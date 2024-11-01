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CHP/DEM'li Ahmet Özer'in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede

CHP'nin DEM komiseri Ahmet Özer "PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in yerine kayyum atanırken yürütülen soruşturma da derinleştirildi. Esenyurt Belediyesi'nin ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı. Özer'in 'Dağ Sancısı' isimli bir kitap yazıp bunu da terör elebaşına ithaf ettiği ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 16:27 Güncelleme Tarihi :01 Kasım 2024 , 07:44
CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede

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CHP ve DEM Parti'nin yerel seçimlerde 'kent uzlaşısı' maskesiyle yaptığı ittifakın sonucu olarak Esenyurt Belediye Başkanlığı makamına seçilen Ahmet Özer "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı

VALİ YARDIMCISI ATANDI
Özer, tutuklanmasının ardından Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi gereği İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı. Esenyurt Belediye Başkanlığı'na ise 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 46. maddeleri doğrultusunda İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy vekâleten atandı.

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. (İHA)Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. (İHA)

695 PKK'lıyla irtibat halinde olduğu tespit edilen ve 14 kez PKK elebaşı Remzi Kartal'la görüşen Özer'in ardından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (DHA)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (DHA)


ESENYURT BELEDİYESİ'NİN TÜM HESAPLARI İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma derinleştirildi. Bu kapsamda Esenyurt Belediyesi'nin tüm hesapları incelemeye alındı.

Başsavcılık, Ahmet Özer'in görevi devraldığı günden bu yana Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ihaleler başta olmak üzere mal, hizmet alımları, alınan ve yapılan ödemeler gibi iş ve işlemleri mercek altına aldı.

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (İHA)Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (İHA)


KANDİL BAĞI DA TESPİT EDİLECEK

Mali polisin destek verdiği öğrenilen inceleme ile Esenyurt Belediyesi eli ile terör örgütlerine ve terörle iltisaklı kişilere dolaylı ya da doğrudan iş ve işlem yaptırılıp yaptırılmadığı tespit edilecek.

PKK İLTİSAKLI İSME PARA GÖNDERDİ
2014-2024 yılları arasında terör mensubiyeti taşıyan PKK ve FETÖ iltisaklı 695 kişi ile irtibat kurduğu belirlenen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dikkat çekici bir durum da tespit edildi. Ahmet Özer'in PKK iltisaklı Mehmet Kaya ile Van'da buluşmak için sözleşmesinin üzerine güvenlik güçleri Ahmet Özer'in Van ziyaretini yakın takibe aldı. Özer, geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta Van'a giderek içerisinde PKK/KCK mensubiyeti taşıyan 9 kişi ile görüştü. Aynı gün saat 15.45 sularında ise Van ili Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan MEBYA-DER isimli derneğe gitti. Buradaki görüşmede 31 Mart yerel seçimlerindeki Esenyurt Belediye Başkan Adaylığı için destek istediği öğrenildi.

Özer'in banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde de ilginç bağlantılar belirlendi. Özer'in PKK/KCK üyesi bir isme kendi banka hesabından 482 bin 750 TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca 31 Mart seçimlerinden yalnızca 2 gün önce 29 Mart 2024 tarihinde Ahmet Özer'in banka hesabına göndericisi belirlenemeyen bir göndericiden 40 bin dolar para gönderildiği görüldü.

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. (İHA)Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. (İHA)

TUTUKLANMA GEREKÇESİ NEYDİ?
Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi.

ODASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİLER BULUNDU
Mahkeme kararında, Özer'in başkanlık yaptığı Esenyurt Belediye Başkanlığı binasındaki makam odasında terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu, yine aynı aramada el konulan dosya içerisinde örgütsel olduğu değerlendirilen evrakların ele geçirildiği belirtilerek, "Süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğuna dair hakimliğimizde hasıl olan kanaat, şüphelinin Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi.

