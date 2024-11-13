İstanbul’da trafik durdu: Yoğunluk yüzde 90’ı gördü!

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, şehrin genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Özellikle iş çıkış saatlerine denk gelen yağış nedeniyle trafikte büyük sıkışıklıklar yaşandı.
İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak yağış, şehrin genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
TRAFİK KİLİTLENDİ
Özellikle iş çıkış saatlerine denk gelen yağış nedeniyle trafikte büyük sıkışıklıklar yaşandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 90'A DAYANDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 90 seviyelerine kadar ulaştı.
Bazı ana arterlerde adeta duran araçlar nedeniyle sürücüler dakikalarca ilerleyemedi.
TOPLU TAŞIMA YİNE ÇİLE!
Metrobüs, otobüs ve tramvay hatlarında da yolcu yoğunluğu arttı; toplu taşıma araçlarında bekleme süreleri uzadı.