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Kartal'a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!

CHP'li Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki gösteren temizlik işçileri süresiz iş bıraktı sokaklar çöp dağlarına vatandaş pis kokuya mahkum oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar çöplerin bir an önce kaldırılmasını istedi. Ara sokaklarda konteyner ve çevresinde duran çöplere gelen kedi ile köpekler ise yiyecek aradı.

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Giriş Tarihi :05 Kasım 2024 , 15:36 Güncelleme Tarihi :05 Kasım 2024 , 16:56
Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!

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CHP'li Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı.

Kartal sokakları çöpten geçilmiyor!

ÇÖP DAĞLARI İÇİN DİĞER CHP'Lİ BELEDİYELER DEVREYE GİRDİ
İşçilerle belediye ve sendika arasında yaşanan sorun nedeniyle başlayan iş bırakma eylemi ilçenin farklı noktalarında çöplerin birikmesine ve kötü görüntü oluşmasına yol açtı. Oluşan çöp dağlarını temizlemek için CHP'li İBB ve Avrupa yakasındaki bazı belediyeler devreye girdi.

ÇÖPLERE GELEN KEDİ VE KÖPEKLER YİYECEK ARADI
Duruma tepki gösteren vatandaşlar çöplerin bir an önce kaldırılmasını istedi. Ara sokaklarda konteyner ve çevresinde duran çöplere gelen kedi ile köpekler ise yiyecek aradı.

İlçede ana arterlerdeki konteynerlerde çöplerin alınıp ara sokaklardakilerin toplanmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.

Soğanlık Yeni Mahalle sakinlerinden Ahmet Demir, pis koku nedeniyle ara sokaklara giremediklerini söyledi.

Ortaya çıkan görüntünün doğru olmadığını belirten Demir, "Ana caddelerin çöplerini aldılar, ara sokaklar duruyor. Evlerin önü çöp yığınlarıyla dolu bazı sokaklara ise pis kokudan girilmiyor. Grev bittiyse çöpler neden alınmıyor? Grev varsa ana caddeleri alıp ara sokakları neden bırakıyorlar?" diye konuştu.

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (AA)Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (AA)

"CAMLARIMIZI AÇAMIYORUZ"
Çevre sakini Ozan Sadıkoğlu, yaklaşık 16 yıldır burada yaşadığını ve aynı mahallede çalıştığını söyledi.

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getiren Sadıkoğlu, "Manzara aslında yoruma kapalı bir manzara. Burada cezanın halka verilmesine anlam veremiyoruz. Buradaki mikrop ve kiri düşünmeleri gerekiyordu. Kartal'a, Yakacık'a yakışan manzara bu olamaz." dedi.

Sadıkoğlu, evde çocukları olmasına rağmen camlarını açamadıklarını ve ağır kokunun içeri girdiğini anlattı.

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (Takvim.com.tr/Sosyal medya)Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (Takvim.com.tr/Sosyal medya)

"Bin kişinin aradığı hakkı 2 milyon insana yıkmanın adil olmadığını" vurgulayan Sadıkoğlu, "Belediyenin bir aksiyon alması gerekiyor. Belediyenin sosyal medya hesaplarına yazdık, 'Konu çözülecek.' denildi. Beşiktaş Belediyesi çöp kamyonları getirdi." diye konuştu.

Yakacık Mahallesi'nde apartmanda görevli Emrullah Akay da "Kokudan rahatsız oluyoruz. Herkes rahatsız oluyor, şikayetçiler ama belediye ile işçiler arasında. Herkes endişelenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜ BİZE DE RAHATSIZLIK VERİYOR"
Soğanlık'ta bir iş yerinde çalışan Şahin Mayda ise işçilerin belediyeyle anlaştıklarını söyledi.

Mayda, "İşçiler çarşıyı temizledi. İnşallah buraya da gelirler. Biz içeride çalıştığımız için koku sorunu yaşamıyoruz. Görüntü bize de rahatsızlık veriyor. Müşteriler buraya gelmiyor ama gelseler kınarlar. Görüntü hoş değil." dedi.

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (AA)Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (AA)

Kartal'da bir iş yerinde çalışan Ahmet Yılmaz da bu görüntüyü kınadığını belirtti.

Yılmaz, "Yirmi sene önce de yine böyleydi. Yazıklar olsun. Bu durum sağlığımızı bozuyor." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?
Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK'E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul'daki 4 şubesi, önceki gün akşam Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (AA)Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (AA)

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi'nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek, "Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam." ifadelerini kullanmıştı.

Dört ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı almıştı. Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma günü greve başlayacaklarını duyurmuştu.

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