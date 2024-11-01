CHP/DEM’li Ahmet Özer’in tutuklanması sonrası soruşturma derinleşti! Esenyurt - Kandil bağı mercek altında: Belediye hesapları incelemede

Terör tutuklusu Ahmet Özer'in evinde ve ofisinde arama yapıldı (İHA)





KANDİL BAĞI DA TESPİT EDİLECEK



Mali polisin destek verdiği öğrenilen inceleme ile Esenyurt Belediyesi eli ile terör örgütlerine ve terörle iltisaklı kişilere dolaylı ya da doğrudan iş ve işlem yaptırılıp yaptırılmadığı tespit edilecek. PKK İLTİSAKLI İSME PARA GÖNDERDİ

2014-2024 yılları arasında terör mensubiyeti taşıyan PKK ve FETÖ iltisaklı 695 kişi ile irtibat kurduğu belirlenen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e yapılan teknik ve fiziki takip sonucu dikkat çekici bir durum da tespit edildi. Ahmet Özer'in PKK iltisaklı Mehmet Kaya ile Van'da buluşmak için sözleşmesinin üzerine güvenlik güçleri Ahmet Özer'in Van ziyaretini yakın takibe aldı. Özer, geçtiğimiz yıl 15 Aralık'ta Van'a giderek içerisinde PKK/KCK mensubiyeti taşıyan 9 kişi ile görüştü. Aynı gün saat 15.45 sularında ise Van ili Bahçıvan Mahallesi'nde bulunan MEBYA-DER isimli derneğe gitti. Buradaki görüşmede 31 Mart yerel seçimlerindeki Esenyurt Belediye Başkan Adaylığı için destek istediği öğrenildi. Özer'in banka hesapları üzerinde yapılan incelemelerde de ilginç bağlantılar belirlendi. Özer'in PKK/KCK üyesi bir isme kendi banka hesabından 482 bin 750 TL ödeme yaptığı tespit edildi. Ayrıca 31 Mart seçimlerinden yalnızca 2 gün önce 29 Mart 2024 tarihinde Ahmet Özer'in banka hesabına göndericisi belirlenemeyen bir göndericiden 40 bin dolar para gönderildiği görüldü.

Ahmet Özer'in gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı. (İHA) TUTUKLANMA GEREKÇESİ NEYDİ?

Özer'in tutuklanma gerekçesinde, süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemler aracılığıyla örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğu kaydedildi. ODASINDA TERÖR ÖRGÜTÜ LEHİNE YAYIN YAPAN DERGİLER BULUNDU

Mahkeme kararında, Özer'in başkanlık yaptığı Esenyurt Belediye Başkanlığı binasındaki makam odasında terör örgütü lehine yayın yapan derginin bulunduğu, yine aynı aramada el konulan dosya içerisinde örgütsel olduğu değerlendirilen evrakların ele geçirildiği belirtilerek, "Süreklilik, yoğunluk, çeşitlilik arz eden eylemlerle örgütle hiyerarşik ilişki içerisinde olduğuna dair hakimliğimizde hasıl olan kanaat, şüphelinin Esenyurt Belediye Başkanı olduğu dikkate alındığında delil karartma şüphesinin bulunması, üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması nedeniyle tutuklanmasına karar verilmiştir" denildi. TERÖRİST KARDEŞLERE SKANDAL SÖZLER

Tutuklanma gerekçeleri arasında Özer'in örgütle ilişkisini gösteren delillere de yer verildi. Özer'in, iki kardeşi dağda, bir kardeşi de terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunan Mehmet Kaya'yı aradığı, annesinin ölümü üzerine başsağlığı diledikten sonra, "Sizin gibi değerli evlatlar yetiştirdi" dediği, hakkında PKK/ KCK terör örgütünden işlem yapılan 694 farklı kişi ile görüştüğü, bu kişilerden 47'sinin ise aranan örgüt üyeleri olduğu belirtildi. Ahmet Özer'in PKK eşbaşkanı KCK yürütme konseyi üyesi olan ve kırmızı kategoride aranan terörist Remzi Kartal ile 14 kez telefon irtibatının olduğu kaydedildi.

Özer, PKK/ KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûmiyeti bulunan Rojda Şenses'e konser verdirdi. TERÖR SUÇLUSUNA KONSER VERDİRDİ

Ayrıca Esenyurt Belediyesi tarafından Kardeş Kültürler Festivali-3 adı altında düzenlenen etkinlikte daha önceki tarihlerde PKK/ KCK terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkûmiyeti bulunan Rojda Şenses'in konser verdiği, konser sırasında terör örgütüne müzahir kitle tarafından terör örgütü elebaşı hakkında sıkça slogan atıldığı kaydedildi.