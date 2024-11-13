Firari Batuhan Karadeniz'in hesapları kapatıldı! Derkan Başer'in Gürcistan'daki kumarhanesine mi sığındı? "Dilan Polat" detayı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "yasa dışı bahse teşvik" soruşturması sürüyor.



Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü simaların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ortaç ve Erbil'in cezası ev hapsine çevrildi. Sosyal medya platformlarında 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz ve diğer 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari Batuhan Karadeniz'in futbolculuğu döneminden bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)



SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ... SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI



Hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in ise Gürcistan'a firar ettiği biliniyor. Savcılık, Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesaplarının kapatılması harekete geçti.



Savcılık hesapların kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesabının kapatılmasına karar verdi.