SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İstanbul'da trafik durdu: Yoğunluk yüzde 90'ı gördü!

İstanbul’da akşam saatlerinde başlayan yağış, megakenti kilitledi. İstanbul'da trafik yoğunluğı yüzde 90 seviyelerine kadar ulaştı. Toplu taşıma yine çileye döndü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 18:18 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 18:20
İstanbul’da trafik durdu: Yoğunluk yüzde 90’ı gördü!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, şehrin genelinde hayatı olumsuz etkiledi.

TRAFİK KİLİTLENDİ
Özellikle iş çıkış saatlerine denk gelen yağış nedeniyle trafikte büyük sıkışıklıklar yaşandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A DAYANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine kadar ulaştı.

Ekran Görüntüsü (Takvim.com.tr)Ekran Görüntüsü (Takvim.com.tr)

Bazı ana arterlerde adeta duran araçlar nedeniyle sürücüler dakikalarca ilerleyemedi.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldiİstanbul'da trafik durma noktasına geldi

TOPLU TAŞIMA YİNE ÇİLE!
Metrobüs, otobüs ve tramvay hatlarında da yolcu yoğunluğu arttı; toplu taşıma araçlarında bekleme süreleri uzadı.

SON DAKİKA