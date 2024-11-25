Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi kabul etti

RUTTE TUSAŞ TESİSLERİNİ ZİYARET EDECEK Rutte Türk savunma sanayi temsilcileriyle görüşecek ve TUSAŞ tesislerini ziyaret edecek. Genel sekreterin Anıtkabir'e giderek çelenk bırakması da bekleniyor.

GÜLER VE FİDAN DA HAZIR BULUNDU Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de hazır bulundu. (AA)

ABD Başkanı Donald Trump ve NATO Genel Sekreteri Rutte (Takvim Foto Arşiv)

TRUMP'I DA ZİYARET ETTİ

Cuma günü ABD'nin Florida eyaletine uçarak ABD Seçilmiş Başkanı Donald Trump ile görüşürken küresel krizlerin masaya yatırıldığı duyuruldu. NATO tarafından yapılan kısa yazılı açıklamada "İttifakın karşı karşıya olduğu bir dizi küresel güvenlik sorunlarını görüştüler" denirken Genel Sekreter Rutte'nin ayrıca Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Mike Waltz ve diğer ulusal güvenlik ekibi üyeleriyle bir araya geldiği de belirtildi.

MARK RUTTE KİMDİR?

14 Şubat 1967'de başkent Lahey'de doğan Rutte, 7 çocuklu ailenin en küçük üyesi olarak dikkat çekiyor.

Gençliğinde piyanist olmayı hayal eden Rutte, üniversite yılları ve sonrasında, başında olduğu Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisinin (VVD) gençlik kollarına başkanlık etti.

Rutte, Leiden Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olduktan sonra 1992'de Unilever şirketine girdi. 2002'ye kadar burada çalışan Rutte, şirkette 10 yıl boyunca insan kaynakları alanında farklı görevler üstlendi.

Evli olmayan ve çocuğu bulunmayan Rutte, özel hayatından ve medeni durumundan memnun olduğunu belirtmişti.