CHP’yi karıştıracak talep! Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’e o isimleri verdi: MYK’dan uzaklaştır!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) uzun süredir devam eden liderlik ve adaylık kavgası, partiyi daha önce görülmemiş bir kaosa sürüklüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mevcut Genel Başkan Özgür Özel ve eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki gerilim, çok cepheli bir savaşa dönüşmüş durumda.

Kulislerde konuşulan iddialar ise bu mücadelenin ne kadar derinleştiğini gösteriyor...

MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU KARŞI KARŞIYA

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı savaşı artık görünür bir şekilde yaşanıyor.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı yarışında Mansur Yavaş'ın bir figür olmasını engellemek için perde arkasında çeşitli hamleler yaparken, Yavaş da Saraçhane odaklı medyadan gelen saldırılara karşı "Anketlerde ben öndeyim" çıkışı yapıyor.

KILIÇDAROĞLU'NUN PAYLAŞIMI ORTAMI GERDİ: BEN SİZİN SAFINIZDA DEĞİLİM

Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son paylaşımı CHP içindeki kavgayı daha da görünür hale getirdi.

Kılıçdaroğlu, 22 Kasım Cuma günü görülecek olan hapis ve siyasi yasak talep edilen davasının duruşması için "safları sıkılaştırın" mesajı içeren bir paylaşım yaptı.

Mansur Yavaş'ın ʺSafları sıklaştırınʺ paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Mansur Yavaş paylaşımı alıntılayıp destek mesajı gönderirken Ekrem İmamoğlu'ndan manidar bir paylaşım geldi.

Kılıçdaroğlu Almanya programını iptal ederek Saraçhane'ye dönmüştü (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Resmi X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadelerini kullanarak hem Yavaş'a hem de Kılıçdaroğlu'na "Sizle aynı safta değilim" mesajı gönderdi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

ÖZGÜR ÖZEL KISKACA ALINDI

CHP Genel Başkan Özgür Özel ise liderlik koltuğunu koruma mücadelesi veriyor. Ancak hem eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıları hem de Ekrem İmamoğlu'nun dayatmaları, Özel'i köşeye sıkıştırmış durumda. Özel'in, İmamoğlu'nun etkisi altına girdiği ve MYK üzerinde yapılan müdahale taleplerine direnmekte zorlandığı kulislerde sıkça konuşuluyor.

İMAMOĞLU'NUN MYK PLANI!

İddialara göre İmamoğlu, Özgür Özel'e MYK'daki bazı isimleri görevden alması için baskı yaptı.

İSİM VERDİ: BUNLARI MYK'DAN AT

İmamoğlu'nun MYK'yı tamamen kontrol altına alma planı çerçevesinde Özel'den CHP Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın MYK'dan atılmasını talep ettiği iddia edildi.

Sabah Yazarı Mahmut Övür "İmamoğlu MYK'dan kimlerin atılmasını talep etti?" başlıklı köşe yazınsan meseleyi gündeme getirdi.

İmamoğlu'nun Özel'i avucunun içine aldığını ve 2 konuda anlaştıklarını belirten Övür şu ifadeleri kaleme aldı:

"Denilenlere göre İmamoğlu ile Özel, İstanbul'da buluşmuş ve bu buluşmada iki önemli karar alınmış.

İlki, bu ikilinin artık Kılıçdaroğlu'na karşı açık tavır almaları kararıydı. Bunu da Kılıçdaroğlu'nun, bugün başlayacak olan mahkemesiyle ilgili attığı, "Safları sıklaştırın..." tweet'ine İmamoğlu'nun verdiği sert tepki ortaya koydu.

Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştıralım" çağrısına "hançerci" İmamoğlu neredeyse bütün CHP'lileri öfkelendiren bir tepki verdi: "Bizim safımız belli, bu milletin yanı..."

Bir anda ortalık karıştı. CHP içindeki "Kemalciler" isyan hareketi başlattı. Bir CHP'li şöyle diyordu: "İnsan bu kadar vefasız olmamalı. Kemal Bey, İmamoğlu'nun davası için her türlü desteği verirken o hainlik etti."

Eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu da Kılıçdaroğlu'na sahip çıkarken hedefinde İmamoğlu vardı: "Senin yoluna taş koyan alçaklara, sırtından hançerleyen hainlere gövdemizi siper edeceğiz."

Kavgaya bir ucundan Mansur Yavaş da katıldı ve mahkeme salonuna gideceğini açıklayarak İmamoğlu'ndan farklı bir tavır koydu.

Anlaşmanın ikinci maddesi çok daha vahimdi. Kulislerde İmamoğlu'nun ikili görüşmede Özel'den CHP'nin MYK'sında görev yapan birkaç ismi atmasını istediği konuşuluyordu.

"Bu da nereden çıktı?" demeyin, İmamoğlu'nun CHP MYK'sını tamamen ele geçirmek istediği herkesin malumu. İmamoğlu da Özel'in sıkıştığının ve giderek yalnızlaştığının farkında. Bu yüzden hem bir genel başkan gibi geziler yapıyor hem de CHP yönetiminde görmek istemediği Özel'e çok yakın Ensar Aytekin, Burhanettin Bulut, Ali Mahir Başarır ve Umut Akdoğan gibi isimlerin uzaklaştırılmasını istiyordu.

Özel bu talebi yerine getirir mi yoksa oyalama taktiği mi izler bilemem ama bilinen bir şey var ki o da CHP içi savaşın artık bugüne kadar İmamoğlu'na tek laf etmeyen Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasında geçeceği gerçeği. Asıl kirli çamaşırlar o zaman ortaya dökülecek."

CHP'DE NELER OLACAK?

CHP'deki bu savaş, partinin sadece yönetim yapısını değil, tabanını da derinden etkiliyor. Özel'in hem İmamoğlu hem Kılıçdaroğlu arasında sıkışması, Mansur Yavaş'ın İmamoğlu'na karşı açık cephe alması ve MYK üzerindeki çekişmeler, CHP'nin daha da derin bir krize sürükleneceğinin işareti...

ulislerde bu savaşın sonucunda birçok kirli çamaşırın ortaya döküleceği konuşuluyor.