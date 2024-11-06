Bağcılar’da annesini öldürüp kafasını kesmişti! İşte Ali Sayan’ın mahkemedeki son sözleri

Ali Sayan annesinin başını keserek balkondan atmıştı (Takvim.com.tr Fotoğraf Arşivi)

İddianamede maktul Havva Sayan'ın vücudunda Adli Tıp Kurumu raporuna göre 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu belirtilmişti

Ali Sayan'ın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek üstsoydan akrabayı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.