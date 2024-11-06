CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Ahmet Özer'in kırmızı bültenle aranan, Avrupa'da firari bir hayat süren PKK elebaşı Remzi Kartal ve 695 PKK'lı isim ile irtibat halinde olduğu tespit edildi.



Sürece müteakip Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.



Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar (Fotoğraf: DHA)

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

Öte yandan Özer'in avukatları tutukluluğa itiraz etti.

Nöbetçi olan 11. Asliye Ceza Mahkemesi, kendisine gönderilen itiraz dilekçesini inceledikten sonra bugün kararını verdi. Mahkeme, itirazı reddetti.

Özer'in avukatlarının, üst mahkemeye itiraz dilekçesi sunmaları bekleniyor.