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Firari Batuhan Karadeniz'in hesapları kapatıldı! Derkan Başer'in Gürcistan'daki kumarhanesine mi sığındı? "Dilan Polat" detayı

Yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında kaçak sitelerin bahis reklamını yapan Batuhan Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesapları kapatıldı. Takvim.com.tr, Gürcistan'a firar eden Karadeniz'in izini sürdü. Firari futbolcunun Derkan Başer'in Gürcistan'daki kumarhanesinin üst katında bulunan bir evde saklandığı konuşuluyor. Yasa dışı bahis üzerinden yıllık hasılatının 500 milyon dolar olduğu söylenen Başer'in ismi aynı zamanda Dilan Polat davasında da geçiyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 16:54 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 17:29
Firari Batuhan Karadeniz’in hesapları kapatıldı! Derkan Başer’in Gürcistan’daki kumarhanesine mi sığındı? Dilan Polat detayı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı "yasa dışı bahse teşvik" soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü simaların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ortaç ve Erbil'in cezası ev hapsine çevrildi. Sosyal medya platformlarında 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz ve diğer 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Firari Batuhan Karadeniz'in futbolculuğu döneminden bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)Firari Batuhan Karadeniz'in futbolculuğu döneminden bir kare (Takvim.com.tr / Arşiv)

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ... SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI

Hakkında yakalama kararı bulunan Batuhan Karadeniz'in ise Gürcistan'a firar ettiği biliniyor. Savcılık, Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesaplarının kapatılması harekete geçti.

Savcılık hesapların kapatılması için nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine erişim engeli talebinde bulundu. Kararı değerlendiren hakimlik Karadeniz'in Instagram ve Youtube hesabının kapatılmasına karar verdi.

Firari Batuhan Karadeniz (Takvim.com.tr / Arşiv)Firari Batuhan Karadeniz (Takvim.com.tr / Arşiv)

Öte yandan Takvim.com.tr, Karadeniz'in Gürcistan'daki izini sürdü.

Buna göre firari durumda bulunan futbolcunun ismi Dilan Polat'ın da yargılandığı kara para aklama davasında geçen Derkan Başer'in yanında olduğu söyleniyor.

Batuhan Karadeniz'in Başer'in Gürcistan'daki kumarhanesinin üst katında bulunan eve yerleştiği konuşuluyor. Burada bulunan stüdyodan canlı yayınlar yapan firari Karadeniz, kumar ve bahis oynatıyordu. Savcılık aldığı son karar sonrası Karadeniz'in sosyal medya hesapları kapatıldı.

(Fotoğrafta: Derkan Başer / Takvim.com.tr - Arşiv)(Fotoğrafta: Derkan Başer / Takvim.com.tr - Arşiv)

KİM BU DERKAN BAŞER?

İddiaların odağındaki Derkan Başer'in ise yasa dışı bahis üzerinden yıllık hasılatının 500 milyon dolar yani 17 milyar TL olduğu belirtiliyor.

Dilan Polat - Engin Polat çiftinin de Derkan Başer'in kara parasını akladığına yönelik söylentiler çokça konuşulmuştu.

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