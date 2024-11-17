CHP'den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı şikayet ettiler: "Onun seveni yoktur"

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'den ʺErdoğan, Özgür Özel gibi İsrail'i eleştiremezʺ yalanı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)





AKLA ZİYAN HAKİKATTAN NOKSAN SÖZLER..."ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL GİBİ İSRAİL'İ ELEŞTİREMEZ"



CHP'nin Filistin politikasıyla ilgili konuşan İlhan Uzgel, partisinin Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını görmezden gelerek "Özgür Özel'in İsrail'i eleştirdiği gibi Erdoğan İsrail'i eleştiremez" yalanına sarıldı.





Akla ziyan sözler sarf eden Uzgel şu ifadeleri kullandı:



Genel Başkanımız geçen yıl Aralık ayında, Almanya'da iktidar partisinin kongresinde İsrail'i eleştiren bir konuşma yaptı. Alman Başbakanı otururken... Bu çok zor bir şeydi... Almanya'da sokağa çıkana çok sert davranıyorlar, İsrail'i eleştirmek çok zordur. Bu çok değerli bir şeydir. Bunu yapabilmek kolay değildi. Mesela Scholz buraya geldiğinde Erdoğan bunu yapabiliyor mu kolay kolay?