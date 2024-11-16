Ekrem İmamoğlu dev konvoyla Ahmet Türk’e gitti... İstismar mı ediyor? Kasrı Kanco Konağında kazan kazan yemekler...

42 OĞLAK KESİLDİ KAZAN KAZAN YEMEK HAZIRLANDI CHP yandaşı Medyascope'un iddiasına göre İmamoğlu için Mardin 'de 42 oğlak kesildi. Ahmet Türk 'ün konağında kazanlarla 600 kişiye yemek hazırlandı.

Bir diğer CHP yandaşı Barbaros Şansal ise durumu "Hedoniz" diyerek eleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli 5 Kasım'da TBMM'de yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "İç cepheyi güçlendirelim" açıklamaları sonrası kendisinin yaptığı çıkışlarla iyice canlanan kardeşlik ortamının CHP tarafından sabote ettiğini söylemişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Meseleyi Ahmet Türk'e getiren Bahçeli konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Özellikle ciddi sağlık sorunları olan, yaşı kemale ermiş bulunan ve köklü bir aileye mensup Kürt ağası Sayın Ahmet Türk'ün istismar edilmesi, İmralı'yla DEM Parti arasına çomak sokma sinsilikleri, CHP'nin başını çektiği kara kampanyanın dış bağlantılı mahsulüdür."

Bahçeli, "Buradan bakınca CHP ile DEM Parti'yi ayırt etmekte çok zorlandığımızı, hatta CHP ile PKK'yı birbirine karıştırdığımızı söylemek abartılı bir iddia olmayacaktır." ifadelerini kullanmıştı.