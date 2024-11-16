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Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk'e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, terör örgütü PKK bağı sebebiyle görevden uzaklaştırılan DEM'li Mardin Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Ahmet Türk'e "desteğe" koştu. Ahmet Türk'ün ikamet ettiği Kasrı Kanco Konağı'na dev araç konvoyuyla geçtiği görülen Ekrem İmamoğlu için 42 oğlak kesildiği, kazan kazan yemekler hazırlandığı iddia edildi. Görüntüler sosyal medyada tepki çekerken akıllara "İmamoğlu Ahmet Türk'ü istismar mı ediyor?" sorusu geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 13:44 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 14:18
Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...

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Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü PKK bağı sebebiyle görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.

TERÖR BAĞLARI İFŞA OLDU İMAMOĞLU SIKIŞTI
Geçtiğimiz hafta önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atandı. Sonra DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.

İmamoğlu Ahmet Türk'ü ziyaret etti İmamoğlu Ahmet Türk'ü ziyaret etti

DEM ile arasındaki "bağlantıyı" kurduğu ve parasal ilişkileri olduğu öne sürülen Özer'in görevden alınması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telaşlandırdı.

Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk'e gitti

AHMET TÜRK'E KOŞTU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kayyum atamaları, demokrasinin ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır." diyerek Ahmet Türk'e "destek" ziyaretinde bulunmak için Mardin'e gitti.

İmamoğlu'nu Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda CHP ve DEM'li isimler karşıladı.

İmamoğlu'nun Mardin konvoyu tepki çekti (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)İmamoğlu'nun Mardin konvoyu tepki çekti (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

DEV KONVOYLA TÜRK'ÜN KONAĞINA GEÇTİLER
Her fırsatta "israf" sakızını çiğneyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun havalimanından Ahmet Türk'ün ikamet ettiği Kasrı Kanco Konağı'na dev bir araç konvoyuyla geçtiği görüldü.

İmamoğlu Ahmet Türk'ün konağında (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)İmamoğlu Ahmet Türk'ün konağında (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)

42 OĞLAK KESİLDİ KAZAN KAZAN YEMEK HAZIRLANDI
CHP yandaşı Medyascope'un iddiasına göre İmamoğlu için Mardin'de 42 oğlak kesildi. Ahmet Türk'ün konağında kazanlarla 600 kişiye yemek hazırlandı.

İmamoğlu için 42 oğlak kesildi kazan kazan yemekler hazırlandıİmamoğlu için 42 oğlak kesildi kazan kazan yemekler hazırlandı

TEPKİ YAĞDI: GÖZLERİ DOYSA BARİ
Ortaya çıkan görüntüler CHP yandaşı isimlerin de tepkisini çekti.

CHP yandaşı Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat, "Ortaçağ kalıntısı aşiret ağası derebey, "demokrat" muhalefeti ağırlıyor! Gözleri doysa bari…" ifadelerini kullandı.

Bir diğer CHP yandaşı Barbaros Şansal ise durumu "Hedoniz" diyerek eleştirdi.

İMAMOĞLU AHMET TÜRK'Ü İSTİSMAR MI EDİYOR?
İmamoğlu'nun Türk'e ziyareti akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışını getirdi.

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MHP Genel Başkanı Bahçeli 5 Kasım'da TBMM'de yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" açıklamaları sonrası kendisinin yaptığı çıkışlarla iyice canlanan kardeşlik ortamının CHP tarafından sabote ettiğini söylemişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Meseleyi Ahmet Türk'e getiren Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür."

Bahçeli, "Buradan bakınca CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte çok zorlandığımızı, hatta CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

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