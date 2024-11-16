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TBMM'de kabul edildi! Yeni düzenlemeler neleri kapsıyor?

TBMM Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren yeni yasayı kabul etti. Yasada noterlerin çalışma saatlerinden, boşanmalarda bekleme süresine kadar birçok değişiklik yer alıyor. İşte diğer değişiklikler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:59 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 07:59
TBMM’de kabul edildi! Yeni düzenlemeler neleri kapsıyor?

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TBMM Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren yasayı kabul etti.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

AK Parti'nin önergesi ile casusluk maddesi yasadan çıkartıldı. Casusluk ile ilgili maddenin daha sonra gündeme taşınması planlanıyor. Genel Kurul'da kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

TATİLDE ÇALIŞACAKLAR
Noterler, tatil gün ve saatlerinde çalışabilecek.

KREDİ KARTI İLE ÖDEME İMKANI GELECEK
Noterliklerde yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar sebebiyle ödenmesi gereken vergi, resim, harç, değerli kağıt bedelleri, noterlik ücretleri kredi kartı ile de ödenebilecek.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)



BOŞANMALARDA BEKLEME SÜRESİ DEĞİŞTİ
Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için beklemesi gereken süre 3 yıldan 1 yıla indiriliyor.

Buna göre davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek.

(Takvim.com.tr / Arşiv)(Takvim.com.tr / Arşiv)

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ ÇİM KURABİLECEK
Devlet üniversiteleri Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) kurabilecek.

CEZAEVLERİ EĞİTİM ÜSSÜ OLUYOR
Cezaevlerinde bulunan hükümlülerin örgün ve yaygın öğretim haklarının kapsamı genişletiliyor.TBMM Genel Kurulu, yargıya ilişkin düzenlemeler içeren yasayı kabul etti. AK Parti'nin önergesi ile casusluk maddesi yasadan çıkartıldı. Casusluk ile ilgili maddenin daha sonra gündeme taşınması planlanıyor. Genel Kurul'da kabul edilen yasa şu değişiklikleri içeriyor:

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