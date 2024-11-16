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BOŞANMALARDA BEKLEME SÜRESİ DEĞİŞTİ

Boşanma davası reddinin kesinleşmesinden sonra ortak hayatı kuramayan çiftlerin yeniden dava açabilmesi için beklemesi gereken süre 3 yıldan 1 yıla indiriliyor.



Buna göre davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak 1 yıl geçmesi halinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa, evlilik birliği temelden sarsılmış sayılacak ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilecek.