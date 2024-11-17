CHP'den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı şikayet ettiler: "Onun seveni yoktur"

ABD başkanlık seçimlerini Kamala Harris'e karşı Donald Trump kazandı.
Trump'ın 20 Ocak 2025'te yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlaması beklenirken Türkiye - ABD arasında yeni dönemin tesis edileceği konuşuluyor.
TÜRKİYE - ABD HATTINDA YENİ DÖNEMİN AYAK SESLERİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum" diyerek Trump'ı tebrik etti.
Erdoğan Riyad ve Bakü dönüşü Türkiye ve ABD arasındaki yeni dönemi işaret ederek "Kendisiyle seçilmesi sonrası nasıl birkaç gün içerisinde görüşüp konuştuysak, bundan sonraki süreçte de bu temaslarımızı aynı şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü geçmişte Trump'la görüşmelerimiz Biden'le mukayese edilemeyecek derecede fazlaydı. İnşallah bu dönemde de bu adımları en güzel şekilde atarız ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye buradan kazançlı çıkar" değerlendirmesini yaptı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'den skandal sözler: Erdoğan'ın seveni yoktur (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
CHP SABOTAJA BAŞLADI
II. Trump döneminin Türkiye'ye etkilerinin Biden dönemine kıyasla daha farklı olacağı, iletişim ve diplomasi kanallarının açık olacağı birçok uzman çevre tarafından değerlendirilirken Cumhuriyet Halk Partisi süreci sabote etmeye başladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Amerikan makamlarına şikayet etti.
SKANDAL AÇIKLAMA: "ERDOĞAN'IN SEVENİ YOKTUR"
Skandal sözlerle milli iradeyi ayaklar altına alan Uzgel, "Erdoğan'ın seveni yoktur. Kimse Erdoğan'ı sevmez, Erdoğan'la iş yapmayı severler. Erdoğan beğenilen, uluslararası alanda saygınlığı olan bir figür değildir" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı, "ABD kongresinde, entelektüel çevrelerde, dışişlerinde, Pentagon'da Erdoğan'a bir sempati zaten yoktur" sözleriyle Başkan Erdoğan'ı karalamak istedi.