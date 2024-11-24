SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni

CHP'nin FETÖ kumpaslarıyla zaman ayarlı CIA ve MOSSAD'la yaptığı yuvarlak masa görüşmelerinin "gayriresmi" ve "gizli" statüde olduğu tescillendi. Takvim.com.tr 23 Haziran 2014 tarihli CHP MYK raporunda çarpıcı detaylara ulaştı. Buna göre; CHP'nin CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ ile temasa geçtiği tespit edildi. 29 Nisan-9 Mayıs sürecinde ABD'li diplomatlar, 12 Mayıs'ta İsrailli elçi ve 13-14 Mayıs'ta FETÖ'nün firari imamı Emre Çelik CHP Genel Merkezi'nin kapısını arşınladı. 6 Mayıs'ta Halkbank kumpası yargıcı Berman'ın İstanbul'a getirilmesinin ise bu görüşmelerle bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Özel Haber Özel Haber
Giriş Tarihi :24 Kasım 2024 , 15:10 Güncelleme Tarihi :24 Kasım 2024 , 15:26
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, CHP'nin CIA, MOSSAD ve FETÖ ile kurduğu iki ayaklı yuvarlak masayı konuşuyor.

VARAN 1: İSTANBUL'DAKİ CHP - MOSSAD - CIA MASASI

CHP, 17-25 Aralık kumpasından sonra, 15 Temmuz hain darbe girişiminden önce (21 Haziran 2014) İstanbul Galatasaray Adası'nda CIA - FETÖ ve MOSSAD'la masaya oturdu.



İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)İstanbul'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)

Görüşmelerde CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP'li Gürsel Tekin, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir hazır bulundu.

Ankara'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)Ankara'daki CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)

VARAN 2: ANKARA'DAKİ CHP - MOSSAD - CIA MASASI

24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan diğer toplantıda ise CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak, CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşları bir araya geldi.

TAKVİM GÜNDEM BELİRLEDİ: "İHANETİN 'CIA'SAL AYAĞI"

FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan kumpas ve operasyonlarıyla zaman ayarlı olarak yapılan bu görüşmeleri Takvim.com.tr "İHANETİN CIA'SAL AYAĞI" manşetiyle deşifre edip Türkiye'nin gündemini belirledi.

CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!

CHP, CIA VE MOSSAD'LA MASAYA OTURDUĞUNU KABUL ETTİ: "RUTİN BİR TOPLANTI"

CHP, "Rutin bir toplantı. Zaman zaman ülkedeki her partinin farklı ülkelerdeki temsilciler aracılığıyla bu tarz toplantılar gerçekleştirebiliyor" diyerek CIA ve MOSSAD'la masaya oturduğu kabul etmek zorunda kaldı.

EPÖZDEMİR'İN "RESMİ GÖRÜŞME" ARGÜMANI FOS ÇIKTI

İstanbul'daki görüşmede baş köşede oturan Rezan Epözdemir ise masanın avukatlığına soyunup süslü cümlelerle skandalın üzerini örtmeye niyetlendi. CIA ve MOSSAD'la aynı masada hangi pazarlıklara taraf olduğunun yanıtı vermek yerine ajanlarla dolu masaya CHP tarafından davet edildiğini söyledi.

Epözdemir, "Bu fotoğraf ve resmi program CHP'nin kurumsal web sitesinde mevcuttur" dedi.

GÖRÜŞME CHP'NİN RESMİ KAYITLARINDA YOK

Ancak, görüşmenin CHP'nin resmi kayıtlarında yer almadığı o dönemin MYK raporuyla tescillendi.

21 Haziran'da İstanbul'da kurulan CIA-MOSSAD masasından iki gün sonra yayımlanan CHP MYK raporunda görüşmeye dair hiçbir somut emare yer almadı.




Takvim.com.tr, raporu detaylıca incelediğinde çarpıcı detaylara ulaştı.

CIA - MOSSAD MASASI ÖNCESİ ABD - İSRAİL - FETÖ TEMASLARI

CHP'nin gayrı resmi CIA - MOSSAD masası öncesi ABD ve İsrail diplomatları ile bir araya geldiği tespit edildi.

MYK raporunun 228. sayfasında yer alan detaya göre;

- 29 Nisan 2014'te ABD'li savunma uzmanları ve akademisyenler Dr. Kamal A. Beyoghlow, Jeffrey Mankoff ve Peter Kovach Genel Merkez'de ağırlandı.

