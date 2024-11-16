Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...

Cumhuriyet Halk Partili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör örgütü PKK bağı sebebiyle görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ü ziyareti sırasında ortaya çıkan görüntüler tepki çekti.
TERÖR BAĞLARI İFŞA OLDU İMAMOĞLU SIKIŞTI
Geçtiğimiz hafta önce Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atandı. Sonra DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
İmamoğlu Ahmet Türk'ü ziyaret etti
DEM ile arasındaki "bağlantıyı" kurduğu ve parasal ilişkileri olduğu öne sürülen Özer'in görevden alınması İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu telaşlandırdı.
AHMET TÜRK'E KOŞTU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Kayyum atamaları, demokrasinin ve hukukun üstünlüğüne aykırıdır." diyerek Ahmet Türk'e "destek" ziyaretinde bulunmak için Mardin'e gitti.
İmamoğlu'nu Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı'nda CHP ve DEM'li isimler karşıladı.
İmamoğlu'nun Mardin konvoyu tepki çekti (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)
DEV KONVOYLA TÜRK'ÜN KONAĞINA GEÇTİLER
Her fırsatta "israf" sakızını çiğneyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun havalimanından Ahmet Türk'ün ikamet ettiği Kasrı Kanco Konağı'na dev bir araç konvoyuyla geçtiği görüldü.
İmamoğlu Ahmet Türk'ün konağında (Ekran Görüntüsü / Takvim.com.tr)