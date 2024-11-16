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Uluslararası seviyede aranıyordu! Daniel Sobotta yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde ticaretinde uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta’nın İstanbul’da yakalandığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :16 Kasım 2024 , 10:20 Güncelleme Tarihi :16 Kasım 2024 , 11:16
Uluslararası seviyede aranıyordu! Daniel Sobotta yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada "Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen "KUYU-39" operasyonuyla yakalandı" dedi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (X hesabından ekran görüntüsü)Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı. (X hesabından ekran görüntüsü)

Almanya tarafından çıkartılan Difüzyon Mesajıyla (Acil Yakalama Mesajı) "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan uluslararası seviyede aranan Daniel Sobotta İstanbul'da düzenlenen "KUYU-39" operasyonuyla yakalandı.

Uluslararası işbirliği, güvenlik güçlerimizin koordinasyonu, azmi ve kararlı duruşuyla kırmızı difüzyon mesajıyla aranan şahısları tek tek yakalıyoruz.

Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan ortak çalışmalar sonucu; kriptolu cep telefonuyla bir iletişim uygulaması üzerinden diğer şahıslarla iletişime geçip, çeşitli uyuşturucu maddeleri satarak yüklü miktarda kar elde ettiği tespit edilen Daniel Sobotta İstanbul'un Şişli ilçesinde yakalandı.

Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve Göç İdaresi Başkanlığımız ile operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyoruz.

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