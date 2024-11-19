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CHP savaşa "saf" tuttu! Mansur Yavaş yine "sağlı sollu saldırı altındayım" diyecek... İmamoğlu'ndan olay gönderme

CHP içindeki Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında devam eden "adaylık" kavgası gözle görünür hale geldi. Sağlı sollu saldırı altında olduğunu söyleyen Yavaş "Anketlerde birinci çıkıyorum" diyerek adaylığını ilan etti. Bu açıklama Saraçhane'yi küplere bindirirken İmamoğlu'ndan Yavaş'a olay bir gönderme geldi. CHP'li İBB Başkanı "Senle aynı safta değilim" mesajı gönderdi. Kemal Kılıçdaroğlu da "Açıkça söylemek gerekirse bir cumhurbaşkanlığı tartışması var" diyerek İmamoğlu - Yavaş kavgasını dillendirdi.

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Giriş Tarihi :19 Kasım 2024 , 12:54 Güncelleme Tarihi :19 Kasım 2024 , 13:14
CHP savaşa saf tuttu! Mansur Yavaş yine sağlı sollu saldırı altındayım diyecek... İmamoğlu’ndan olay gönderme

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Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç çekişme ve koltuk kavgası boyut kazanarak devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içinde kendisine rakip gördüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ön almak için her fırsatta aday olduğunu vurgulayan çıkışlar yapıyor.

İBB Başkanı, medyadaki kalemleri üzerinden "İmamoğlu'nun adaylığı açıklansın" baskısı kurarken ABB Başkanı Mansur Yavaş ise anketlerde önde olduğunu savunarak "parti aday gösterirse aday olacağını" vurguluyor.

Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tüzük kurultayında gerilim yaşamıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tüzük kurultayında gerilim yaşamıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)

ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR YAVAŞ GERÇEĞİ VAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil! Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle denge kurmaya çalışsa da kavga büyüyor.

Mansur Yavaş'ın ʺSafları sıklaştırınʺ paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Mansur Yavaş'ın ʺSafları sıklaştırınʺ paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK İLANI: ANKETLERDE BİRİNCİ ÇIKIYORUM

Geçtiğimiz günlerde Yavaş, "Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım! Son 50 ankete baktığınız zaman, Hemen hemen hepsinde, yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından, hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum" diyerek açık açık adaylık ilanında bulundu.

Bu sözler CHP içindeki Ekremci bloğu küplere bindirdi.

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı son paylaşım ise CHP içindeki adaylık kavgasını daha gözle görünür hale getirdi. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştırın" çağrısına destek veren Mansur Yavaş'a olay bir göndermede bulundu.

Resmi X hesabından videolu bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!Kemal Kılıçdaroğlu bombayı patlattı... Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında kavga var!



CHP'nin sabık genel başkanı Kılıçdaroğlu da İmamoğlu ile Yavaş arasında bir kavga olduğunu açıkça söyledi.

KILIÇDAROĞLU BOMBAYI PATLATTI... İMAMOĞLU VE YAVAŞ ARASINDA KAVGA VAR!

Geçen ay Sözcü TV canlı yayında kendisine yöneltilen "Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasında bir gerilim var mı?" sorusunu yanıt veren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı;

Açıkça söylemek gerekirse bir cumhurbaşkanlığı tartışması var. "Bu tartışmanın bu saatte bu kadar erken başlaması kadar yanlış bir şey yok. Daha uzun süre var herkes görevini yapmalı. Belediye başkanlığı ağlama duvarı değildir, sorunu aşıp çözüm üretme makamıdır"

Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaştan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!Adaylık kavgası bu kez konser vurgunuyla patladı: Mansur Yavaştan Ekrem İmamoğlu cephesine anket bombası!




TAKVİM.COM.TR YAZMIŞTI

Takvim.com.tr CHP içinde 4 başlı bir savaş yürüdüğünü defalarca gündeme getirdi...

Özellikle İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı arasında adaylık savaşı yaşanırken CHP Genel Başkanı Özel ile Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu arasıda partide etkin olma mücadelesi yaşanıyor.

Son dönemde yaşananlar ise Yavaş ve İmamoğlu arasındaki rekabetin daha görünür hale gelmesine neden oldu. İki belediye başkanının, hem konser harcamaları hem de kamuoyu anketleri üzerinden sürdürdüğü bu çekişme, partinin aday belirleme sürecine nasıl yansıyacağı ve partinin akıbeti konusunda merak uyandırdı.

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