- 8 Mayıs 2014'te ABD Kongre Araştırma Merkezi Orta Doğu Uzmanı Jim Zanotti CHP Genel Merkezi'ne geldi.

- 9 Mayıs 2014'te dönemin ABD Büyükleçisi Francis Ricciardone uğruna "veda yemeği" verildi.



- 12 Mayıs'ta İsrailli diplomatları CHP Genel Merkezi'nde ağırladığı ortaya çıktı. CHP Milletvekili Osman Korutürk, CHP Genel Merkezi'nde dönemin İsrail Maslahatgüzarı Yousef Levi-Sfari ve İsrail Büyükelçiliği sözcüsü Nizar Amer'le görüşme gerçekleştirdi.

- 13 Mayıs'ta FETÖ imamı Emre Çelik ve beraberindeki heyet CHP Genel Merkezi'ne ayak bastı.



Bu görüşme trafiklerinin ardından CHP-CIA-MOSSAD-FETÖ masasının temelleri atıldı.

- 14 Mayıs 2014'te dönemin CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu, FETÖ imamı Emre Çelik'le Genel Merkez'de bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden bir hafta önce ise Halk Bankası kumpası yargıcı Richard Berman FETÖ imamı Faruk Taban tarafından İstanbul'a getirilmişti.

Öte yandan Loğoğlu ile ilgili çaprıcı bir detayı da atlamamak lazım.

CHP GENEL MERKEZİ'NDEN FETÖ'CÜ ZAMAN'A TRANSFER

Firari FETÖ imamlarını ağırlayıp CIA - MOSSAD masasına oturan Faruk Loğoğlu'nun daha sonra FETÖ'nün propaganda organlarından olan Zaman Gazetesi'nde köşe yazısı yazmaya başladığı ortaya çıktı.

Bu durum Kılıçdaroğlu CHP'si ve FETÖ arasındaki trafiği bir kez daha açık etti.


Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!Takvim.com.tr gündemi belirledi... Türkiye CHP’nin CIA ve MOSSAD’la görüşmesini konuşuyor!


CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!
Ayağı CIAsal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHPye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?Ayağı CIAsal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHPye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’den CIA-MOSSAD masası öncesi ABD-İsrail-FETÖ trafiği! Takvim.com.tr MYK raporuna ulaştı... Görüşme gayriresmi ihanet aleni
PKK’lı elebaşı Duran Kalkan’dan İsrail sistem adına saldırıyor! Biz alternatifiz itirafı: Türkiye’nin yeni sistemde yeri yok
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak! Masada asgari ücret, memur ve emekli zammı, kayyumlar ve Eurofighter var
CANLI | Kar, buz, zincirleme felaket.... Bolu ve Afyonkarahisar’da feci kazalar! Çok sayıda yaralı
Başkan Erdoğan’dan yoğun diplomasi trafiği! NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye’ye geliyor
20 bin öğretmen ataması gerçekleşti! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli mesajı: Vicdanı hür nesiller yetiştirme derdindeyiz
Kellik ilacı ve Enes’in gözündeki morluk hakkında yeni gelişme | Bakan Tunç’tan A Haber’e özel Narin Güran açıklaması: Suçlu kimse cezasını alacak
ABD’nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’den A Haber’e özel açıklamalar: Biden Ukrayna’nın kaybetmesini istemiyor
SSK ve Bağ-Kurlunun Ocak maaşı ne kadar olacak? Refah payı gündemde! Aylıklar ne kadar artacak? 14 bin 750 TL gündemde
Merkez Bankası faiz indirimi yaparsa dezenflasyona zarar verir mi? PPK’nın kasım metninde 7 detay! Aralık ayında faiz indirimi mi geliyor?
Meteoroloji’den 29 ile sarı 20 ile turuncu kodlu uyarı! Kar, kış, kıyamet... Hava sıcaklıkları 15 derece daha düşecek | 24 Kasım hava durumu
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin konser maliyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın tam 20 katı!
Bakan Fidan’dan Trump yorumu: Suriye’de Trump’ın ne yapacağı konusunda şu an çok fazla emare yok
Türkiye-Irak petrol hattı yeniden devreye giriyor! Günlük 1.4 milyon varil Türkiye’den uluslararası piyasaya akacak
Kadınlara çifte maaş: Detaylar belli oldu! Şartlar neler?
SON DAKİKA