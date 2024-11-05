Kartal’a CHP mührü: Bazı mahallelerde çöpler hala toplanmadı!

Ortaya çıkan görüntünün doğru olmadığını belirten Demir, "Ana caddelerin çöplerini aldılar, ara sokaklar duruyor. Evlerin önü çöp yığınlarıyla dolu bazı sokaklara ise pis kokudan girilmiyor. Grev bittiyse çöpler neden alınmıyor? Grev varsa ana caddeleri alıp ara sokakları neden bırakıyorlar?" diye konuştu.

ÇÖPLERE GELEN KEDİ VE KÖPEKLER YİYECEK ARADI Duruma tepki gösteren vatandaşlar çöplerin bir an önce kaldırılmasını istedi. Ara sokaklarda konteyner ve çevresinde duran çöplere gelen kedi ile köpekler ise yiyecek aradı.

ÇÖP DAĞLARI İÇİN DİĞER CHP'Lİ BELEDİYELER DEVREYE GİRDİ İşçilerle belediye ve sendika arasında yaşanan sorun nedeniyle başlayan iş bırakma eylemi ilçenin farklı noktalarında çöplerin birikmesine ve kötü görüntü oluşmasına yol açtı. Oluşan çöp dağlarını temizlemek için CHP'li İBB ve Avrupa yakasındaki bazı belediyeler devreye girdi.

CHP 'li Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri nedeniyle ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı.

Sadıkoğlu, evde çocukları olmasına rağmen camlarını açamadıklarını ve ağır kokunun içeri girdiğini anlattı.

İlk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını dile getiren Sadıkoğlu, "Manzara aslında yoruma kapalı bir manzara. Burada cezanın halka verilmesine anlam veremiyoruz. Buradaki mikrop ve kiri düşünmeleri gerekiyordu. Kartal'a, Yakacık'a yakışan manzara bu olamaz." dedi.

"CAMLARIMIZI AÇAMIYORUZ" Çevre sakini Ozan Sadıkoğlu, yaklaşık 16 yıldır burada yaşadığını ve aynı mahallede çalıştığını söyledi.

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (AA)

Kartal Belediyesi ile DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesine tepki göstermek amacıyla süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri, ek protokol sözü verilmesi üzerine işlerine döndü ancak ilçedeki bazı mahallelerde çöpler toplanmadı. (Takvim.com.tr/Sosyal medya)

"Bin kişinin aradığı hakkı 2 milyon insana yıkmanın adil olmadığını" vurgulayan Sadıkoğlu, "Belediyenin bir aksiyon alması gerekiyor. Belediyenin sosyal medya hesaplarına yazdık, 'Konu çözülecek.' denildi. Beşiktaş Belediyesi çöp kamyonları getirdi." diye konuştu.

Yakacık Mahallesi'nde apartmanda görevli Emrullah Akay da "Kokudan rahatsız oluyoruz. Herkes rahatsız oluyor, şikayetçiler ama belediye ile işçiler arasında. Herkes endişelenmeye başladı." ifadelerini kullandı.

"GÖRÜNTÜ BİZE DE RAHATSIZLIK VERİYOR"

Soğanlık'ta bir iş yerinde çalışan Şahin Mayda ise işçilerin belediyeyle anlaştıklarını söyledi.

Mayda, "İşçiler çarşıyı temizledi. İnşallah buraya da gelirler. Biz içeride çalıştığımız için koku sorunu yaşamıyoruz. Görüntü bize de rahatsızlık veriyor. Müşteriler buraya gelmiyor ama gelseler kınarlar. Görüntü hoş değil." dedi.