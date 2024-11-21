İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan CHP’li Ali Mahir Başarır’a tepki: Ben onun iftiralarını dinlemeye gelmedim | CHP’ye DEM’e ayar

CHP ve DEM'li vekillerin bulunduğu taraftan yapılan "...Gideceksiniz" şeklindeki tehditlere de cevap veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Millet getirdi bizi. Burası milletin iradesi, haddini bilerek konuş" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yaşanan gerginliğe yönelik sorular üzerine Yerlikaya, milletvekillerinin kendisini engellemeye çalışmasının Gazi Meclis'e yakışmadığını belirterek, 200 polisle içeri girildiği yönündeki iddialarında komisyonun gerçekleştiği alanın küçüklüğü nedeniyle imkansız olduğunu dile getirdi.

Yerlikaya, yasa dışı bahisle ilgili projeli ve teknik takipli çalışmalara devam edildiğini ifade ederek, "Bugüne kadar 9 bin 780 tutuklama gerçekleştirildi. Ayrıca, 9 bin 874 web sayfasının erişime engellendiğini, 77 bin 979 sosyal medya hesabının kapatıldığını ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ

Toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili bilgi veren Yerlikaya, "2022 ve 2023 yıllarında kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak amacıyla uygun görülmeyen eylemlerin oranı sadece yüzde 2,25'tir. 2024 yılında ise 1 Ocak ile 31 Ekim arasında 80 bin 299 eylem etkinliğine 33 milyon 69 bin kişi katılmıştır. Bunlardan kanuna aykırı olan 283 eyleme müdahale edilmiştir ki; bu oran yüzde 0,4'tür. Anayasa'nın 34. maddesi ve ilgili 2911. sayılı kanunu harfiyen uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle ilgili bilgi verdi (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Geri gönderme merkezlerinde düzenli denetlemeler yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, münferit bir olay olduğunda hem adli hem idari soruşturma başlatıldığını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarını vurgulayan Yerlikaya, "Uyuşturucu ile ilgili arz ve talep cephesinde seferberlik olarak görüyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var. Geleceğimiz için çalışıyoruz. Tutuklama oranları; imal ve ticaret ile ilgili Avrupa'da değil dünyanın hiçbir yerinde bu kadar tutuklama verimliliği yok." açıklaması yaptı.