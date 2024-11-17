"EŞ BAŞKAN İMAMOĞLU..."
PKK'nın bir diğer kanalı MEDYA Haber ise İmamoğlu'nu "İBB'nin Eş Başkanı" olarak tanımlayıp "CHP, belediyeyi DEM'le birlikte yönetiyor" mesajı verdi.
İlgili haberde İmamoğlu'nun "Yerel demokrasi güçlendirilmeli" sözlerine dikkat çekildi, "CHP İRADE GASPINA KARŞI MARDİN'DEYDİ" başlığı kullanıldı.
Ekrem İmamoğlu ve DEM'liler Mardin'de kilisede (AA)
ELEBAŞI KARASU VE İMAMOĞLU'NDAN AĞIZ BİRLİĞİ
Elebaşı Mustafa Karasu'nun "CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçirilebilir" sözleri sonrası İmamoğlu'nun "Yerel demokrasi güçlendirilmeli" ifadesi, Kandil'le Saraçhane arasındaki ağız birliğini de gözler önüne serdi.
29 Mart 1980 tarihli gazete küpürü: Kasrı Kanco'da kanlı çatışma (Takvim.com.tr / Arşiv)
Gelelim İmamoğlu'nun ziyaret ettiği Kasrı Kanco'nun kanlı geçmişine...
İmamoğlu'na ziyafet verilen Kasrı Kanco Konağı'nda saklanan PKK'lı teröristlerin 1980 yılında 3 askeri şehit ettiği ortaya çıktı.
Dönemin CHP Milletvekili Ahmet Türk'ün sahibi olduğu konağa saklanan PKK'lı teröristlerin, askerlerle çatışmaya girmesi sonucu 1 yüzbaşı, 1 astsubay ve 1 erin şehit olduğu öğrenildi. Olay, 29 Mart 1980 tarihli Hürriyet gazetesinin sürmanşetine de yansıdı.