TERÖRİST KARDEŞLERE SKANDAL SÖZLER
Tutuklanma gerekçeleri arasında Özer'in örgütle ilişkisini gösteren delillere de yer verildi. Özer'in, iki kardeşi dağda, bir kardeşi de terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan Mehmet Kaya'yı aradığı, annesinin ölümü üzerine başsağlığı diledikten sonra, "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" dediği, hakkında PKK/ KCK terör örgütünden işlem yapılan 694 farklı kişi ile görüştüğü, bu kişilerden 47'sinin ise aranan örgüt üyeleri olduğu belirtildi.

Ahmet Özer'in PKK eşbaşkanı KCK yürütme konseyi üyesi olan ve kırmızı kategoride aranan terörist Remzi Kartal ile 14 kez telefon irtibatının olduğu kaydedildi.

Özer, PKK/ KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûmiyeti bulunan Rojda Şenses'e konser verdirdi.Özer, PKK/ KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûmiyeti bulunan Rojda Şenses'e konser verdirdi.

TERÖR SUÇLUSUNA KONSER VERDİRDİ
Ayrıca Esenyurt Belediyesi tarafından Kardeş Kültürler Festivali-3 adı altında düzenlenen etkinlikte daha önceki tarihlerde PKK/ KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûmiyeti bulunan Rojda Şenses'in konser verdiği, konser sırasında terör örgütüne müzahir kitle tarafından terör örgütü elebaşı hakkında sıkça slogan atıldığı kaydedildi.

Özer'in 'Dağ Sancısı' isimli bir kitap yazıp bunu da teröristlere ithaf ettiği ortaya çıktı.Özer'in 'Dağ Sancısı' isimli bir kitap yazıp bunu da teröristlere ithaf ettiği ortaya çıktı.

DAĞ SANCISI İSMİNDE KİTABI VARMIŞ
Ahmet Özer'in birçok terör örgütünün propagandası mahiyetini içeren kendi tarafından yazılan kitaplarının bulunduğu, bunlar arasında dikkat çekici olanın ise "Dağ Sancısı" isimli kitapta İran sınırında bulunan dağ köylerindeki üç arkadaşın hayat hikâyesinin anlatıldığı, kendisi tarafından kitapta "gerilla komutanı" diye bahsettiği "Şervan" karakterinin Türk askeriyle mücadelesinin övücü bir şekilde hikâyeleştirildiği belirlendi.

Özer'in makam odasında bulunan derginin 12. sayfasında 2016'da Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri operasyonları sırasında çatışmalarda öldürülen Hakan Arslan'ın cenazesinin babası tarafından teslim alındığı ana ait görselin düzenlenip dergi içerisinde yer verildiği belirlendi.

145 SAYFALIK METİN ELE GEÇİRİLDİ
Belediye binasında el konulan bir klasörde ise yazımına devam edilen kitap olarak değerlendirilen 145 sayfalık metin ele geçirildi. Metnin 7'nci sayfasında "Dersim bir isyan değildi. Kendisine yapılan operasyona karşılık yapılan bir direnişti. Dersim direnişi kapsamlı askeri operasyonlarla ve büyük katliamlarla yerle bir edildi..." yazdığı, 65. sayfada ise "Evet, işte bu bakımdan bakıldığında yakın Kürdistan tarihini üç kavramla ifade etmek mümkün: Baskıdireniş- sürgün. Buna ara bir kavram olarak ihaneti de eklemek lazım. Zorla sömürgeleşme baskılarına karşı direnişler oldu. Bu direniş ve isyanlar katliamlarla bastırıldı..." yazdığı, 117. sayfada ise "Kürdistan'ın derin dağ yarıklarındaki mağaralar onu bağrında kaç kez sakladı acaba. Göğe yükselen Cudi'nin koynunda kaç defa geceledi dersiniz...", "Takvimler 22 Ocak 1984'ü gösterdiğinde bir gece yarısı onu, Neco'yu Mezopotamya'nın baş eğmeyen bu yiğit evladını öldürdüler..." yazdığı tespit edildi.

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