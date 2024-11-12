İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç , sunucu Mehmet Ali Erbil , eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ Soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin şüpheli Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında verilen adli kontrol tedbirine başsavcılık itiraz etti.

Serdar Orta. (AA)

"SONRADAN ÖĞRENDİM"

Mehmet Ali Erbil'in savcılıkta verdiği ifadesinde, Serdar Ortaç'la ortak arkadaşları olan Barış isimli kişinin Balta'da bir otel açılışına davet edildiklerini belirterek, "Stand-up şeklinde bir şov hazırlamışlardı, orada bizi davet ettiler, çekim yapmaya başladılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim. Buna karşı çıktım, misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle ters düştüm. O sitede yayınlananlarda da kumarın sakıncalığı olduğunu ve hayatımda hiç oynamadığımı belirttim" diye konuştu.

Şüpheli Serdar Ortaç ise hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.