacak | Kırmızı et fiyatları: Talimatı verdim

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA: EZDİRMEYECEĞİZ
"2025 yılında özellikle hem para politikasının gecikmeli etkisi hem maliye politikasında bütçe açığının azalması hem de fiyatları bir şekilde bütçe imkanları çerçevesinde enflasyon hedefi paralelinde oluşturmamız enflasyonu düşürmeye devam edecek. Bakın geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107 buçuk zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında.

Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz."

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KAYYUMLAR
Kabine gündeminde bir de kayyum var. Mardin, Batman, Esenyurt, Halfeti'nin ardından Tunceli merkez ve Tunceli Ovacık ilçelerine de kayyum atanmıştı. Kayyum atanacak başka belediyeler var mı? Kayyum atanan yerlerde kamu düzeni sağlanabildi mi? Bazı protesto gösterilerinin olduğunu biliyoruz. Bu hususun da mercek altına alınması beklentiler dahilinde.

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EUROFİGHTER ALIM SÜRECİ
Savunma ve güvenlik... Yurt içinde ve yurt dışında devam eden terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum Kabine'nin bilgisine sunulacak.

Ayrıca TSK'nın imkan ve kabiliyetlerini geliştirmek adına Eurofighter alım süreci vardı. Burada gelinen son durum ne? Sözleşme imzalanmasına Türkiye ne kadar yakın? Kabine'nin gündeminde bu başlıklar da olacak.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
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