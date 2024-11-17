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PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin'de DEM'lendi! Kandil'den "İBB Eş Başkanı" itirafı... Kasrı Kanco'nun kanlı geçmişi

PKK elebaşı Mustafa Karasu'nun "CHP bizim sayemizde kazandı DEM'e destek olsun" çağrısı sonrası Ekrem İmamoğlu apar topar Mardin'e gitti. Burada DEM'le "Omuz omuza" olduklarını söyleyen İmamoğlu, Kandil'i bir hayli memnun etti. PKK medyasının manşetleri CHP'li İBB Başkanı ile süslenirken "Eş Başkan" tanımlaması bir hayli dikkat çekti. Bu durum "CHP İBB'yi DEM'le birlikte yönetiyor" yorumlarına sebep oldu. Elebaşı Karasu da geçen gün "CHP İstanbul, İzmir, Adana, Antalya'da bizim sayemizde kazandı" demişti.

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Giriş Tarihi :17 Kasım 2024 , 11:13 Güncelleme Tarihi :17 Kasım 2024 , 12:00
PKK elebaşı Mustafa Karasu talimat verdi İmamoğlu Mardin’de DEM’lendi! Kandil’den İBB Eş Başkanı itirafı... Kasrı Kanco’nun kanlı geçmişi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki CHP heyeti, PKK bağı sebebiyle görevden uzaklaştırılan DEM'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'e "desteğe" koştu.

İmamoğlu'nu Mardin'e götüren talimat!


Türk'ün ikamet ettiği Kasrı Kanco Konağı'na dev araç konvoyuyla gelen İmamoğlu için 42 oğlak kesildi kazan kazan yemekler pişirildi. Burada DEM Parti ile "Omuz omuza" olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

CHPnin DEMi Kandil... İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türke gitti! Kasrı Kancoda demokrasi tiyatrosu | Bahçelinin dikkat çektiği hakikatCHPnin DEMi Kandil... İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türke gitti! Kasrı Kancoda demokrasi tiyatrosu | Bahçelinin dikkat çektiği hakikat


Takvim.com.tr aşiret konağında sahnelenen "demokrasi" tiyatrosunu "KASRI KANCO FASL-I KANDİL" manşetiyle okurlarına duyurdu.

PKK'nın ʺCHP destek versinʺ talimatı sonrası İmamoğlu ve CHP heyeti Mardin'e koştu (Takvim.com.tr)PKK'nın ʺCHP destek versinʺ talimatı sonrası İmamoğlu ve CHP heyeti Mardin'e koştu (Takvim.com.tr)

ZAMANLAMA MANİDAR

Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'e gerçekleştirdiği ziyaret zamanla açısından oldukça manidar.

Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Mustafa Karasu "Kayyumlar devam edecek" endişesine kapılarak CHP'ye "DEM'e destek ol" çağrısı yapmıştı.

Kandilin APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasudan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsinKandilin APO maskesi düştü! PKK elebaşı Mustafa Karasudan silah bırakmayız mesajı: CHP ve DEM kayyumlara karşı birlikte hareket etsin



ELEBAŞI TALİMAT VERDİ İMAMOĞLU MARDİN'E GİTTİ

Karasu, "Kürtlerin İstanbul'da önemli gücü var, İzmir'de önemli gücü var, Adana'da, Antalya'da var. Burada zaten CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçilebilinir. Onlar harekete geçirmek gerekiyor. Ancak böyle olursa kayyumlar püskürtülebilir" demişti.

Kandil'in "CHP bizim sayemizde kazandı kayyumlara karşı DEM'e destek olsun" çağrısı sonrası Ekrem İmamoğlu, onlarca araçlık konvoyla Mardin'e gitti.

PKK medyasında ʺEkremciʺ sevinç (Takvim.com.tr / Özel)PKK medyasında ʺEkremciʺ sevinç (Takvim.com.tr / Özel)

PKK MEDYASINDA "EKREM" SEVİNCİ

İmamoğlu'nun Mardin ziyareti PKK medyasına "sevinç" manşetleri attırdı.

PKK medyasında ʺEkremciʺ sevinç (Takvim.com.tr / Özel)PKK medyasında ʺEkremciʺ sevinç (Takvim.com.tr / Özel)

PKK'nın sözde haber ajansı ANF "İMAMOĞLU MARDİN'DE DAYANIŞMA MESAJI VERDİ" ifadelerini kullandı.

PKK'nın Avrupa'da yayın yapan kanalı STERK TV, Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'de DEM'lilerle kol kola vermesini ekranlara taşıdı.



"EŞ BAŞKAN İMAMOĞLU..."

PKK'nın bir diğer kanalı MEDYA Haber ise İmamoğlu'nu "İBB'nin Eş Başkanı" olarak tanımlayıp "CHP, belediyeyi DEM'le birlikte yönetiyor" mesajı verdi.

İlgili haberde İmamoğlu'nun "Yerel demokrasi güçlendirilmeli" sözlerine dikkat çekildi, "CHP İRADE GASPINA KARŞI MARDİN'DEYDİ" başlığı kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu ve DEM'liler Mardin'de kilisede (AA)Ekrem İmamoğlu ve DEM'liler Mardin'de kilisede (AA)

ELEBAŞI KARASU VE İMAMOĞLU'NDAN AĞIZ BİRLİĞİ

Elebaşı Mustafa Karasu'nun "CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçirilebilir" sözleri sonrası İmamoğlu'nun "Yerel demokrasi güçlendirilmeli" ifadesi, Kandil'le Saraçhane arasındaki ağız birliğini de gözler önüne serdi.


29 Mart 1980 tarihli gazete küpürü: Kasrı Kanco'da kanlı çatışma (Takvim.com.tr / Arşiv)29 Mart 1980 tarihli gazete küpürü: Kasrı Kanco'da kanlı çatışma (Takvim.com.tr / Arşiv)

Gelelim İmamoğlu'nun ziyaret ettiği Kasrı Kanco'nun kanlı geçmişine...

İmamoğlu'na ziyafet verilen Kasrı Kanco Konağı'nda saklanan PKK'lı teröristlerin 1980 yılında 3 askeri şehit ettiği ortaya çıktı.

Dönemin CHP Milletvekili Ahmet Türk'ün sahibi olduğu konağa saklanan PKK'lı teröristlerin, askerlerle çatışmaya girmesi sonucu 1 yüzbaşı, 1 astsubay ve 1 erin şehit olduğu öğrenildi. Olay, 29 Mart 1980 tarihli Hürriyet gazetesinin sürmanşetine de yansıdı.



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