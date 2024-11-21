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Rezan Epözdemir'in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık

Türkiye, CHP - CIA - İsrail masasını konuşuyor. 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra gerçekleştirilen toplantılarda hangi pazarlıkların yapıldığı ise merak konusu. Öte yandan masanın avukatı Rezan Epözdemir'in "TV programcısı" olarak aklamaya çalıştığı MOSSAD ajanı Dan Arbell, girift ilişkilere sahip. Tek derdi Türkiye olan Arbell, Gazze kasabı Netanyahu ve diğer soykırım aktörleriyle yakın temas halinde. Bu bağlamda Takvim.com.tr Arbell dosyasını raftan indirdi. İşte CHP - İsrail masasındaki MOSSAD ajanının karanlık profili.

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Giriş Tarihi :21 Kasım 2024 , 13:16 Güncelleme Tarihi :21 Kasım 2024 , 13:40
Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık

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CHP, FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan kumpas ve operasyonlarıyla zaman ayarlı olarak CIA ve MOSSAD temsilcileriyle gizli toplantılar gerçekleştirdi.

15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve avukat Rezan Epözdemir'in katılım sağladığı görüldü.
FETÖ kumpaslarıyla zaman ayarlı CHP-CIA-MOSSAD masası

Takvim.com.tr'nin "İHANETİN CIA'SAL AYAĞI" manşetiyle ortaya çıkardığı bilgiler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı.

Rezan Epözdemir'in avukatlığını yaptığı CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)Rezan Epözdemir'in avukatlığını yaptığı CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)

CHP'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GALATASARAY ADASI'NDA YAPILDI

Görüşmelerin İstanbul ayağı olan 21 Haziran'daki buluşmanın CHP'li Gürsel Tekin'in ev sahipliğinde Galatasaray Adası'nda yapıldığı belirlendi.

O gün masada MOSSAD ve CIA ajanlarıyla yan yana oturan Rezan Epözdemir ise şüphe oklarını üzerine çekti. Takvim.com.tr kamuoyu adına Epözdemir'e "CIA ve MOSSAD masasında ne işin var?" "Seçim döneminde Kılıçdaroğlu ısrarının altında bu masadaki pazarlık mı yatıyor?" sorularını yöneltti.

MOSSAD AJANINI "TV PROGRAMCISI" OLARAK AKLADI

Toplumun merak ettiği soruları yanıtlamak yerine skandalın üzerini süslü cümlelerle örtmeye niyetlenen Epözdemir, "Amaç tarafıma yargı eliyle kumpas kurmaktır" diyerek kaçış yolu aradı. Ajanlarla dolu masaya CHP'nin davetiyle oturduğu, masadaki kimseyi tanımadığını öne sürdü.

Katılımcıları tanımadığını öne süren Rezan Epözdemir daha sonra MOSSAD ajanı Dan Arbell'ın "TV programcısı" olduğunu söyleyip aklamaya çalıştı.



MOSSAD AJANI ARBELL'IN TEK DERDİ TÜRKİYE! GİRİFT İLİŞKİLER KARANLIK BAĞLANTILAR

Öte yandan CHP - MOSSAD - CIA masasının İsrail komiseri Dan Arbell, Rezan Epözdemir'in iddia ettiği üzere masum bir TV programcısı değil.

Israel Foreign Service'in üst düzey yöneticilerinden biri olan Arbell, Türkiye - İsrail ilişkilerini özel çalışma alanı olarak belirledi. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz politikaları üzerine araştırmalar yaparak İsrail tezlerine katkı sunuyor.

Gelelim Arbell'ın karanlık bağlantılarına...

Dan Arbell ve Ehud Barak (Takvim.com.tr/Arşiv)Dan Arbell ve Ehud Barak (Takvim.com.tr/Arşiv)

MİT'İ VE HAKAN FİDAN'I HEDEF GÖSTEREN EHUD BARAK

Eski İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak. 7 Haziran 2010 günü İsrail'in Haaretz gazetesinde Mossad'ın Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarı olmasından rahatsızlık duyduğu açıkça yazılmış sürece mütaekip 1 Ağustos 2010'da Ehud Barak, Hakan Fidan'ı hedef göstermişti.

Dan Arbell ve Şimon Peres (Takvim.com.tr/Arşiv)Dan Arbell ve Şimon Peres (Takvim.com.tr/Arşiv)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DAVOS'TA AYAR ÜSTÜNE AYAR VERDİĞİ ŞİMON PERES

MOSSAD ajanı Dan Arbell, elinde binlerce Filistinlinin kanı olan eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yan yana.

Bilindiği üzere Davos'ta Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarda bulunan Peres'e Başkan Erdoğan tarihi bir rest çekmiş, milyonların gözü önünde "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" demişti.

"Davos benim için bitmiştir" diyen Erdoğan'ın "One Minute" çıkışı aradan geçen 15 yıla rağmen hala konuşuluyor.

Dan Arbell ve Gazze kasabı Netanyahu (Takvim.com.tr/Arşiv)Dan Arbell ve Gazze kasabı Netanyahu (Takvim.com.tr/Arşiv)

GAZZE KASABI NETANYAHU İLE TEMAS HALİNDE

Arbell, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlenen soykırımın mimarı olan, zamane Hitler'i olarak bilinen İsrail Başbakanı Netanyahu ile temas halinde.

Gazze kasabı Netanyahu, "Arz-ı Mev'ud" hezeyanına kapılıp açık açık "Orta Doğu'da haritaları değiştireceğiz" açıklamasıyla biliniyor.


Dan Arbell ve Eliot Engel (Takvim.com.tr/Arşiv)Dan Arbell ve Eliot Engel (Takvim.com.tr/Arşiv)

TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI İMZALAYAN İSİMLE YAN YANA

Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yaptırım kararını onaylayan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel. MOSSAD ajanı Arbell, Eliot ile İsrail bayrağı önünde poz verdi.

Dan Arbell ve Joe Biden (Takvim.com.tr/Arşiv)Dan Arbell ve Joe Biden (Takvim.com.tr/Arşiv)

İSRAİL'E AMANSIZ DESTEK VEREN BIDEN'LA SAMİMİ POZ

"Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vereceğiz" diyen, görevde olduğu süre boyunca İsrail'in Gazze'dei soykırımına kesintisiz destek sağlayan, Suriye'deki YPG/PKK üslerine mühimmat yağdıran ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden. MOSSAD ajanı Arbell ve Biden'ın samimi görüntüsü dikkat çekti.

Dan Arbell ve Obama (Takvim.com.tr/Arşiv)Dan Arbell ve Obama (Takvim.com.tr/Arşiv)

OBAMA İLE AİLECEK GÖRÜŞME

Arbell ve ailesi Obama tarafından Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.

Dan Arbell, Bush ve Clintonlar (Takvim.com.tr/Arşiv)Dan Arbell, Bush ve Clintonlar (Takvim.com.tr/Arşiv)


Bush, Bill Clinton ve Hillary Clinton ile yakın temasta.

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