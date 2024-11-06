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Bağcılar’da annesini öldürüp kafasını kesmişti! İşte Ali Sayan'ın mahkemedeki son sözleri

İstanbul Bağcılar’da annesinin kafasını keserek sokağa atan Ali Sayan isimli şahsın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, sanığın ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan’ ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Duruşmada Ali Sayan'a son sözü de soruldu.

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Giriş Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:40 Güncelleme Tarihi :06 Kasım 2024 , 16:59
Bağcılar’da annesini öldürüp kafasını kesmişti! İşte Ali Sayan’ın mahkemedeki son sözleri

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İstanbul Bağcılar'da annesinin kafasını keserek sokağa atan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bağcılar'da 25 Eylül 2022 tarihinde meydana gelen olayda Ali Sayan (28), annesi Havva Sayan'ı (58) 13 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Sayan, daha sonra annesinin ellerini, ayaklarını ve kafasını kesmişti. Sayan, annesinin kafasını çevredeki insanlara gösterdikten sonra balkondan aşağı atmıştı. Tutuklanan Ali Sayan'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ali Sayan annesini canice katletti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Ali Sayan annesini canice katletti (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Sanık ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya bağlandı.

SON SÖZÜ SORULDU
Duruşmada son sözü sorulan sanık Ali Sayan, "Ben olayı bilerek yapmadım" dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme, Ali Sayan'ın 'üstsoydan akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan' ise 6 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ali SayanAli Sayan

İDDİANAMEDEN
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, annesi Havva Sayan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan sanık Ali Sayan'dan olay sonrası alınan kan ve idrar örneğinde Adli Tıp Kurumu raporuna göre madde bulunduğunun tespit edildiği aktarılmıştı.

Ali Sayan annesinin başını keserek balkondan atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)Ali Sayan annesinin başını keserek balkondan atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti

Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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