Rezan Epözdemir’in avukatlığını yaptığı CHP-İsrail masasındaki MOSSAD ajanı! Kim bu Dan Arbell? Tek derdi Türkiye... Bağlantıları karanlık

CHP, FETÖ'nün Türkiye'yi hedef alan kumpas ve operasyonlarıyla zaman ayarlı olarak CIA
ve MOSSAD
temsilcileriyle gizli toplantılar gerçekleştirdi.
15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra yapılan toplantılara CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell
, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve avukat Rezan Epözdemir
'in katılım sağladığı görüldü.
Takvim.com.tr'nin "İHANETİN CIA'SAL AYAĞI" manşetiyle ortaya çıkardığı bilgiler, Türkiye'nin gündemine oturdu. Bu görüşmeler FETÖ'nün Türkiye'ye kurduğu kumpaslara zemin hazırlayan diplomatik bir planın parçası olarak yorumlandı.
Rezan Epözdemir'in avukatlığını yaptığı CHP-CIA -İsrail masası (Takvim.com.tr)
CHP'NİN EV SAHİPLİĞİNDE GALATASARAY ADASI'NDA YAPILDI
Görüşmelerin İstanbul ayağı olan 21 Haziran'daki buluşmanın CHP'li Gürsel Tekin'in ev sahipliğinde Galatasaray Adası'nda yapıldığı belirlendi.
O gün masada MOSSAD ve CIA ajanlarıyla yan yana oturan Rezan Epözdemir ise şüphe oklarını üzerine çekti. Takvim.com.tr kamuoyu adına Epözdemir'e "CIA ve MOSSAD masasında ne işin var?" "Seçim döneminde Kılıçdaroğlu ısrarının altında bu masadaki pazarlık mı yatıyor?" sorularını yöneltti.
MOSSAD AJANINI "TV PROGRAMCISI" OLARAK AKLADI
Toplumun merak ettiği soruları yanıtlamak yerine skandalın üzerini süslü cümlelerle örtmeye niyetlenen Epözdemir, "Amaç tarafıma yargı eliyle kumpas kurmaktır" diyerek kaçış yolu aradı. Ajanlarla dolu masaya CHP'nin davetiyle oturduğu, masadaki kimseyi tanımadığını öne sürdü.
Katılımcıları tanımadığını öne süren Rezan Epözdemir daha sonra MOSSAD ajanı Dan Arbell'ın "TV programcısı" olduğunu söyleyip aklamaya çalıştı.
MOSSAD AJANI ARBELL'IN TEK DERDİ TÜRKİYE! GİRİFT İLİŞKİLER KARANLIK BAĞLANTILAR
Öte yandan CHP - MOSSAD - CIA masasının İsrail komiseri Dan Arbell, Rezan Epözdemir'in iddia ettiği üzere masum bir TV programcısı değil.
Israel Foreign Service'in üst düzey yöneticilerinden biri olan Arbell, Türkiye - İsrail ilişkilerini özel çalışma alanı olarak belirledi. Doğu Akdeniz'deki doğal gaz politikaları üzerine araştırmalar yaparak İsrail tezlerine katkı sunuyor.
Gelelim Arbell'ın karanlık bağlantılarına...
Dan Arbell ve Ehud Barak (Takvim.com.tr/Arşiv)
MİT'İ VE HAKAN FİDAN'I HEDEF GÖSTEREN EHUD BARAK
Eski İsrail Başbakanı ve Savunma Bakanı Ehud Barak. 7 Haziran 2010 günü İsrail'in Haaretz gazetesinde Mossad'ın Hakan Fidan'ın MİT Müsteşarı olmasından rahatsızlık duyduğu açıkça yazılmış sürece mütaekip 1 Ağustos 2010'da Ehud Barak, Hakan Fidan'ı hedef göstermişti.