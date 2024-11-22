Kemal Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı! Herkes var Ekrem İmamoğlu yok... Almanya’da olması tesadüf mü?

KILIÇDAROĞLU MAHKEMEDE AKŞENER'E SALLADI: BU KADAR KÖTÜ OLABİLECEKLERİNİ TAHMİN EDEMEDİM Kemal Kılıçdaroğlu dava kapsamında yaptığı savunmada Akşener'e de salladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Yargıç, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde vasiyet olarak 'Kılıçdaroğlu'nu aileme emanet ediyorum' diyen milliyetçi ve vatansever diye bildiklerimiz işbirlikçi çıktı. Onlara inandığım için hata ettim, evet hatalıyım. Bu kadar kötü olabileceklerini tahmin edemedim." dedi.

Karar sonrası eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu Saraçhane'de şova soyunmuş, Kılıçdaroğlu programını iptal ederek gece saatlerinde Saraçhane'ye gitse de o dönem "İBB Başkanı'nı yalnız bıraktığı" gerekçesiyle CHP yandaşları tarafından hedefe konulmuştu.

"SAFLARI SIKLAŞTIRALIM" MESAJINA DA MANİDAR YANIT VERMİŞTİ

Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştıralım" paylaşımına da ilginç bir gönderme yapmıştı.

Mansur Yavaş'ın ʺSafları sıklaştırınʺ paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Mansur Yavaş paylaşımı alıntılayıp destek mesajı gönderirken Ekre İmamoğlu, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadelerini kullanarak hem Yavaş'a hem de Kılıçdaroğlu'na "Sizle aynı safta değilim" mesajı göndermişti.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YARGILANDIĞI DAVANIN DETAYLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün (21 Kasım) Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı davayla ilgili soru üzerine açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun milletvekili olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretleri nedeniyle fezlekeler düzenlenerek Meclis'e gönderildiğini söyledi.

Bu fezlekelerin dokunulmazlık nedeniyle bekletildiğini ve yargılamanın mümkün olmadığını dile getiren Tunç, "Milletvekili süresi sona erdikten, yasama dokunulmazlığı ortadan kalktıktan sonra hakkında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar tekrar gündeme gelmiş durumda." dedi.

Yarınki ifade alma işlemiyle ilgili kamuoyunda çarpıtmalar olduğunu belirten Tunç, Kılıçdaroğlu'nun da bu konuda "Safları sıklaştıralım" beyanında bulunduğunu, bu çağrıya katılacağını ifade eden bazı siyasilerin olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Dikmen Hakimevi'nde Kadınların Adalete Erişiminin Güçlendirilmesi Paneli sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı (AA)

Siyasetin karalama olmadığını, yapıcı siyaset yapanların milletten takdir topladığını ifade eden Tunç, şunları söyledi:

"O soruşturmaların içinde, o kovuşturmaların hangi sözler nedeniyle açıldığını, o sözleri ben buradan tekrar etmek istemiyorum. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik ağza alınmayacak sözler bunlar. Bu sözlerle ilgili olarak yargımızın gerçekleştirmiş olduğu bu soruşturmaları, hakaret içeren bu soruşturmaları farklı taraflara çekerek, sesimiz kısılmak isteniyor şeklinde ifadelerde bulunmak son derece yanlıştır. Özellikle Mersin, Silifke, Erdemli, Edirne ve Ankara mitinglerinden dolayı, o mitinglerde yaptığı 2014'ün Mart ayında gerçekleştirmiş olduğu konuşmalarda, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ağza alınmayacak, toplumun kabul etmeyeceği, benim burada söylediğim zaman hepinizin bu kadar da olur mu diyeceği ifadelerden dolayı soruşturma açılmıştır ve değişik mahkemelerde, Mersin'de, Silifke'de, Erdemli'de, Edirne'de ve Ankara'da gerçekleşen bu konuşmalar, dosyalar birleştirilmiş ve Mersin Asliye Ceza Mahkemesi'nde soruşturma, dava devam ediyor."

"MİLLETİMİZ KARALAMA SİYASETİNE 'HAYIR' DİYOR"

Mersin'deki davada mahkemenin, ifadenin Ankara'dan alınmasına hükmedip Ankara Nöbetçi Asliye Mahkemesi'ne talimat yazdığını aktaran Tunç, ifadenin alınmasının ardından yargının bu sözlerin suç teşkil edip etmediğine karar vereceğini söyledi.

Yılmaz Tunç, "Şunu söylemek istiyoruz, demek ki karalamayla, hakaret siyasetiyle bir yere varılamayacağının en güzel örneği, CHP eski genel başkanı. Yıllarca sadece Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hakaret içeren kelimelerle siyaset yapa yapa bugünlere geldi. Hala bakıyoruz bu soruşturmaları, bu kovuşturmaları bahane ederek yine hakaretlerine devam ediyor." dedi.

Kendisinin de bir siyasetçi olduğunu dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"Milletimiz karalama siyasetine 'hayır' diyor, yapıcı siyasete 'evet' diyor. Dolayısıyla bugün siyaset yapanlar, bu kötü örnekleri yine kendilerine örnek olarak alırlar ve aynı siyasete devam ederlerse onların sonu da bu eski genel başkan gibi olur. Dolayısıyla siyasetçilerimiz için bir ibret vesikasıdır. Hakaret ede ede maalesef siyasi hayatının sonuna kadar gelmiş ve kendi partisinde genel başkan bile yapılmamıştır. O nedenle bundan sonra özellikle siyasetçilerimizin konuşmalarını yaparken, suç teşkil eden ifadeler değil, karalama değil, yaralayıcı ifadeler değil, yapıcı siyaset yaptıklarında kazançlı çıkacaklarını buradan ifade ediyoruz."

Soruşturmayla ilgili takdir yetkisinin mahkemelerde bulunduğunu belirten Tunç, "Şu anda Kılıçdaroğlu'yla ilgili devam eden 9 dava ve 5 soruşturma var derdest. Bunların içerisindeki konuşmaların, hakaret teşkil edip etmediğine ilişkin, Cumhurbaşkanı'mıza yönelik hakaret teşkil edip etmediğine ilişkin, bir kısmı da başbakanlık dönemine ilişkin, dokunulmazlık nedeniyle bugünlere kalan dosyalar. Burada yargıyı rahat bırakalım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. O dosyalarda suç unsuru var mı yok mu, bunu değerlendirecek olan bağımsız ve tarafsız yargıdır. Hep beraber yargının sonucunu bekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.