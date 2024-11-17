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CHP'den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı şikayet ettiler: "Onun seveni yoktur"

ABD'de Donald Trump'ın ocak ayında görevi devralması ile birlikte Ankara - Washington hattında yeni dönemin tesis edileceği konuşulurken CHP sabotaja başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, skandal sözlerle Başkan Erdoğan'ı hedef gösterdi. Uzgel "Onun seveni yoktur" diyerek Erdoğan'ı ABD'ye şikayet etmeye kalkıştı. İlhan Uzgel, partisinin Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını görmezden gelerek "Özgür Özel'in Almanya'da İsrail'i eleştirdiği gibi Erdoğan İsrail'i eleştiremez" yalanına sarıldı. Akıllara Erdoğan'ın Scholz'e ayar üstüne ayar verdiği "Bizim İsrail'e borcumuz yok! Biz Holokost cenderesinden geçmedik" açıklaması geldi.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 17:39 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 18:11
CHP’den Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme sabotaj girişimi! Skandal sözlerle Başkan Erdoğan’ı şikayet ettiler: Onun seveni yoktur

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ABD başkanlık seçimlerini Kamala Harris'e karşı Donald Trump kazandı.

Trump'ın 20 Ocak 2025'te yemin ederek Beyaz Saray'daki görevine başlaması beklenirken Türkiye - ABD arasında yeni dönemin tesis edileceği konuşuluyor.

Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme CHP sabotajı!

TÜRKİYE - ABD HATTINDA YENİ DÖNEMİN AYAK SESLERİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum" diyerek Trump'ı tebrik etti.

Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğandan ABD Başkanı Trumpa tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?Yeni dönem ilk temas! Başkan Erdoğandan ABD Başkanı Trumpa tebrik telefonu | Türkiye-ABD ilişkileri nasıl olacak?




Erdoğan Riyad ve Bakü dönüşü Türkiye ve ABD arasındaki yeni dönemi işaret ederek "Kendisiyle seçilmesi sonrası nasıl birkaç gün içerisinde görüşüp konuştuysak, bundan sonraki süreçte de bu temaslarımızı aynı şekilde gerçekleştireceğimize inanıyorum. Çünkü geçmişte Trump'la görüşmelerimiz Biden'le mukayese edilemeyecek derecede fazlaydı. İnşallah bu dönemde de bu adımları en güzel şekilde atarız ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye buradan kazançlı çıkar" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'den skandal sözler: Erdoğan'ın seveni yoktur (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'den skandal sözler: Erdoğan'ın seveni yoktur (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


CHP SABOTAJA BAŞLADI

II. Trump döneminin Türkiye'ye etkilerinin Biden dönemine kıyasla daha farklı olacağı, iletişim ve diplomasi kanallarının açık olacağı birçok uzman çevre tarafından değerlendirilirken Cumhuriyet Halk Partisi süreci sabote etmeye başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı Amerikan makamlarına şikayet etti.

Türkiye-ABD arasındaki yeni döneme CHP sabotajı!



SKANDAL AÇIKLAMA: "ERDOĞAN'IN SEVENİ YOKTUR"

Skandal sözlerle milli iradeyi ayaklar altına alan Uzgel, "Erdoğan'ın seveni yoktur. Kimse Erdoğan'ı sevmez, Erdoğan'la iş yapmayı severler. Erdoğan beğenilen, uluslararası alanda saygınlığı olan bir figür değildir" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı, "ABD kongresinde, entelektüel çevrelerde, dışişlerinde, Pentagon'da Erdoğan'a bir sempati zaten yoktur" sözleriyle Başkan Erdoğan'ı karalamak istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'den ʺErdoğan, Özgür Özel gibi İsrail'i eleştiremezʺ yalanı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'den ʺErdoğan, Özgür Özel gibi İsrail'i eleştiremezʺ yalanı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)


AKLA ZİYAN HAKİKATTAN NOKSAN SÖZLER..."ERDOĞAN, ÖZGÜR ÖZEL GİBİ İSRAİL'İ ELEŞTİREMEZ"

CHP'nin Filistin politikasıyla ilgili konuşan İlhan Uzgel, partisinin Hamas'ı "terör örgütü" olarak tanımlamasını görmezden gelerek "Özgür Özel'in İsrail'i eleştirdiği gibi Erdoğan İsrail'i eleştiremez" yalanına sarıldı.

CHP'li İlhan Uzgel'den "Erdoğan Özgür Özel gibi İsrail'i eleştiremez" yalanı!



Akla ziyan sözler sarf eden Uzgel şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız geçen yıl Aralık ayında, Almanya'da iktidar partisinin kongresinde İsrail'i eleştiren bir konuşma yaptı. Alman Başbakanı otururken... Bu çok zor bir şeydi... Almanya'da sokağa çıkana çok sert davranıyorlar, İsrail'i eleştirmek çok zordur. Bu çok değerli bir şeydir. Bunu yapabilmek kolay değildi. Mesela Scholz buraya geldiğinde Erdoğan bunu yapabiliyor mu kolay kolay?

Başkan Recep Tayyip Erdoğandan Almanyada dünyaya çok net mesaj! İsrail yalanı çok iyi söylerBaşkan Recep Tayyip Erdoğandan Almanyada dünyaya çok net mesaj! İsrail yalanı çok iyi söyler


BAŞKAN ERDOĞAN'IN SCHOLZ'E VERDİĞİ TARİHİ AYAR: BİZ HOLOKOST CENDERESİNDEN GEÇMEDİK

Bu durum akıllara Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'nın kalbinde, Berlin'de Scholz'un gözünün içine baka baka yaptığı tarihi açıklamayı getirdi.

Kasım 2023'te Scholz'e ayar üstüne ayar veren Erdoğan, "Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar, rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Öyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır" demişti.

Toplantı sonunda beti benzi atan Scholz'a karşı "Good evening, good night" diyen Erdoğan tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

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