Batman'da "kürdistan" hayaline kayyum tokadı! Gülistan'ın 'Sönük' kalan bölücü hezeyanı

Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Parti
li belediyelere 'Esenyurt' tarifesi uygulandı.
CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman
Belediye Başkanı Gülistan Sönük
ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
MARDİN, BATMAN VE ESENYURT EMİN ELLERDE
İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'e Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman'a Vali Ekrem Canalp ve Halfeti'ye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.
Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)
Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu açıklandı.
"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen ve hakkında "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma" davası devam eden Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün mazbatasını alırken "kürdistan" naraları attığı ortaya çıktı.
Sönük, "Haklarımız olanı yine halkımızla birlikte teslim aldık. Ancak buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü şu an Kürdistan'ın birçok yerinde sivil darbe girişimleri var" demişti.
Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)
BÖLÜCÜLÜK HAYALLERİ 'SÖNÜK' KALDI
Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası bölücülük hayalleri kuran Gülistan Sönük'ün kirli emelleri 'Sönük' kaldı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Öte yandan İçişleri Bakanlığı Batman'a kayyum atanmasının gerekçesini açıkladı.