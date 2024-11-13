SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Savcılık yurt dışında oldukları tespit edilen sosyal medya fenomenleri Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti. Fenomenlerin sosyal medya hesapları da kapatıldı. Savcılık ayrıca, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren, reklam ile teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurt dışında oldukları anlaşılan şüpheliler Cenk Pekkan ile Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:05 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 19:18
Yasa dışı bahis soruşturmasında sosyal medya fenomenleri için yakalama kararı! Hesaplara erişim engeli | Cenk Pekkan Ünal Orhan İbrahim Yılmaz...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin soruşturmada yeni yakalama kararları çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin, bazı tanınmış isimler ile sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

SOSYAL MEDYA FENOMENLERİNE YAKALAMA KARARI
Soruşturmayı yürüten savcılık, operasyon sırasında yurt dışında olduğu tespit edilen sosyal medya fenomenleri şüpheliler Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin, Umut Karahan ve Batuhan Kesgin hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savcılığın talebini değerlendiren sulh ceza hakimliği, 4 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarttı.

HESAPLARI KAPATILIYOR
Yakalama kararı beraberinde fenomenlerin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz (sağda) tutuklandıSosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz (sağda) tutuklandı

Hakimlik, yine savcılığın talebi üzerine, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Aydoğan Duru, Ramiz Nurçin,Umut Karahan ve Batuhan Kesgin'in sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirdi. Tutuklanan sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Yağmur Şifa Yaprak ile adli kontrol kararıyla serbest bırakın Doğukan Demirtaş'ın da aynı şekilde sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilerek kapatıldı.

Serdar Ortaç'ın bahis reklamı yaptığı görüntü (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Serdar Ortaç'ın bahis reklamı yaptığı görüntü (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

2 İSİM İÇİN DAHA YAKALAMA KARARI
Savcılık ayrıca, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ı Malta'ya götüren, davet eden, reklam ile teşvik videosunda birlikte yayın yapan ve yurt dışında oldukları anlaşılan şüpheliler Cenk Pekkan ile Ünal Orhan hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Mehmet Ali Erbil'in bahis reklamı yaptığı görüntü (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)Mehmet Ali Erbil'in bahis reklamı yaptığı görüntü (Ekran Görüntüsü/Takvim.com.tr)

NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türk vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Firari Batuhan Karadenizin hesapları kapatıldı! Derkan Başerin Gürcistandaki kumarhanesine mi sığındı? Dilan Polat detayıFirari Batuhan Karadenizin hesapları kapatıldı! Derkan Başerin Gürcistandaki kumarhanesine mi sığındı? Dilan Polat detayı

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte Dara Üs Bölgesi görüntüleri... Narin Güran cinayetini bu kayıtlar mı çözecek?
Nobelli Daron Acemoğlu’nun Atatürk eleştirisi muhalefeti kızdırdı... Takvim.com.tr hatırlatıyor: Bu çıkışı ilk değil o zaman neredeydiniz!
Trump İsrail’i durdurabilir mi? Başkan Erdoğan Kaygılıyız deyip Ocak 2025’i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem
Firari Batuhan Karadeniz’in hesapları kapatıldı! Derkan Başer’in Gürcistan’daki kumarhanesine mi sığındı? Dilan Polat detayı
İstanbul’da trafik durdu: Yoğunluk yüzde 90’ı gördü!
Başkan Erdoğan’dan Suriye’ye kara harekatı mesajı: Her an başlayacak hazırlığımız mevcut | Esed’e Bölgeyi rahatlatalım mesajı
İzmir’de 5 çocuğu yangında ölen anne Melisa Akcan konuştu: Gözümün önünden gitmiyor!
İngiliz basınından Elon Musk boykotu! The Guardian X’te paylaşımı durdurdu
PKKsevici Evren Barış Yavuz’a CHP’den ihale kıyağı! Önce Esenyurt sonra Beyoğlu!
Borsa İstanbul’dan finansal okuryazarlık İçin kamu spotu: Sosyal medya tuzaklarına dikkat!
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelerdeki konser vurgununa tepki: Hesabını sorarız | Özgür Özel’in ’şehit aileleri’ çıkışına: Samimi bulmuyorum
İzmir’den sonra şimdi de Antalya! 3 kardeş evde ölü bulundu | Polisler kapıyı çilingirle açtı
CHP’den konser vurgunlarına akılalmaz kılıf: Görkemli kutlamanın maliyet hesabı yapılmaz | Yavaş’ın 5 katı harcayan İmamoğlu’na çıt yok
Trump bakanlarını seçiyor! Talk showdan Pentagon’a: Fox News sunucusu Pete Hegseth savunma bakanı olacak
İspanya’dan Fenerbahçe’ye Arda Güler müjdesi!
SON DAKİKA