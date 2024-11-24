CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni

Türkiye, CHP'nin CIA, MOSSAD ve FETÖ ile kurduğu iki ayaklı yuvarlak masayı konuşuyor.
VARAN 1: İSTANBUL'DAKİ CHP - MOSSAD - CIA MASASI
CHP, 17-25 Aralık kumpasından sonra, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce (21 Haziran 2014) İstanbul Galatasaray Adası'nda CIA - FETÖ ve MOSSAD'la masaya oturdu.
İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)
Görüşmelerde CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP'li Gürsel Tekin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir hazır bulundu.
Ankara'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)
VARAN 2: ANKARA'DAKİ CHP - MOSSAD - CIA MASASI
24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan diğer toplantıda ise CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşları bir araya geldi.
TAKVİM GÜNDEM BELİRLEDİ: "İHANETİN 'CIA'SAL AYAĞI"
FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan kumpas ve operasyonlarıyla zaman ayarlı olarak yapılan bu görüşmeleri Takvim.com.tr "İHANETİN CIA'SAL AYAĞI" manşetiyle deşifre edip Türkiye'nin gündemini belirledi.
CHP, CIA VE MOSSAD'LA MASAYA OTURDUĞUNU KABUL ETTİ: "RUTİN BİR TOPLANTI"
CHP, "Rutin bir toplantı. Zaman zaman ülkedeki her partinin farklı ülkelerdeki temsilciler aracılığıyla bu tarz toplantılar gerçekleştirebiliyor" diyerek CIA ve MOSSAD'la masaya oturduğu kabul etmek zorunda kaldı.
EPÖZDEMİR'İN "RESMİ GÖRÜŞME" ARGÜMANI FOS ÇIKTI
İstanbul'daki görüşmede baş köşede oturan Rezan Epözdemir ise masanın avukatlığına soyunup süslü cümlelerle skandalın üzerini örtmeye niyetlendi. CIA ve MOSSAD'la aynı masada hangi pazarlıklara taraf olduğunun yanıtı vermek yerine ajanlarla dolu masaya CHP tarafından davet edildiğini söyledi.
Epözdemir, "Bu fotoğraf ve resmi program CHP'nin kurumsal web sitesinde mevcuttur" dedi.
GÖRÜŞME CHP'NİN RESMİ KAYITLARINDA YOK
Ancak, görüşmenin CHP'nin resmi kayıtlarında yer almadığı o dönemin MYK raporuyla tescillendi.
21 Haziran'da İstanbul'da kurulan CIA-MOSSAD masasından iki gün sonra yayımlanan CHP MYK raporunda görüşmeye dair hiçbir somut emare yer almadı.