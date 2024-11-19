CHP savaşa "saf" tuttu! Mansur Yavaş yine "sağlı sollu saldırı altındayım" diyecek... İmamoğlu'ndan olay gönderme

CHP'nin sabık genel başkanı Kılıçdaroğlu da İmamoğlu ile Yavaş arasında bir kavga olduğunu açıkça söyledi. KILIÇDAROĞLU BOMBAYI PATLATTI... İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA KAVGA VAR! Geçen ay Sözcü TV canlı yayında kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir gerilim var mı?" sorusunu yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;







TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI



Takvim.com.tr CHP içinde 4 başlı bir savaş yürüdüğünü defalarca gündeme getirdi...



Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı arasında adaylık savaşı yaşanırken CHP Genel Başkanı Özel ile Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasıda partide etkin olma mücadelesi yaşanıyor.



Son dönemde yaşananlar ise Yavaş ve İmamoğlu arasındaki rekabetin daha görünür hale gelmesine neden oldu. İki belediye başkanının, hem konser harcamaları hem de kamuoyu anketleri üzerinden sürdürdüğü bu çekişme, partinin aday belirleme sürecine nasıl yansıyacağı ve partinin akıbeti konusunda merak uyandırdı.