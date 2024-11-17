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Tıp dünyası yasta! Karaciğer nakli yapan ilk Türk Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı tarafından, 84 yaşında yaşamını yitiren Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için paylaşılan başsağlığı mesajında, "Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak." ifadesine yer verildi.

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Giriş Tarihi :18 Kasım 2024 , 02:36 Güncelleme Tarihi :18 Kasım 2024 , 02:36
Tıp dünyası yasta! Karaciğer nakli yapan ilk Türk Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti

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Dünyanın önde gelen organ nakli otoritelerinden biri olarak kabul edilen ve "Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor" ünvanına sahip Prof. Dr. Münci Kalayoğlu, 84 yaşında hayatını kaybetti.

Karaciğer nakli yapan ilk Türk Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Karaciğer nakli yapan ilk Türk Prof. Dr. Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

Ağustos ayında beyin kanaması geçiren ve bir süredir de demans tedavisi gören Kalayoğlu, İstanbul'daki evinde yaşamını yitirdi. Bugüne kadar 1500'ün üzerinde nakil yapan Kalayoğlu, dünyanın en iyi cerrahlarından biri olarak kabul ediliyordu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, bugün hayatını kaybeden organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden 1940 doğumlu Prof. Dr. Kalayoğlu için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Sağlık Bakanlığından vefat eden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için başsağlığı mesajı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)Sağlık Bakanlığından vefat eden Prof. Dr. Münci Kalayoğlu için başsağlığı mesajı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"TIP DÜNYASINA BIRAKTIĞI BÜYÜK MİRASLA ANILACAK"
Mesajda, organ nakli alanında dünyanın sayılı hekimlerinden olan Prof. Dr. Münci Kalayoğlu'nun vefatının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tıp camiamıza başsağlığı diliyoruz. 'Yaşayan En Yenilikçi 20 Çocuk Cerrahı' listesine giren ve binlerce hastayı şifaya kavuşturan Kalayoğlu, tıp dünyasına bıraktığı büyük mirasla anılacak."

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