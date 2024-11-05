TAKVİM gündeme getirmişti! Batman'da valiyi tehdit edip "İsrail sizden daha iyidir" diyen DEM'li bölücü gözaltına alındı

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası DEM'i bozuk bölücüler sokakları birbirine kattı.



Batman'da bir terör sevici "İsrail sizden daha iyidir" diyerek devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı.

VALİ CANALP'E TEHDİTLER SAVURDU



Daha sonrasında kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp'a ahlak sınırlarını zorlayan hakaretler edip "Biz halkız, siz sömürgecisiniz. Vali, çık lan buraya" diye tehditler savurdu.