Batman'da "kürdistan" hayaline kayyum tokadı! Gülistan'ın 'Sönük' kalan bölücü hezeyanı

Görevden alınan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük (Takvim.com.tr / Arşiv)





Görevden alınan 3 belediye başkanının da terörden hükümlü olduğu açıklandı.



"Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay hüküm giyen ve hakkında "Silahlı Terör Örgütü Propagandası Yapma" davası devam eden Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün mazbatasını alırken "kürdistan" naraları attığı ortaya çıktı.



Sönük, "Haklarımız olanı yine halkımızla birlikte teslim aldık. Ancak buruk bir sevinç yaşıyoruz. Çünkü şu an Kürdistan'ın birçok yerinde sivil darbe girişimleri var" demişti.