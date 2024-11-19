CHP savaşa "saf" tuttu! Mansur Yavaş yine "sağlı sollu saldırı altındayım" diyecek... İmamoğlu'ndan olay gönderme

Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki iç çekişme ve koltuk kavgası boyut kazanarak devam ediyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içinde kendisine rakip gördüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ön almak için her fırsatta aday olduğunu vurgulayan çıkışlar yapıyor.
İBB Başkanı, medyadaki kalemleri üzerinden "İmamoğlu'nun adaylığı açıklansın" baskısı kurarken ABB Başkanı Mansur Yavaş ise anketlerde önde olduğunu savunarak "parti aday gösterirse aday olacağını" vurguluyor.
Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu tüzük kurultayında gerilim yaşamıştı (Takvim.com.tr / Arşiv)
ÖZGÜR ÖZEL: MANSUR YAVAŞ GERÇEĞİ VAR
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Ekrem İmamoğlu'nun erkenden adaylığı söz konusu değil! Mansur Yavaş gerçeği var" sözleriyle denge kurmaya çalışsa da kavga büyüyor.
Mansur Yavaş'ın ʺSafları sıklaştırınʺ paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
MANSUR YAVAŞ'TAN ADAYLIK İLANI: ANKETLERDE BİRİNCİ ÇIKIYORUM
Geçtiğimiz günlerde Yavaş, "Dikkatinizi çekerim sağlı sollu saldırı altındayım! Son 50 ankete baktığınız zaman, Hemen hemen hepsinde, yapılan anketlerde hem başarı oranları açısından, hem de kamuoyu yoklamalarında hep ben birinci çıkıyorum" diyerek açık açık adaylık ilanında bulundu.
Bu sözler CHP içindeki Ekremci bloğu küplere bindirdi.
Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı son paylaşım ise CHP içindeki adaylık kavgasını daha gözle görünür hale getirdi. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Safları sıklaştırın" çağrısına destek veren Mansur Yavaş'a olay bir göndermede bulundu.
Resmi X hesabından videolu bir paylaşım yapan İmamoğlu, "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" ifadelerini kullandı.