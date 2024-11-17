Türk'ün ikamet ettiği Kasrı Kanco Konağı'na dev araç konvoyuyla gelen İmamoğlu için 42 oğlak kesildi kazan kazan yemekler pişirildi. Burada DEM Parti ile "Omuz omuza" olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Omuz omuzayız, birbirimize dayanışma içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

PKK'nın ʺCHP destek versinʺ talimatı sonrası İmamoğlu ve CHP heyeti Mardin'e koştu (Takvim.com.tr)



ZAMANLAMA MANİDAR



Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun Mardin'e gerçekleştirdiği ziyaret zamanla açısından oldukça manidar.



Geride bıraktığımız günlerde PKK elebaşı Mustafa Karasu "Kayyumlar devam edecek" endişesine kapılarak CHP'ye "DEM'e destek ol" çağrısı yapmıştı.





ELEBAŞI TALİMAT VERDİ İMAMOĞLU MARDİN'E GİTTİ



Karasu, "Kürtlerin İstanbul'da önemli gücü var, İzmir'de önemli gücü var, Adana'da, Antalya'da var. Burada zaten CHP belediyeleri Kürtlerin oyları sonucu kazandı. Bu bakımdan oradaki demokrasi güçleri rahatlıkla harekete geçilebilinir. Onlar harekete geçirmek gerekiyor. Ancak böyle olursa kayyumlar püskürtülebilir" demişti.



Kandil'in "CHP bizim sayemizde kazandı kayyumlara karşı DEM'e destek olsun" çağrısı sonrası Ekrem İmamoğlu, onlarca araçlık konvoyla Mardin'e gitti.