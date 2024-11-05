TAKVİM gündeme getirmişti! Batman'da valiyi tehdit edip "İsrail sizden daha iyidir" diyen DEM'li bölücü gözaltına alındı

Mardin, Batman ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası DEM'i bozuk bölücüler sokakları birbirine kattı.
Batman'da bir terör sevici "İsrail sizden daha iyidir" diyerek devlete, millete, milli ve manevi değerlere hakaretler yağdırdı.
VALİ CANALP'E TEHDİTLER SAVURDU
Daha sonrasında kayyum olarak atanan Vali Ekrem Canalp'a ahlak sınırlarını zorlayan hakaretler edip "Biz halkız, siz sömürgecisiniz. Vali, çık lan buraya" diye tehditler savurdu.
TAKVİM MANŞETİ ATTI... "GEREKEN YAPILSIN"
TAKVİM, "KİM BU DEM'İ BOZUK SOYTARILAR?" diyerek skandalı manşetine taşıdı. "Toplum vicdanı için bu bölücüler yakalansın, gereken yapılsın" çağrılarını gündeme getirdi.
Gelişme üzerine yetkililer harekete geçti.
Batman'a atanan kayyuma tehditler yağdıran bölücü gözaltına alındı (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)
GEREKEN YAPILDI
"İsrail sizden daha iyidir" diyerek Batman'a atanan kayyuma tehditler yağdıran DEM'li bölücü gözaltına alındı.