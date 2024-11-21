Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık

Dan Arbell ve Şimon Peres (Takvim.com.tr/Arşiv)



BAŞKAN ERDOĞAN'IN DAVOS'TA AYAR ÜSTÜNE AYAR VERDİĞİ ŞİMON PERES



MOSSAD ajanı Dan Arbell, elinde binlerce Filistinlinin kanı olan eski İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'le yan yana.



Bilindiği üzere Davos'ta Türkiye'ye ve Filistinlilere yönelik suçlamalarda bulunan Peres'e Başkan Erdoğan tarihi bir rest çekmiş, milyonların gözü önünde "Sesinin benden çok yüksek çıkması bir suçluluk psikolojisinin gereğidir. Öldürmeye gelince siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz. Plajlardaki çocukları nasıl öldürdüğünüzü, nasıl vurduğunuzu çok iyi biliyorum" demişti.



"Davos benim için bitmiştir" diyen Erdoğan'ın "One Minute" çıkışı aradan geçen 15 yıla rağmen hala konuşuluyor.

Dan Arbell ve Gazze kasabı Netanyahu (Takvim.com.tr/Arşiv)



GAZZE KASABI NETANYAHU İLE TEMAS HALİNDE



Arbell, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlenen soykırımın mimarı olan, zamane Hitler'i olarak bilinen İsrail Başbakanı Netanyahu ile temas halinde.



Gazze kasabı Netanyahu, "Arz-ı Mev'ud" hezeyanına kapılıp açık açık "Orta Doğu'da haritaları değiştireceğiz" açıklamasıyla biliniyor.





Dan Arbell ve Eliot Engel (Takvim.com.tr/Arşiv)



TÜRKİYE'YE YAPTIRIM KARARI İMZALAYAN İSİMLE YAN YANA



Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'ye yaptırım kararını onaylayan ABD Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel. MOSSAD ajanı Arbell, Eliot ile İsrail bayrağı önünde poz verdi.

Dan Arbell ve Joe Biden (Takvim.com.tr/Arşiv)



İSRAİL'E AMANSIZ DESTEK VEREN BIDEN'LA SAMİMİ POZ



"Erdoğan'ı devirmek için muhalefete destek vereceğiz" diyen, görevde olduğu süre boyunca İsrail'in Gazze'dei soykırımına kesintisiz destek sağlayan, Suriye'deki YPG/PKK üslerine mühimmat yağdıran ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden. MOSSAD ajanı Arbell ve Biden'ın samimi görüntüsü dikkat çekti.



Dan Arbell ve Obama (Takvim.com.tr/Arşiv)



OBAMA İLE AİLECEK GÖRÜŞME



Arbell ve ailesi Obama tarafından Beyaz Saray'da ağırlanmıştı.