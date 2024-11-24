CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni

Takvim.com.tr, raporu detaylıca incelediğinde çarpıcı detaylara ulaştı. CIA - MOSSAD MASASI ÖNCESİ ABD - İSRAİL - FETÖ TEMASLARI CHP 'nin gayrı resmi CIA - MOSSAD masası öncesi ABD ve İsrail diplomatları ile bir araya geldiği tespit edildi. MYK raporunun 228. sayfasında yer alan detaya göre; - 29 Nisan 2014'te ABD'li savunma uzmanları ve akademisyenler Dr. Kamal A. Beyoghlow, Jeffrey Mankoff ve Peter Kovach Genel Merkez'de ağırlandı. - 8 Mayıs 2014'te ABD Kongre Araştırma Merkezi Orta Doğu Uzmanı Jim Zanotti CHP Genel Merkezi'ne geldi. - 9 Mayıs 2014'te dönemin ABD Büyükleçisi Francis Ricciardone uğruna "veda yemeği" verildi.





Bu görüşme trafiklerinin ardından CHP-CIA-MOSSAD-FETÖ masasının temelleri atıldı.



- 14 Mayıs 2014'te dönemin CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu, FETÖ imamı Emre Çelik'le Genel Merkez'de bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden bir hafta önce ise Halk Bankası kumpası yargıcı Richard Berman FETÖ imamı Faruk Taban tarafından İstanbul'a getirilmişti.



Öte yandan Loğoğlu ile ilgili çaprıcı bir detayı da atlamamak lazım.



CHP GENEL MERKEZİ'NDEN FETÖ'CÜ ZAMAN'A TRANSFER



Firari FETÖ imamlarını ağırlayıp CIA - MOSSAD masasına oturan Faruk Loğoğlu'nun daha sonra FETÖ'nün propaganda organlarından olan Zaman Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladığı ortaya çıktı.



Bu durum Kılıçdaroğlu CHP'si ve FETÖ arasındaki trafiği bir kez daha açık etti.









