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Batman'da "kürdistan" hayaline kayyum tokadı! Gülistan'ın 'Sönük' kalan bölücü hezeyanı

Belediyeyi Kandil'in arka bahçesine çeviren DEM Partili Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine kayyum atandı. "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen ve hakkında "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma" davası devam eden Sönük'ün mazbatasını alırken "kürdistan" naraları attığı ortaya çıktı. Bölücülük hayalleri kuran Sönük profilin kayyum sonrası bölücük hayalleri de 'sönük' kaldı.

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Giriş Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:23 Güncelleme Tarihi :04 Kasım 2024 , 09:40
Batman’da kürdistan hayaline kayyum tokadı! Gülistan’ın ’Sönük’ kalan bölücü hezeyanı

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Terörle arasına mesafe koyamayan DEM Partili belediyelere 'Esenyurt' tarifesi uygulandı.

CHP/DEM'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terörden tutuklanıp yerine kayyum atanması sonrası DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı.
Gülistan Sönük'ün bölücülük hayallerine kayyum tokadı



MARDİN, BATMAN VE ESENYURT EMİN ELLERDE

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'e Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Batman'a Vali Ekrem Canalp ve Halfeti'ye ilçe kaymakamı Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.
Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)



Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu açıklandı.

"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen ve hakkında "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma" davası devam eden Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün mazbatasını alırken "kürdistan" naraları attığı ortaya çıktı.

Sönük, "Haklarımız olanı yine halkımızla birlikte teslim aldık. Ancak buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü şu an Kürdistan'ın birçok yerinde sivil darbe girişimleri var" demişti.

Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)

BÖLÜCÜLÜK HAYALLERİ 'SÖNÜK' KALDI

Batman Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası bölücülük hayalleri kuran Gülistan Sönük'ün kirli emelleri 'Sönük' kaldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Batman'a kayyum atanmasının gerekçesini açıkladı.

Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Sağda) (Takvim.com.tr / Arşiv)Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Sağda) (Takvim.com.tr / Arşiv)



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Batman Belediye Başkanı Gülistan SÖNÜK'ün

a) Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI,

b) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve

c) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle;

Gülistan SÖNÜK'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem CANALP Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

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