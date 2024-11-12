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Savcılık'tan yeni talep! Serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme! Fenomen İbrahim Yılmaz'dan gülünç ifade

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşılırken, Türkiye'nin gündemine oturan olayda yeni bir gelişme yaşandı.

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Giriş Tarihi :12 Kasım 2024 , 10:49 Güncelleme Tarihi :12 Kasım 2024 , 12:29
Savcılık’tan yeni talep! Serbest bırakılan Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında flaş gelişme! Fenomen İbrahim Yılmaz’dan gülünç ifade

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Mehmet Ali Erbil (AA)Mehmet Ali Erbil (AA)

EV HAPSİ VERİLDİ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e yasa dışı bahis soruşturması

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli E.N'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ
Soruşturmada nöbetçi sulh ceza hakimliğinin şüpheli Erbil ve Ortaç'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında verilen adli kontrol tedbirine başsavcılık itiraz etti.

Serdar Orta. (AA)Serdar Orta. (AA)

"SONRADAN ÖĞRENDİM"
Mehmet Ali Erbil'in savcılıkta verdiği ifadesinde, Serdar Ortaç'la ortak arkadaşları olan Barış isimli kişinin Balta'da bir otel açılışına davet edildiklerini belirterek, "Stand-up şeklinde bir şov hazırlamışlardı, orada bizi davet ettiler, çekim yapmaya başladılar. Sahibi bana bir tişört giydirmeye çalıştı, bu tişörtün bahis reklamı içerdiğini olaydan sonra öğrendim. Buna karşı çıktım, misafir olmamızdan dolayı davet edenlerle ters düştüm. O sitede yayınlananlarda da kumarın sakıncalığı olduğunu ve hayatımda hiç oynamadığımı belirttim" diye konuştu.

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç adliyeye sevk edildi

Şüpheli Serdar Ortaç ise hakimlikteki işlemlerinin ardından adliyeden ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kumarın, evini, evliliğini ve sağlığını kendisinden aldığını dile getirdi.

İbrahim Yılmaz (Sosyal medya)İbrahim Yılmaz (Sosyal medya)

TUTUKLANMADAN ÖNCE VİDEO ÇEKMİŞ
Tutuklananlar arasında bulunan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz'ın gözaltına alınmadan önce çektiği video da ortaya çıktı.

Yılmaz, paylaşımında, yasa dışı bahis ve kumar iddialarını yalanlayarak, kumar ve bahsi teşvik ettiği görüntülerdeki kendi sesinin yapay zeka ile değiştirildiğini savundu.

İbrahim Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı.İbrahim Yılmaz'ın sosyal medya paylaşımı.

Yılmaz'ın cep telefonundaki bir videoyu gösterip "Arkadaşlar benim sesimi kumar sayfaları yapay zekayla değiştirerek insanların hayallerini çalıyorlar. Bunların asla ve asla benimle bir ilgisi yoktur. Ben hiçbir zaman böyle şeyleri tasvip etmedim etmem. İnsanları yönlendirmem. Benim adımı kullananlarla birlikte kumar sayfalarına geçmeyin. Ben bunu yapanları kınıyorum. Tüm gençlere böyle şeylerden uzak durun diyorum" ifadelerini kullandı görüldü.

İbrahim Yılmaz (Sosyal medya)İbrahim Yılmaz (Sosyal medya)

"SONRADAN ÖĞRENDİM"
YouTube'da 2 milyonu geçkin Instagram hesabında ise yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Yılmaz'ın ifadesine de ulaşıldı. Yılmaz, 20 milyon takipçisi olduğunu, reklam anlaşması yaptığı sitelere takipçilerini yönlendirdiğini belirtti. Yılmaz, söz konusu sitelerin yasa dışı bahis sitesi reklamı yaptığını reklam anlaşmasından sonra öğrendiğini iddia etti.

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