SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada 12 şüpheli tutuklandı. Tutuklananlar arasında oyuncu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın da bulunması herkesi şaşırttı. Peki, yasa dışı bahiste para akışı nasıl sağlanıyor? İşte bahis bataklığına dair detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:40 Güncelleme Tarihi :13 Kasım 2024 , 08:57
Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verildi. Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli ise tutuklandı. Olay toplumda büyük bir şaşkınlığa neden olurken, "Sanal Bahis" veya "Sanal Kumar" sisteminin işleyişi de merak edildi. İşte bahis bataklığının işleyiş şekli...

Bahis bataklığı nasıl işliyor? Para aktarımı nasıl sağlanıyor? Özellikle o isimleri seçiyorlar

3. KİŞİLERİN BANKA HESABINA PARA AKTARIMI
Yurt dışı kaynaklı ve genellikle yine yurt dışından bahisçiler ve bahis baronları tarafından kontrol edilen internet (Bahis veya Kumar) siteleri, üyelik sistemiyle ağlarını genişletiyor. Sanal bahis veya kumar sitelerine üye olanlar, söz konusu sitelerin para akışına aracılık eden üçüncü kişilerin banka hesaplarına paraları aktarıyor.

SON DAKİKA