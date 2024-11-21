Rusya - Ukrayna arasında yaşanan sıcak gelişmenin ardından arama motorlarında kıtalararası balistik füze ne demek? Hangi ülkelerde var, menzili nedir? soruları araştırılıyor. İşte habere ilişkin önemli detaylar...

Ukrayna Hava Kuvvetleri, bu sabah bir son dakika bildirimi paylaşarak Dnepro şehrinin çeşitli tiplerde füzelerle saldırıya uğradığını bildirdi. Rusya bu sabah savaşta ilk kez kıtalararası balistik füze kullandı. Saldırı Kiev Post'a göre yerel saatle 05.00 ile 07.00 arasında (TSİ ile 06.00 ila 08.00) gerçekleşti. Kiev kaynakları bunlar arasında kıtalararası balistik füze (ICBM), Kinzhal aerobalistik füzesi ve yedi Kh-101 seyir füzesi olduğunu paylaştı.

(Takvim Foto Arşiv)

KITALAR ARASI BALİSTİK FÜZE NE DEMEK, MENZİLİ KAÇ KM?

Kıtalararası Balistik Füze, İngilizcesi Intercontinental Ballistic Missile (ICBM) olan Kıtalararası Balistik Füze en az 5500 km menzile sahip, nükleer başlık taşıması amacıyla tasarlanmış balistik füzeler. Bu füzeler ayrıca kimyasal ve biyolojik silah etkileri ile de donatılabilme özelliğine sahip. Tek bir füze birden fazla hedef için birden fazla savaş başlığı taşıyabiliyor.

(Takvim Foto Arşiv)

HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Kıtalar arası balistik füzeler, nükleer savaş başlıklarının uzak mesafelerden hedefe yönlendirilmesinde kullanılıyor. Dünyada yalnızca ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, Hindistan, İsrail ve 2017'den beri aynı teknolojiyi test eden Kuzey Kore bu tip füzelere sahip.

TÜRKİYE'DE VAR MI?

Bora, Türkiye yapımı bir kısa menzilli taktik balistik füzedir. Füze, Roketsan tarafından geliştirilip 2017 yılında hizmete girmiştir.